Vajina temizliği için yapılan ilginç şeyler

Vajina temizliği konusunda bilinçli olmayan birçok insan, buldukları yanlış çözümlerle sağlıklarını riske atabiliyorlar. Genellikle hüsranla sonuçlanan vajinaya uygulanan yöntemleri duyunca sizde çok şaşıracaksınız. İşte uzmanlar tarafından kesinlikle onaylanmayan vajinaya yapılan ilginç şeyler…

Vajinaya makyaj süngeri koymak



2017'de vajinaya uygulanan en korkunç fikirlerden birisi de makyaj süngeri. Makyaj süngerleri genellikle toksik şok sendromuna yol açabilecek polyester köpükten yapıldığı için böyle bir fikir pek akıllıca değil.

Vajinaya bitki çayı



Vajinanın detoks'a ihtiyacı olduğunu düşünen kadınlarımız var maalesef. Ancak bu bilgi kesinlikle yanlış... Vajinayı bitkisel çaylarla dinlendiremezsiniz. Böyle yaparak vajinadaki iyi bakterilerin ölmesine yol açabilirsiniz. Bu durumda hassas dengenin bozulmasına neden olabilir.

Vajina sıkılaştırmak için sirke



Kadınlar sirkenin vajinayı sıkılaştırdığını düşünüyorlar. Sirke gibi yöntemler vajinanın sıkılaşmasını değil, tahrişe ve hasara neden olur.



Vajinaya salatalık sokmak



İnternet ortamında hızla yayılan bilgilerden birisi de salatanın vajinayı temizlediği bilgisidir. Kişiler bunun vajinaya salata sokarak gerçekleştiğini biliyorlar. Ancak bu bilgi kesinlikle yanlıştır. Vajinaya salatalık sokmak tehlikeli enfeksiyonları beraberinde getirecektir.

Vajinaya meşe ağacı dalı



Cinsel zevki arttırmak için vajinaya meşe ağacı soktuklarını biliyor muydunuz? Bu durum yeterince sakıncalı ve oldukça zararlı... Vajinaya bu tür cisimleri sokmak iyi bakterilerin ölmesini sağlar ve aşınmalara neden olur.