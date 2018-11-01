Uçaklar hızlı kadar riskli ulaşım araçları, bu nedenle katı kuralların uygulanması söz konusu. Gerekli güvenliğin sağlanması uçuş açısından hayati önem taşıyınca zaman zaman mecburi inişler kaçınılmaz oluyor.

Teknik arızaların dışında zaman zaman 'bu kadar da olmaz' denen gerekçeler söz konusu olabiliyor. İşte uçağın zorunlu iniş yapmasına neden olan garip olaylar.

Tıkanmış tuvalet sorunu:

2016 yılının Mart ayında bir İngiliz Havayolu şirketi, tuvaletin tıkanmış olmasından dolayı zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların ağır bir kokudan doğan şikâyeti sonrası gözler tuvalete çevrildi ve ardından uçak çıkış konumuna geri döndü.

Kuruyemişten şikâyetçi olan kaprisli yolcu:

2014 yılında Kore Hava Kuvvetleri’nin baş yöneticisi olan Cho Hyun-ah, ikram edilen kuruyemişi bir kâsede değil de pakette görmesi sonucu ortalık birbirine girdi. Durumdan büyük öfke duyan Hyun-ah, uçağı geri New York’a döndürdü. Sonrasında ne mi oldu? Bu kaprisinden dolayı hava güvenliğini engellediği düşünülen Hyun-ah suçlu bulundu.

Pilotun gözüne lazer ışığı tutulması:

2016 yılında New York’a gitmek üzere yola çıkan uçak, pilotun gözüne lazer ışığı tutulması nedeniyle Londra’daki Heathrow Havalimanı’na inmek durumunda kaldı. Sonrasında konuşan pilot, kendini bu durumdan dolayı kötü hissettiğini ifade etti. Şunu söylemekte fayda var, pilotun gözünü kamaştıracak lazer ışığı gibi araçları uçakta kullanmak yasa dışıdır.

Uçaktaki küçük kurtçuklar:

2010 yılında New York’tan kalkan hava yolu aracı, içeride küçük kurtçukların olduğu öğrenilmesi sonucu zorunlu iniş yaptı. Konu ile ilgili konuşan görgü tanıkları; uçakta bulunan küçük kurtların bagaj bölmelerinden insanların üzerine düştüğünü ifade ettiler.

Nedeni bilinmeyen kötü koku:

2014 yılında Avustralya’nın ulusal nakliyecisi olan Qantas Havayolları, nedeni bilinmeyen sıra dışı bir koku sebebi ile zorunlu iniş gerçekleştirdi. Sonrasında araştırılan kökü kokunun sebebi, klima ve eğlence sistemlerinden kaynaklanıyordu.

Yoga yapmasına izin verilmeyen adam:

2016 yılında Hawaii’den Japonya istikametine doğru yola çıkan uçak, bir yolcunun yemek servisi sırasında oturmayı reddetmesi ile sekteye uğradı. Ancak işin daha da garip tarafı, aynı yolcunun ısrarlı bir şekilde uçakta yoga yapmak istemesiydi fakat tabii ki böyle bir duruma izin verilmesi. Öfkeli adam uçağın zorunlu iniş yapmasına sebep oldu ve sonra yoga sever adam 44.000 dolardan fazla para cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Unutulan iki yolcu:

Uçak yolculuğu yapan herkes kalkıştan en az yarım saat önce uçağın kapısında hazır bulunur. Çeşitli prosedürleri olan uçak seferleri, çoğu zaman dakikalık geç kalmaları bile beklemez. Ancak 2015 yılında şaşırtıcı bir olay gerçekleşti ve Malta’ya doğru yola çıkan uçak, unutulan 2 yolcu için havalimanına geri döndü. Konuya açıklık getiren yetkililer, bunu yolcu-bagaj dengesizliğinden dolayı yaptıklarını belirttiler.

Şarkı söylemekte ısrarlı yolcu:

merikan Havayolları uçuşunda Los Angeles’tan New York’a doğru giden uçakta bu defa inatçı bir yolcu vardı. Sesli bir şekilde şarkı söyleyen yolcu, uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmedi. Ardından olaylı kadın görevliler tarafından tutuklandı ve uçak zorunlu iniş yaparak kadını bindiği havalimanına bıraktı.

Uçakta akrep şoku:

Benzerine nadir rastlanan bir olay Alaska Havayolları’nda gerçekleşti ve bir kadın akrep tarafından sokuldu. Olay sonrası uçak zorunlu iniş yaptı ve kadın acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hava sızdıran uçak sorunu:

2016 yılında gerçekleşen olayda, uçağın kapısından hava sızdığı saptandı. Ardından durum pilota haber verildi çünkü bu durum herkesin hayatına mal olabilirdi. Neyse ki kimse hasar görmedi ve uçak en yakın havayoluna zorunlu iniş gerçekleştirdi.