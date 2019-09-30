Tarihin En Korkunç Doğum Kontrol Yöntemleri

Eczanelere gidip alınan ve böylece istenmeyen gebeliklere çözüm bulmaya yardımcı olan hap ya da prezervatifler tarihin her döneminde yoktu.

Peki insanlar nasıl doğum kontrol yöntemleri kullanıyordu?

Doğum kontrol yöntemleri… Sosyal yaşamda dini ağırlıklı ve ahlaki konularda oldukça tartışılmasına karşın çok eski çağlardan bu yana uygulanan çeşitli yöntemlerle varlığını sürdürüyor. Dijital anlayışın hakim olduğu günümüzde rahatlıkla erişebileceğimiz prezervatifler tarihin her çağında yoktu. Bugün bile yer yer güvenlik sorunu yaşamaktan korktuğumuz cinsel birleşmeler de çağımıza has bir durum değil.

Kalıplaşmış karşı çıkmalar da günümüze özgü değil. İlk çağlardan bu yana çeşitli bahanelere sığınılarak iptidai görüşlerle kurulan setler bir şekilde aşıldı ve doğum kontrolü öyle ya da böyle uygulandı.

Bitkisel yöntemlere kimyasal ve hayvansal karışımlar da ekleniyordu

Doğum kontrol yöntemlerinin kaynağı genellikle bitkisel ürünlerden elde ediliyordu. Ancak bunlara ek, hayvansal nitelikli karışımlar ve hatta kimyasal nitelikli bazı yöntemler de yok değildi. Hatta muskalar bile birçok kültür ve geniş bir coğrafyada uzun bir süre kullanıldı.

Bu yöntemler arasında en gerici yöntemlerden biri de malum, bekaret kemeriydi ki varlığını belirgin bir biçimde sürdürmeye devam ettiğini biliyoruz.

Kadın rahmine paslanmayan metal yerleştirilmesi

Kulağa ilginç gelen bu yöntem, Mısır’da kadınların gebe kalmasını engelleyen bir çözüm olarak görülüyordu. Paslanmayan metallere ek yerleştirildiği de biliniyor. Kültürel etkileşimin etkisiyle bu yöntem Arap tacirlerin de öğrendiği ve benimsediği bir yöntem haline geliyor ancak farklı gereçlerle. Arap tacirler, develerinin hamile kalmasını önlemek adına Mısır kökenli olduğu sanılan bu yöntemi dışında temizlenmiş çakıl taşlarını dişi develerin rahmine yerleştiriyor.

Mısır’da uygulanan bir başka yöntem timsah dışkısından elde edilen vajinal fitillerdi.

Kadının vajinal fitillerle imtihanı

Vajinal fitil adı verilen ve spermleri öldürerek gebeliği önlemek isteyen uygarlıklarda kullanılan yöntem geniş bir coğrafyada kullanıldı. Yine vajinaya yerleştirilen bu tip malzemelerin elde edilme biçimi kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Pesser adı da verilen bu doğum kontrol araçları, hayvan dışkılarından tutun da afyon yumrularına kadar birçok üründen elde edilmekteydi.

Bu arada doğum kontrol sürecinde kullanılan yöntemlerden biri olan akasya bitkisinin bal ile karıştırılmasıyla elde edilen yöntem bugün de bazı kırsal alanlarda kullanılıyor. Ayrıca akasya bitkisinin sperm öldürücü etkiye sahip olduğu da bilimsel olarak kanıtlanan bir gerçek. Üfürükçü hikayesi değil yani.

Hamileliğin kadın ve erkeğin birleşmesinin doğal bir sonucu olduğunu ilk bulan uygarlık Antik Yunanlılar

Muhtemelen öyle. Bilinen tarih bize bunu böyle söylüyor.

Silphium bitkisi de doğum kontrol amacıyla kullanılmaktaydı. Hatta bitkinin kullanımı o kadar yaygınlaştı ki, M.S 3. ile 4. yüzyılda bitkinin nesli tükendi. Silphium bu amaçla kullanılan tek bitki değildi. Nanegil familyasına mensup yarpuz bitkisi de bu maksatla tüketilen bir bitki. Ayrıca sedef çiçeği, Queen Anne Dantel olarak bilinen ve günümüzde Hindistan’da hala kullanılan yabani havuç tohumu da istenmeyen gebelikler de başvurulan bitkisel yöntemlerdi.

Antik Çin’de cıva içiliyordu

Uzak doğunun demirbaş uygarlıklarından Çin, doğum kontrolü için kadınların cıva içtiği bir coğrafya. Tang Hanedanının doktoru olarak ün yapan Sun Ssu-Mo’nun 7. yüzyılda yazdığı “1000 Altın Gebeliği Önleme Tarifi” isimli kitaptan aktarılana göre cıva ile yağın karıştırılmasıyla elde edilen karışımın kaynatılması gebeliği önlüyormuş.

Çinli kadınların uyguladığı bir başka yaygın yöntem ise yağlanmış bambu kağıt disklerinin bariyer olarak kullanılması örnek gösterilebiliyor. Japon kadınların da bu yöntemi kullandığı biliniyor.

Ayrıca Papaya ismi verilen meyvenin de gebeliğe çare olarak görüldüğü ifade ediliyor tarihi kaynaklarda.

Diğer yöntemler

Pennyroyal adı verilen ve 1930’larda yapılan çalışmalara göre kadın eşey hormonlarının üretimini uyardığı tespit edilen bitki de farklı kültürlerde doğum kontrolü için kadınların yakın dostu olmuş uzun zaman.

Bir diğer yöntem de “ tahta blok pessary” olarak adlandırılan ve halen kullanılan yöntemler arasında yer alan süngerimsi bariyer de oldukça eski zamanlardan bu yana görülen bir çare. Sünger demişken, Deniz Süngerleri de Yahudi kültürlerinde rağbet gören bir yöntem.

Pamuk da yaklaşık M.Ö 1550’lerden itibaren uzun yıllar boyunca kadınlara göz kırpan yöntemlerin ham maddesi olmuş.

Sıcak taş yutan ilkel kabileler

Papua Yeni Gine kabilelerinin sıcak taş yutmasına ne dersiniz? Kabile üyeleri kontrolü sağlamak için böyle bir yöntemi kullandığını alışkanlık haline getirdiğinin kanıtları var.

Neyse ki eczacılık ve tıp alanındaki gelişmeler sayesinde bu yöntemlerin büyük çoğunluğu tarihe gömüldü.