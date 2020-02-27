Toprağın insan üzerindeki 5 etkisi

Toprağın insan vücudundaki fazla elektriği aldığını bilmeyeniniz yoktur. Yalın ayakla toprağa bastığınız zaman fiziksel ve psikolojik rahatlama gelir.Tarımla ve toprakla uğraşanlara dikkat edin ne kadar mutlular.İster yaz olsun ister kış dört mevsim toprakla uğraşmanın insana sağladığı faydalar saymakla bitmez.Biz bu faydaları 5 temel maddede topladık.

Biz bu faydaları 5 temel maddede topladık. İşte toprağın insan üzerindeki etkileri;

Duygu Kontrolü Sağlar

İnsanın var oluş nedeni topraktır. Toprak duygu kontörlünde çok önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun özüne dönmesine yardımcı olurken, doğduğu toprakların insanı çekmesine neden olur.

Sabırsızlığı Törpüler

Toprakla uğraşmak zaman, sabır ve emek isteyen bir iştir. Hem emeğinizin karşılığını almanız hem de faydalı sonuçlar çıkarmanız açısından en iyi terapidir. İnsanoğlunun geneline hakim bir duygu olan sabırsızlığı törpülenmesini sağlar. Beklemeyi öğretir.

Etkili Bir Antidepresandır

.

Strese karşı oldukça etkilidir. Bir antidepresan özelliğine sahiptir. Her dokunuşta yaşadığınızı hissedersiniz. Öyleki biraz uğraşın ne dert kalır ne tasa.

Güç Verir

Toprak kişiliğimize güç katar,ruh ve bedeni besler. Adeta dinlence hissini tırmalar ve ruhen insanı rahatlatarak, mutluluk sağlar.

Duygu Karmaşasını Yok Eder

Tansiyonu dengeler. Duygu karmaşası gibi durumlarda ferahlatıcı etkiye sahiptir. Kısacası toprak hayattır. Mutluluğu uzaklarda aramanıza gerek yok. Mutluluk bir dokunuş kadar uzağınızda.