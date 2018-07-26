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Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

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Bu zamana kadar Türk kahvesinin yanında hep su ikram edildi. Peki kahvenin yanında su ikram edilmesinin asıl sebebi ne? Böbrek taşlarının %75'i oksalattan oluşur. Birçok besinin yanı sıra kahvenin içerisinde de oksalat bulunur.

Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?
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Kahvenin yanında ikram edilen su kahveyle içildiğinde oksalatın atılmasında yardımcı olur. Bu sebepten kahvenin topraklarımıza geldiği ilk günden bu yana kahvenin yanında su ikram edilir.

Kahvenin yanında su içmenin yanı sıra, böbrek taşının önüne geçmek için şu adımlara dikkat etmek gerekir. Susadığınız zaman su ihtiyacınızı diğer sıvılarla gidermek yerine bir bardak su için.

Tuz ve şeker kullanımı minimum seviyeye indirin.

Kalsiyumu yeterli miktarda almaya özen gösterin.

Siyah çay oksalat bakımından zengindir. Bunun için siyah çayı açık tüketin yada bitki çaylarını tercih edin.

Yeşil sebzelerde oksalat bakımından zengindir. Yeşil sebzeleri pişirmeden önce haşlayarak suyunu süzmeye özen gösterin.

Asit oranı yüksek olan turunçgilleri bolca tüketmeye özen gösterin.

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