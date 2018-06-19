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Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları

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Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
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Reklamsız Sözcü

 

 

 

 

Gaz tutmak sağlıklı mı?: Gaz çıkarma ihtiyacı normaldir ve geldiği zaman onu çıkartmak gereklidir. Eğer tutarsanız bu pek sağlıklı olmaz. Gaz tutmak ileride birtakım sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Bunlardan bir kaçı basur, kanama ve bozuk bağırsak sendromu.

gaz Ã§Ä±karmak ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

İnsanlar neden duşta şarkı söyler?: Yalnızlık, rahatlama ve sesin seramik yüzeyde daha iyi çıkma durumu tamamen şarkı söylemeye sebebiyet verir.

duÅta ÅarkÄ± sÃ¶ylemek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

İnsanların başı dönünce neden kusar?: Çünkü beyin zehirlendiğinizi düşünür ve bu sebeple kusma reaksiyonunu başlatır.

baÅ dÃ¶nmesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Endişelenince eller neden terler?: Endişelenenince ellerin terleme sebebi sinir sistemine gelen sinyalin ter bezlerini çalıştırmasıdır.

Yaşlılıktan ölmek mümkün mü?: Bir organizma hücreleri yaşlandı diye ölmez fakat zayıflayan hücreler bir noktadan sonra organları çalışmaz hale getirir. İnsanlar bu yüzden hayata gözlerini yumar…

İnsanlar korkunca neden altına çişini yapar?: İnsanlar korktukları anda, beyne giden sinyaller karışır ve beynin ön lobu işini istediği gibi yapamaz. Bundan dolayı insanlar altlarına idrarını yapar.

Burun tıkanınca neden sadece biri açık olur?: Bunun sebebi iş yükünü dağıtan beyindir. Sinir sistemi burna çok yük binmesin diye ikisinden birini değiştirir.

Kahve içmek neden tuvalete çıkmaya neden olur?: Kahve içildiği zaman bağırsakların bulunduğu yerdeki kaslar hareket eder ve bu yüzden insanlar koşarak tuvalete çıkar.

Denize çiş yapmanın zararları nelerdir?: Yapılan bir araştırmaya göre herkes en azından bir kere denize idrarını yapıyor. Peki ama zararı var mı? Sidiğin yüzde 95’i sudan oluştuğu için denize işemenin bir zararı yok hatta içindeki maddeler okyanuslarda yaşayan canlılar için gıda yerine geçebiliyor. 

Peki ya havuza işemek?: Havuza işemenin de bir zararı yok fakat yapmasanız daha iyi.

Yaşlanınca saçlar neden beyazlar?: Yaşlanınca saç rengini üreten pigmentler durulur ve saçımız normal rengini alır. Evet normal rengi gri.

Parmaklarda neden siğil oluşur?: HPV isimli denilen virüs parmaklardaki kesiklerden içeri girer ve burada olan hücrelerin daha fazla çoğalmasını sağlar böylece siğiller oluşur.

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