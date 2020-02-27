Toprağın insan üzerindeki 5 etkisi

Biz bu faydaları 5 temel maddede topladık. İşte toprağın insan üzerindeki etkileri;
Duygu Kontrolü Sağlar
İnsanın var oluş nedeni topraktır. Toprak duygu kontörlünde çok önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun özüne dönmesine yardımcı olurken, doğduğu toprakların insanı çekmesine neden olur.
Sabırsızlığı Törpüler
Toprakla uğraşmak zaman, sabır ve emek isteyen bir iştir. Hem emeğinizin karşılığını almanız hem de faydalı sonuçlar çıkarmanız açısından en iyi terapidir. İnsanoğlunun geneline hakim bir duygu olan sabırsızlığı törpülenmesini sağlar. Beklemeyi öğretir.
Etkili Bir Antidepresandır
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Strese karşı oldukça etkilidir. Bir antidepresan özelliğine sahiptir. Her dokunuşta yaşadığınızı hissedersiniz. Öyleki biraz uğraşın ne dert kalır ne tasa.
Güç Verir
Toprak kişiliğimize güç katar,ruh ve bedeni besler. Adeta dinlence hissini tırmalar ve ruhen insanı rahatlatarak, mutluluk sağlar.
Duygu Karmaşasını Yok Eder
Tansiyonu dengeler. Duygu karmaşası gibi durumlarda ferahlatıcı etkiye sahiptir. Kısacası toprak hayattır. Mutluluğu uzaklarda aramanıza gerek yok. Mutluluk bir dokunuş kadar uzağınızda.