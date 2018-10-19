Şeytan Çıkarma Uzmanı Çiftin Paranormal Yaşam Öyküleri

Ed Warren Amerika’da bir polis memuruyken kendini bir demonolojist olarak yetiştirir. Eşi Lorraine ise bir medyum olarak tanınır
Lorraine küçüklükten bu yana insanlarda aura denilen enerjiyi görebildiğini söyler. Deli olduğu düşünülmesin diye bunu çevresine söylemez
Ed Warren ile 16 yaşında tanışan Lorraine evleneceği bu adamda farklı bir şeyler olduğunu hisseder. Ed de çok geçmeden perili bir evde büyüdüğünü Lorraine’e itiraf eder
1952’de New England Society for Psychic Research adlı iblis avcılığı grubunu kuran çift kariyerleri boyunca 10 binden fazla vaka incelediklerini iddia eder
Araştırmalarında polis, hemşire gibi insanlardan yardım alan çift evlerinin arkasına The Warren’s Occult Museum adlı müzeyi kurar
Paranormal incelemeleri sonucu ellerine geçen büyülü dedikleri eşyaları burada sergilerler
Çiftin meşhur vakası Annabelle bebeğidir. 1970 yılında 28 yaşındaki Donna’ya annesi bir oyuncak bebek hediye eder
New York’ta yaşayan Donna ve ev arkadaşı Angie, Raggedy Ann bebeğinin bir süre sonra yer değiştirdiğini fark ederler
Etrafta küçük bir kızın yazdığı öngörülen ‘’Bize yardım et’’ yazılı parşömenler bulduklarını iddia ederler
Bebekten kan sızmaya başladığını görünce bir medyum çağırırlar
Bebeğin içine ‘’Annabelle Higgins’’ adlı öldürülen bir genç kızın ruhunun girdiği tahmin edilir
Bir ayin düzenleyip bebeği evlerine götüren Warren çifti dönüş yolunda arabalarının sık sık durduğuna tanık olur
Şu an çiftin kurduğu müzede bir cam kutuda saklanan bebeğin üzerinde ‘’Dokunma’’ manasında bir uyarı bulunur
İddiaya göre bebeğe meydan okuyan bir ziyaretçi olaydan birkaç saat sonra kaza yaparak hayatını yitirir
Yönetmenliğini John R. Leonetti’nin yaptığı Annabelle filmi bu vakadan uyarlanır ve yeni nesil korku sinemasının kült simgelerinden biridir