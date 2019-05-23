Ülkeler hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

En çok zaman diliminde toprağı bulunan ülke - Fransa: Sahip olduğu tüm toprakları göz önünde bulundurursanız, en fazla zaman diliminde toprağı olan ülke Fransa'dır. Ardından gelen ABD 11, Rusya ise 9 zaman dilimini kapsamaktadır.

Dünyanın en eski egemen devleti - Mısır: Egemen devlet tanımınıza göre değişiklik göstermekle birlikte, eğer egemen devlet tanımının ilk anlamını baz alırsanız Mısır M.Ö. 3100 yılında elde ettiği egemenliği ile dünya üzerindeki ilk egemen devlettir.

Üzerinde en çok göl bulunan ülke - Kanada: 3 milyonun üzerindeki göl Kanada'nın %9'unu kaplamaktadır ve dünya üzerinde bulunan tüm göllerin %60'ından fazlası Kanada sınırları içerisinde yer almaktadır.

Komşuya oturmaya gitme ihtimalinizin en düşük olduğu ülke - Moğolistan: 1,5 kilometre kareye 4 kişi düşen Moğolistan dünya üzerinde insan en az olduğu ülke. İnsanların en kalabalık olduğu Hong Kong'da bu oran 1.5 KM2 düşen kişi sayısı 340.000...

Suların altında kalması en olası ülke - Maldivler: Küresel ısınma ile suların yükselmesi en çok Maldivler'i endişelendiriyor. Deniz seviyesinden sadece 1.8 metre yüksekte olan Maldiv halkı dünya üzerinde en alçak seviyede yerleşim kurmuş halk...

Adam başı 350 koyun - Falkland Adaları (BK): Ada üzerinde yaşayan 3.000 kişiye karşılık adada yaklaşık yarım milyon koyun bulunmaktadır. Adanın en büyük ticaret metasının yün olduğunu sanırız söylemeye gerek yok.

Mercan kaplama yollar - Guam: Guam'da doğal kum yerine mercan bulunduğu için, ada insanı yollarını dışarıdan kum ithal ederek yapmak yerine mercan + yağ karşımından elde ettikleri bir asfalt ile kaplamaktadır.

En şişman nüfus - Nauru: Nüfusunun %95'inin aşırı kilolu olması sebebiyle, küçük bir ada ülkesi olan Nauru dünyanın açık ara en şişman ülkesi. Obezitenin sebebi bizzat batı'nın fast food yiyecek kültürünün ülkeye hızlı bir giriş yapması.

En fazla tanka sahip ülke - Rusya: Rusya dünya üzerinde ordusunda en çok tank bulunan ülkedir; 21.000. Ancak bunlarda çoğunun teknolojisi eskimiştir 16.000 tank bulunduran ABD çok daha gelişmiş teknolojisi ile Rusya'yı geride bırakmıştır.

Üzerinde hiç nehir bulunmayan ülke - Suudi Arabistan: Suudi Arabistan gibi geniş toprakları olan bir ülkede herhangi bir şekilde akar su bulmak olası değildir. İçme suyu deniz suyunun arıtılmasından ve yer altı kaynaklarından temin ediliyor.

En genç nüfus - Nijer: Genellikle dünyanın en genç ülkesi yaşı 15'in altında olan nüfus hesaplanarak belirlenir. Günümüzde bu unvanı Nijer elinde bulundurmaktadır. Neredeyse nüfusun yarısı ergenlik dönemindedir (%49)

En çok çeşitliliği bir arada barındıran ülke - Hindistan: Hemen hemen her kategoride, kültürel, ekonomik, iklimsel, ırksal, dilsel, etnik ve dinsel, Hindistan dünya üzerinde en çok çeşitliliği barındıran ya birinci ya da ikinci ülkedir.

En çok vatandaşı yurt dışında yaşayan ülke - Malta: Yaşanan sert ekonomik krizlere yüksek doğum oranının da eşlik etmesi neticesinde Malta ciddi boyutta göç vermiştir. Bu sebeple bugün çok sayıda Maltalı hayatını ülkesinin dışında sürdürmektedir.

En hızlı azalan ulus - Ukrayna: Nüfustaki yıllık doğal azalma %0,8 olan Ukrayna'nın bugün ile 2050 arasında nüfusunun %30 azalması beklenmektedir.

Neredeyse hiç ağaç bulunmayan ülke - Haiti: Surinam'ın aksine, skalanın öteki ucunda Haiti bulunur. Ormanları öylesine hunharca yok edilmiştirki uydu görüntülerine baktığınızda Dominik Cumhuriyeti ile arasındaki sınırı çok rahat ayırt edebilirsiniz.

New York'taki Cenral Park'tan daha küçük ülke - Monaco: Her ne kadar Vatikan, Monaco'dan daha küçük olsa da, Monaco gibi üzerinde kalıcı oturma iznine sahip kimse olmadığı için Monaco kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yaşadığı en küçük ülkedir.

Hiç çiftlik bulunmayan en büyük ülke - Singapur: Her ne kadar dünya üzerinde ekonomik olarak bir anlam ifade eden tarım faaliyeti yürütmeyen küçük uluslar olsa da (mesela Vatikan) Singapur bu şehir ülkelerin en büyüğüdür.

Çöl Ülkesi - Libya: Ülkenin %99'u çölle kaplı olan Libya dünyanın en kurak yerlerinden biridir öyle ki ülkeni bazı bölgelerine on yıllardır tek damla yağmur düşmemiştir.

En eğitimli insanlar - Kanada: Nüfusun %50'si orta eğitimin ilerisinde eğitim alan Kanada açık ara dünyanın en eğitimli ülkesidir. Ardından %45 ile İsrail %44 ile Japonya gelmektedir.

En çok dilin konuşulduğu - Papua Yeni Gine: Resmi dil İngilizce olsa dahi, sadece %1-2'si İngilizce konuşmaktadır. Dünyada en çok dilin konuşulduğu ülke olan Papua Yeni Gine'de 820'nin üzerinde dil konuşulmaktadır.

Neredeyse tamamı balta girmemiş ormanlarla kaplı ülke - Surinam: Topraklarının %91'i balta girmemiş ormanlarla kaplı Surinam'ın yarım milyonluk nüfusu ülkenin sahil kesimlerinde yaşamaktadır. Nüfusu %5'i, iç bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedir.

Hapishanede en fazla insan bulunan ülke - ABD: ABD'de hapiste bulunan 2.2 milyon kişi, dünya nüfusunun yaklaşık %4'ünü temsil ediyor. Bu oran dünyadaki toplam insan sayısının %25'ine denk geliyor. ABD'yi 1.5 milyon Çin, 870.000 ile Rusya izliyor.

Dünyanın akciğeri olan ülke - Rusya: Dünyadaki ormanların yaklaşık %25'i Sibirya'da bulunur ki bu alan ABD'den daha büyüktür. Bu ormanlar Rusya'yı dünyanın en büyük oksijen üretim merkezi haline getirmektedir.

Barışa hasret ülke - Somali: Her ne kadar son üç yıldır bu unvanı Irak ele geçirmiş olsa da, Global Barış İndeksine göre Somali bu unvanı kolay bırakacak gibi görünmüyor.

Dünyanın en büyük afyon üreticisi - Afganistan: Dünyadaki afyon üretiminin %95'i bu ülkede olmaktadır. Amerika'nın 10 yıldır bu ülkede konuşlanıyor olması bile bu üretimi azaltamamıştır.