Ünlü markaların ilginç ilk ürünleri

Bugün alışveriş yaptığımız büyük markalar her biri bir zamanlar minik şirketlerden ibaretti! İşte ünlü markaların piyasaya sürdükleri ilk ürünleri...

Şu anda dünya devi olan markaların bir gün minicik şirketler olduğunu hayal etmek zor olabilir. Aslında hepsi, oldukça zorlu şartlar içeren bir başarı hikayesine sahip. Kimi insanlar bir anda başarı elde etmenin çok daha etkileyici olduğunu düşünse de birazdan göreceğiniz şirketlerin her biri ilk adımlarını hem minik hem de sağlam atarak bugünlere gelmiş! İşte piyasaya sürdükleri ilk ürünleriyle sizi şaşkına çevirecek markalar…

1. Pirinç pişirici (1946)



Kurucuları: Masaru Ibuka, Akio Morita

Kurulduğu lokasyon: Tokyo, Japonya

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sony’nin kurucularından Masaru Ibuka, birçok evde elektrik olduğunu ancak elektriğin düzgün bir biçimde kullanılamadığını fark etti. Bu yüzden bu minik pirinç pişiriciyi tasarladı! Ancak bu basit makine ya pirinci fazla pişirerek lapa yapıyor ya da az pişiriyordu. Dolayısıyla ürün, hiçbir zaman piyasaya sürülmedi ancak şu anda Sony bünyesinde muhafaza edilmeye ve sergilenmeye devam ediyor.

2. Online kitap mağazası (1994)



Kurucu: Jeff Bezos

Kurulduğu lokasyon: Washington, ABD

Şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, bir zamanlar minik bir online kitap mağazasıydı. “Cadabra” adındaki bu kitap mağazası zamanla büyüdü, gelişti ve şu anda bildiğimiz Amazon’a evrildi! Bezos’un online kitap mağazası için Amazon ismini tercih etmesinin sebebiyse a harfiyle başladığı için listelerin en başında yer alacak olması ve hoş bir anlama sahip olması…

3. Kart oyunları (1889)



Kurucu: Fusajiro Yamauchi

Kurulduğu lokasyon: Kyoto, Japonya

Nintendo, 1980’li yıllarda piyasaya çıkardığı efsanevi oyunlarıyla video oyun sektörünün devlerinden biri haline gelmiş bir isim. Ancak bir zamanlar Nintendo da minicik bir şirketti. 1889 yılında kurulan Nintendo’nun piyasaya çıkardığı ilk ürünlerden biri de kart oyunları! Bu basit kart oyunları onlara öyle kapılar açtı ki Nintendo, bu iyiliği asla unutmadı ve marka adını seçerken bile buna dikkat etti. Nin-ten-do olarak üç parça halinde okunan bu kelime, piyasaya sürdükleri ilk kart oyununa bir gönderme içeriyor.

4. Ahşap oyuncaklar (1923)



Kurucu: Ole Kirk Christiansen

Kurulduğu lokasyon: Billund, Danimarka

Birbirine geçen plastik tuğlalarıyla tüm dünyada tanınan Lego, aslında bir marangoz tarafından icat edildi. 1930’lu yıllarda çocuklar için ahşap oyuncaklar tasarlamaya başlayan Christiansen, 1947 yılında bugün bildiğimiz plastik legoları tasarladığında kimse onunla ilgilenmedi. Oyuncak şirketi, bunun gereksiz bir yatırım olduğunu düşündü. Fakat Christiansen durmadı ve Lego, bugün bildiğimiz Lego olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

5. Kargo hizmeti (1943)



Kurucu: Ingvar Kamprad

Kurulduğu lokasyon: Älmhult, İsveç

IKEA’nın kurucusu Kamprad, ticaret hayatına henüz 5 yaşındayken atılmıştı. Kibrit, çiçek tohumu, kartpostal ve yılbaşı ağacı dekorasyonları gibi basit ürünler satarak bunlardan kâr elde eden Kamprad, IKEA’yı kurduğunda henüz 17 yaşındaydı. En başında çorap, takı, saat, kalem ve çerçeve gibi ürünlerin satılıp kargolandığı IKEA, birkaç yıl içerisinde bir mobilya mağazasına dönüştü ve zamanla bugün bildiğimiz IKEA halini aldı.

6. Computer Apple I (1976)



Kurucuları: S.Jobs, S.Wozniak, R.Wayne

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

Steve Wozniak tarafından tasarlanan Apple’ın ilk bilgisayarı Computer Apple I, o zamanlarda klavyede yazdığınız harfleri ekrana yansıtabilen ilk cihazdı. Silikon Vadisi’nde yapılan bir etkinlikle tanıtılan bu bilgisayar Steve Jobs’un pazarlama yeteneği sayesinde 50 adet satıldı ve inanılmaz bir başarı elde etti.

7. Otomatik dokuma tezgahı (1926)



Kurucu: Kiichiro Toyoda

Kurulduğu lokasyon: Nagoya, Japonya

Toyota, 1926 yılında kurulduğunda piyasaya sürdüğü ilk ürünlerden biri de otomatik dokuma tezgahıydı. Bu otomatik dokuma tezgahı, zamanının o kadar ilerisindeydi ki bugün dönüp bakıldığında hala birçok şirket tarafından takdir ediliyor. Bugün bile dokuma tezgahı üretmeye devam eden Toyota, piyasanın en iyi dokuma tezgahlarını üretmek konusunda oldukça hırslı!

8. Arama motoru (1998)



Kurucuları: Larry Page, Sergey Brin

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

1996 yılında Larry Page ve Sergey Brin adındaki iki Stanford Üniversite’si öğrencisi tarafından bir proje amaçlı tasarlanan Google’ın bugün ne kadar büyük bir şirket olduğunu söylememize gerek yoktur diye düşünüyoruz!

9. Bakkal-market hizmeti (1938)



Kurucu: Lee Byung-chul

Kurulduğu lokasyon: Seoul, Güney Kore

Bir tür market olarak 1938 yılında kurulan Samsung, uzun bir süre boyunca noodle gibi yiyeceklerin üretilip Çin’e satıldığı bir şirket olarak çalıştı. Kore Savaşı’ndan sonra Güney Kore, endüstriyelleşme yolunda adımlar atınca Samsung da tekstil sektörüne yöneldi. Teknoloji alanına el atması ise 1970’li yılları buldu.

10. Fast-food restoranı (1955)



Kurucuları: Richard McDonald, Maurice McDonald

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

Bugün dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan McDonalds’, bir zamanlar yolun kenarında sosisli sandviç satıyordu. Sonra işleri büyütmeye ve menüye hamburger eklemeye karar verdiler. Ardından da bir milkshake makinesi geldi. Ve o zamanların minik yol kenarı restoranı, günümüzün hamburger devi olma yolundaki ilk adımlarını atmış oldu.

11. Resim bilgisayarı (1986)



Kurucuları: Edwin Catmull, Alvy Ray Smith, Steve Jobs

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

Lüks bir yazılım şirketi olarak yola çıkan Pixar, o zamanlar devlet dairelerinde ve hastanelerde kullanılması için yazılım üretiyordu. Ürettiği bu ilk bilgisayarın ilk alıcılarından birini tahmin edebilir misiniz? Tabii ki Disney Studios!

12. Hafıza kartı (1969)



Kurucuları: Edwin Catmull, Alvy Ray Smith, Steve Jobs

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

Intel, yola ilk çıktığı zamanlar bugün bildiğimiz Intel olmaktan çok uzaktı. O zamanlar yalnızca hafıza kartı üreten Intel, o zamanlar için oldukça kaliteli ve çeşitli hafıza kartları ve hard diskler üretiyordu.

13. Online ödeme sistemleri hizmeti (1998)



Kurucuları: Ken Howery, Luke Nosek, Max Levchin, Peter Thiel, Yu Pan Russel Simmons, Elon Musk

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

1998 yılında bir yazılım şirketi olarak yola çıkan Paypal, 1 yıl içerisinde yeni bir online ödeme sistemi olma yolunda önemli adımlar attı. Özellikle Elon Musk’ın katkılarıyla büyüyen Paypal, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmış olsa da günümüzde dünyanın en başarılı online ödeme sistemlerinden biri olmuş durumda.

14. Mikroblogging hizmeti (2006)



Kurucuları: Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, Evan Williams

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

Küçük gruplara bir nevi SMS hizmeti verme düşüncesiyle yola çıkan Twitter, günümüzün en önemli sosyal ağlarından biri.

15. Animasyon (1923)



Kurucuları: Walt Disney, Roy O. Disney

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

The Alice Comedies adında bir animasyon serisiyle yola çıkan Disney, şu anda animasyon alanında sayılı isimlerden biri olmuş durumda. Hem çizim hem de canlı karakterler içeren The Alice Comedies, o zamanlarda çocuklar için eşi benzeri bulunmaz bir TV şovuydu.

16. Kahve dükkanı (1971)



Kurucular: Jerry Baldwin, Zev Siegl, Gordon Bowker

Kurulduğu lokasyon: Washington, ABD

Üniversiteden üç arkadaşın iyi kahve servis etme amacıyla çıktığı yolun sonunun bugün nerelere geldiğini görebilirsiniz! Bir İngilizce öğretmeni, bir tarih öğretmeni ve bir yazarın açtığı bu minik kahve dükkanı, şu anda dünyanın en popüler kahve zincirlerinden biri haline geldi.

17. Japonya’da üretilen ayakkabıların ithal edildiği bir mağaza (1964)



Kurucular: Bill Bowerman, Phil Knight

Kurulduğu lokasyon: Oregon, ABD

Büyük bir satış yeteneğiyle yola çıkan bu ikili, o zamanlarda Japonya’dan gelen ayakkabıların Avrupa’dan gelenlere göre çok daha ucuz olduğunu ve pazarı domine ettiğini fark etti. Kendilerini de bu akıma dahil ederek bir dükkan açtı Japonya’dan Onitsuka Tiger markalı ayakkabıları ithal etmeye başladı. İşin sonunda kendi ayakkabılarını üretmesi, çok uzun zaman almadı.

18. Üniversite öğrencileri için sosyal ağ hizmeti (2004)



Kurucular: M.Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes

Kurulduğu lokasyon: Massachusetts, ABD

En başında FaceMash adında bir websitesi olarak yola çıkan Facebook, 2003 yılında Harvard Üniversitesi’ndeki kadın öğrencileri puanlamak için kurulmuştu. Zaman içerisinde tasarım gelişti ve diğer üniversitelere de açıldı. TheFacebook adında bir sosyal ağa dönüşen bu websitesi, 2006 yılında tüm dünyaya açılarak bugün bildiğimiz Facebook halini aldı.

19. “Zombi” oyunu (1986)



Kurucular: Christian Guillemot, Claude Guillemot, Gérard Guillemot, Michel Guillemot, Yves Guillemot

Kurulduğu lokasyon: Carentoir, Fransa

5 erkek kardeş tarafından kurulan Ubisoft, yolun başındayken bugün bildiğimiz Ubisoft’tan oldukça farklıydı. Minik bir zombi oyunuyla çıktığı bu yolda, milyonlarca kâr elde etmesi çok da uzun sürmedi.

20. “Hard Hat Mack” oyunu (1982)



Kurucu: Trip Hawkins

Kurulduğu lokasyon: Kaliforniya, ABD

EA Games’in ilk oyunu olarak adlandırabileceğimiz Hard Hat Mack, o zamanlarda Atari ve Commodore 64 için bulunmaz bir nimetti. EA Games’in günümüzde elde ettiği piyasa payını söylememize gerek yoktur diye düşünüyoruz!