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Şeytan Çıkarma Uzmanı Çiftin Paranormal Yaşam Öyküleri

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Amerikalı hayalet avcıları ve iblis uzmanları olarak bilinen Ed Warren Lorraine Warren çifti, bugüne kadar 10 bin paranormal vakayı araştırdıklarını iddia ederler. Meşhur Annabelle film serisi de çiftin aynı adı taşıyan oyuncak bebek vakalarından uyarlanır. Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar başlarken bu paranormal araştırıcıların vakalarına ve ürpertici hikâyelerine göz gezdirelim.

Şeytan Çıkarma Uzmanı Çiftin Paranormal Yaşam Öyküleri
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Ed Warren Amerika’da bir polis memuruyken kendini bir demonolojist olarak yetiştirir. Eşi Lorraine ise bir medyum olarak tanınır

 

Lorraine küçüklükten bu yana insanlarda aura denilen enerjiyi görebildiğini söyler. Deli olduğu düşünülmesin diye bunu çevresine söylemez

Ed Warren ile 16 yaşında tanışan Lorraine evleneceği bu adamda farklı bir şeyler olduğunu hisseder. Ed de çok geçmeden perili bir evde büyüdüğünü Lorraine’e itiraf eder

1952’de New England Society for Psychic Research adlı iblis avcılığı grubunu kuran çift kariyerleri boyunca 10 binden fazla vaka incelediklerini iddia eder

 

Araştırmalarında polis, hemşire gibi insanlardan yardım alan çift evlerinin arkasına The Warren’s Occult Museum adlı müzeyi kurar

Paranormal incelemeleri sonucu ellerine geçen büyülü dedikleri eşyaları burada sergilerler

Çiftin meşhur vakası Annabelle bebeğidir. 1970 yılında 28 yaşındaki Donna’ya annesi bir oyuncak bebek hediye eder

New York’ta yaşayan Donna ve ev arkadaşı Angie, Raggedy Ann bebeğinin bir süre sonra yer değiştirdiğini fark ederler

 

Etrafta küçük bir kızın yazdığı öngörülen ‘’Bize yardım et’’ yazılı parşömenler bulduklarını iddia ederler

Bebekten kan sızmaya başladığını görünce bir medyum çağırırlar

Bebeğin içine ‘’Annabelle Higgins’’ adlı öldürülen bir genç kızın ruhunun girdiği tahmin edilir

Bir ayin düzenleyip bebeği evlerine götüren Warren çifti dönüş yolunda arabalarının sık sık durduğuna tanık olur

Şu an çiftin kurduğu müzede bir cam kutuda saklanan bebeğin üzerinde ‘’Dokunma’’ manasında bir uyarı bulunur

İddiaya göre bebeğe meydan okuyan bir ziyaretçi olaydan birkaç saat sonra kaza yaparak hayatını yitirir

Yönetmenliğini John R. Leonetti’nin yaptığı Annabelle filmi bu vakadan uyarlanır ve yeni nesil korku sinemasının kült simgelerinden biridir

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