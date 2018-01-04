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Unutkanlık Beynin Çok Daha İyi Çalıştığının Bir Göstergesi Olabilir mi?

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Toronto Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, unutkan insanların beyni diğer insanlardan çok daha iyi çalışıyor. Yani unutkanlığınızdan şikayet ediyorsanız belki de biraz olsun bu sitemden uzaklaşmalısınız. Çünkü araştırma sonuçları günlük yaşantınızda unutkanlığınızın size zarardan çok yararı olabileceğini söylüyor.

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Unutkanlık Beynin Çok Daha İyi Çalıştığının Bir Göstergesi Olabilir mi?
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Beyin, artık kullanmadığımız bilgileri silip yerine yenileri için yer açıyor. Bu durumda geçmişte yaptığımız çoğu şeyi bazen anımsayamıyoruz. Bu bilgi zaten ilkokul çağlarından beri bize öğretiliyor. Bu yeni araştırma da gösterdi ki unutkanlık aslında bir sağlık problemi değil. Çünkü günlük hayatta yapacağımız işleri bile unutmamız aslında görevini düzgünce gerçekleştiren, sağlıklı bir beyne sahip olduğumuzun kanıtı.

Bu araştırmaya göre unutkanlık bir sağlık sorunu olmanın dışına çıkıp iyi işleyen bir beyne işaret ediyor. Araştırmanın Neuron dergisinde yayınlanan kısmında, hafızayla ilişkili nöronların, beynin hipokampüs bölgesinde çalışarak yeni ve gerekli bilgilere yer açıp kullanılmayan bilgiyi de sildiği açıklandı.

pjf6n1 - Unutkanlık Beynin Çok Daha İyi Çalıştığının Bir Göstergesi Olabilir mi?

Araştırmanın yazarlarından Prof. Blake Richards :

“Hafızanın amacı, karmaşık ve değişen bir dünya da akıllıca kararlar vermenizde size yardımcı olmaktır, o halde en iyi hafıza sistemi bir şeyleri unutan bir hafıza sistemi olacaktır. Dolayısıyla sağlıklı, düzgün işleyen bir hafıza sistemi, bir dereceye kadar unutkanlığı içerisinde barındıran bir sistemdir.“

Ayrıca Prof. Blake Richards, insan beyninin sırları çözüldükçe yapay zeka oluşturmanın da çok daha kolay olacağından bahsediyor. Özellikle insan belleği konusunda yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguların bu konuda umut verici olduğunu da ekliyor.

bd2v4z - Unutkanlık Beynin Çok Daha İyi Çalıştığının Bir Göstergesi Olabilir mi?

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