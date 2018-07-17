TÜRBE DİYE DUA ETTİKLERİ MEZAR YUNAN BOKSÖR DİAGORAS’A AİT ÇIKTI

Türkiye'de türbeden medet ummak hala normal karşılanan bir şey. Bu iş böyle olunca da eski tarihlerde Anadolu’ya hükmetmiş uygarlıkların bıraktıkları mezarlar ya türbe sanılıp korunuyor ya da defineciler tarafından yağmalanıyor. Bu mezar yine definecilerin saldırısına uğrasa da bugüne kadar korunmuş ve Türkiye’de ayakta kalabilmiş tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.

1. Türbe Sanılıp Dua Ediliyordu.

Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi’nin çıkışında dağın zirvesinde yer alan piramit şeklinde mezar, 40 yıl öncesine kadar yöre halkı tarafından türbe sanılarak adaklar adanıyor, umut beklentisi ile dualar ediliyordu. Hatta 40 yıl öncesine kadar askere giden gençler, mezar içinden alınan bir avuç toprağı askerlikleri boyunca yanında taşıyor, eğer askerden sağ salim gelirlerse toprak tekrar mezara dökülüyormuş.

2. Ayakta Kalan Tek Piramit Mezar.

Mezarın Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliği taşıdığı açıklandı. Yunanlı boksör Diagoras’a ait piramit mezar mimari tarzı ile dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum’a benzerliği ile dikkat çekiyor. 6 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki piramit mezarın girişinde kitabesi yer alıyor.

3. Defineciler Tarafından Talan Edilmiş.

Anıt mezarın türbe olmadığının ortaya çıkmasının ardından bu defa anıt mezarın içinin kaçak kazılar sonrası talan edildiği ortaya çıktı. Mezarın iç kısmı kaçak kazılar sonrası delik deşik edilirken, anıt mezarın en üstünde olduğu tahmin edilen Rodos’lu Diagoras ve eşine ait heykelinin de yine kaçak kazılar sonrası kaçırıldığı tahmin ediliyor.

4. Boksör Diagoras Mezar Kitabesinden Uyarı Yapmış.

Mezarın kitabesinde “Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu savaşta ölen Diagoras isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle ve kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün olan ve babasının Aristomakha olarak adlandırdığı tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır” yazıyor.