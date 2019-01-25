Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları

Büyük bir uçakta uçtuğunuza emin olun. Çünkü uçak ne kadar büyük olursa gövdesi olası bir çarpmaya karşı o kadar sağlam olur. Bu da sizin herhangi bir kazada uçağın içinde savrulup ölmenize engel olur.

Federal Havacılık Kurulu'nun yaptığı araştırmaya göre genç zayıf erkekler kaza yapan bir uçaktan en kolay çıkan kişiler olarak belirlenmiştir. Yaşlı ve kilolu kadınlar bu konuda en şanssız kişiler olarak belirlenmiştir.

Takım elbise ya da topuklu ayakkabılar olası bir kaza sırasından uçaktan çıkmak için engel yaratabilir. Her ne kadar moda dünyası bu fikirden hoşlanmasa da, gündelik kıyafetler uçakta yaşanabilecek bir kriz anında hayatınızı kurtarabilir.

Uçakta yapılan zorunlu uçuş güvenliği bilgilendirmelerine dikkat edin. Belki aynı konuşmayı 100 kez dinlediniz, belki ezberlediğinizi düşünüyorsunuz. Ama uçuş güvenliği bilgilendirmeleri olası bir kaza durumunda acil çıkış kapılarını kolayca bulmanızı ve güvenlik malzemelerine ulaşmanızı sağlayabilir.

Uçakta acil çıkış kapısına en yakın koltukta oturmak olası bir kaza sırasında kurtulma şansınızı çok arttıracaktır. Acil çıkış kapılarının yanında oturamasanız bile en fazla 5 sıra gerisinde olmaya dikkat edin.

Oksijen maskelerinin düşmesi durumunda vakit kaybetmeden maskenizi takın. Oksijen eksikliğinin ölümcül tehlike yaratması 60 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Başkalarına yardım etmeye çalışmadan önce kendi maskenizi takmayı unutmayın.

Uçuş sırasında kemerinizin bağlı olmasına özen gösterin. Türbülansın ne zaman yaşanacağı belli olmaz, ve olası bir kriz durumunda en son isteyeceğiniz şey başınızı tavana vurmaktır. Uçuş güvenliği bilgilendirmelerinin en saçma kısmı gibi gözükse de korunma pozisyonuna dikkat edin. Herhangi bir kaza sırasında korunma pozisyonu almak başınızı, kollarınızı ve bacaklarınızı ciddi darbelere karşı korur.

Olası bir kaza sonrası uçağın enkazındaki yangından ve dumandan kaçmak için yaklaşık 90 saniyeniz var. Bagajınızı almaya çalışmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

Bu bilgi genellikle pilotlar için olsa da siz de faydalanabilirsiniz. Uçuşlarda en tehlikeli dakikalar kalkıştan sonraki ilk 3 dakika ve inişten önceki son 8 dakikadır. O dakikalar içerinde olası bir kriz durumuna karşı hazırlıklı olmaya özen gösterin.

Ve bunları okumanıza rağmen sakın unutmayın. Uçak yolculuğu, karayolunda ölmenizden daha az risk taşır.