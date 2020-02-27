banner411
banner69
3 0
78 0
 
59 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
28 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
55 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
31 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
79 0
banner374

Toprağın insan üzerindeki 5 etkisi

banner27

Toprağın insan vücudundaki fazla elektriği aldığını bilmeyeniniz yoktur. Yalın ayakla toprağa bastığınız zaman fiziksel ve psikolojik rahatlama gelir.Tarımla ve toprakla uğraşanlara dikkat edin ne kadar mutlular.İster yaz olsun ister kış dört mevsim toprakla uğraşmanın insana sağladığı faydalar saymakla bitmez.Biz bu faydaları 5 temel maddede topladık.

Toprağın insan üzerindeki 5 etkisi

Biz bu faydaları 5 temel maddede topladık. İşte toprağın insan üzerindeki etkileri;

Duygu Kontrolü Sağlar 

toprakla uğraşan insanlar ile ilgili görsel sonucu

 İnsanın var oluş nedeni topraktır. Toprak duygu kontörlünde çok önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun özüne dönmesine yardımcı olurken, doğduğu toprakların insanı çekmesine neden olur. 

Sabırsızlığı Törpüler 

toprakla uğraşan insanlar ile ilgili görsel sonucu

Toprakla uğraşmak zaman, sabır ve emek isteyen bir iştir. Hem emeğinizin karşılığını almanız hem de faydalı sonuçlar çıkarmanız açısından en iyi terapidir.  İnsanoğlunun geneline hakim bir duygu olan sabırsızlığı törpülenmesini sağlar. Beklemeyi öğretir.

Etkili Bir Antidepresandır

toprağın insan üzerindeki etkisi ile ilgili görsel sonucu.

Strese karşı oldukça etkilidir. Bir antidepresan özelliğine sahiptir. Her dokunuşta yaşadığınızı hissedersiniz. Öyleki  biraz uğraşın ne dert kalır ne tasa.

Güç Verir

toprağın insan üzerindeki etkisi ile ilgili görsel sonucu

Toprak kişiliğimize güç katar,ruh ve bedeni besler. Adeta dinlence hissini tırmalar ve ruhen insanı rahatlatarak, mutluluk sağlar.

Duygu Karmaşasını Yok Eder

toprakla uğraşmak rahatlatır ile ilgili görsel sonucu

Tansiyonu dengeler. Duygu karmaşası gibi durumlarda ferahlatıcı etkiye sahiptir. Kısacası toprak hayattır. Mutluluğu uzaklarda aramanıza gerek yok. Mutluluk bir dokunuş kadar uzağınızda. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.