Sevimliliğiyle Gönlümüzde Taht Kursa da Oldukça Tehlikeli Olan 10 Hayvan

Evrim sırasında hayvanlar birbirlerinden farklı savunma mekanizmaları geliştirdiler.

Sevimli hayvan dostlarımızdan bazıları aslında göründükleri kadar sevimli değil. Evrim sırasında hayvanlar farklı savunma mekanizmaları seçtiler. Bazıları evcilleşti, bazıları yırtıcı gibi davranmaya başladı, bazıları ise büyüleyici bir görünüm kazandı. Ancak dostlarımızın bazılarının minnoş görünümlerinin altında oldukça tehlikeli iç güdülerin olduğunu biliyor muydunuz? Düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilecek 10 sevimli hayvanı yazdık. İşte sevimli olduğu kadar tehlikeli hayvanlar…

1. Pallas kedisi



Kedi ailesinin bu küçük ve kabarık temsilcisi oldukça zararsız görünüyor. Pallas kedileri bağımsızdır ve yalnız yaşamayı tercih ederler, sadece çiftleşme mevsiminde bir eş bulurlar. Orta Asya’nın mera ve bozkırlarına uzanan geniş ama dağınık bir popülasyona sahip bu minik kedilerin yetişkinleri yaklaşık 3 kg ağırlığında ve 57 cm boyundadır.

Yalnız yaşam tarzı kedilerin karakterini etkiler. Birisi, kendi topraklarına girdiğinde saldırgan olurlar. Dişleri sıradan kedilerin dişlerinden 3 kat daha uzundur ve bir tavuğun omurgasını kolayca ikiye bölebilirler. Pallas kedileri insanlara saldırabilir, bu yüzden evcilleştirilebilen bir hayvan türü değildir.

2. Bal porsuğu



Bal porsuğu, Afrika, Güneybatı Asya, ve Hint altkıtasına yayılmış bir memeli türü. Korkusuzluk bal porsuklarının ana karakteristlik özelliklerinden biri. Bu küçük ve sevimli hayvan, korkusuzca bir leopar veya aslana saldırabilir. Bal porsuklarının bağışıklık sitemleri çok güçlüdür. Ayrıca eşsiz bir ciltleri vardır. Derileri oldukça serttir. Bu nedenle yırtıcıların dişleri onlara zarar veremez. Güçlü çeneleri ve keskin dişleri, bal porsuklarının avını kafatası ve omurga da dahil olmak üzere bir bütün olarak yemelerine izin verir.

3. Kara ayaklı kedi



Dünyanın en küçük kedi türlerinden biri olan Kara ayaklı kediler, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve ve Namibya’daki step ve savanalarda görülen bir kedi türü. Yetişkinliklerinde 1.9 kilograma kadar ulaşabilen bu kediler, kendilerinden birkaç daha fazla kiloya sahip hayvanları bile avlayabilirler.

Ayrıca avlarını kovalayarak 12 mil yürüyebilirler. Bu kediler şiddetli hava koşullarında bile gece boyunca avlanırlar. Ortalama olarak, bir kara ayaklı kedi tek gecede 14 küçük hayvanla beslenir.

4. Kalkım



Kakım, sansargiller familyasından bir gelincik türüdür. Gelincik küçük ama agresif bir hayvandır. Kalkım ise hem iyi bir yüzücüdür, hem de ağaçlara tırmanabilir. Ayrıca hızlı koşar bu da onun her koşulda avlanabilmesini kolaylaştırır. Oldukça hafif ve küçük olan bu hayvanlar kendilerinden daha güçlü hayvanları avlayabilirler. Kalkım, bir tavşanı sadece bir ısırık ile kolayca öldürebilir. Ayrıca aç oldukları için değil, genellikle eğlence için avlanırlar.

5. Kum kedisi



“Arap kum kedisi” ya da “Kum tepesi kedisi” olarak bilinen bu şirin mi şirin kedi türü de oldukça tehlikeli olan hayvanlar arasında. Kum kedileri, yazın hava sıcaklığının 54 derece kum sıcaklığının ise neredeyse 80 derece olduğu kuru çöllerde yaşar. Susuz uzun süre yaşayabilirler. Avları temelde bulabilecekleri her şeydir; memeliler, küçük kemirgenler, kertenkeleler, böcekler ve zehirli yılanlar. Bu küçük kediler oldukça hızlı hareket ederler.

6. Tavşan



Tavşanlar tehlikeli olabilir mi ya? dediğinizi duyar gibiyiz. İnsanlar için tehlikeli olmasalar bile, doğa için tehlikeliler. Tavşanlar 18. yüzyılda Avustralya’ya getirildi ve o zamandan beri pek çok soruna neden oluyorlar. Tavşanlar çok yedikleri ve hızla çoğaldıkları için Avustralya ve Yeni Zelanda’daki birçok yerli hayvanın ölümüne sebep oldu.

7. Yavaş loris



Lorigiller familyasından olan bu memeli hayvan türü, Güneydoğu Asya ve sınır bölgelerinde bulunur. Yavaş loris en zehirli memelilerden biridir. Kendi ön ayakları üzerindeki bezlerle toksik maddeler yayarlar. Bu madde onları parazitlere ve yırtıcılara karşı korur. Zehirleri; küçük hayvanlarda ve hatta insanlarda boğulmaya ve felce neden olabilir. Ne yazık ki bu hayvanlar özellikle Güneydoğu Asya’da dişleri çekilerek, el ve ayak tırnakları kesilerek turistlerin selfie çekilebilmesi için ticaret malzemesi olarak kullanılıyor.

8. Ornitorenk



Ornitorenk, Doğu Avustralya ve Tazmanya’ya özgü bir yarı-deniz memelisidir. İlk keşfedildiğinde bilim insanlarını çok şaşırtan ornitorenklerin, ördek gibi gagaları ve kunduz kuyrukları vardır. Her ne kadar tuhaf hayvanlar gibi görünseler de aslında ornitorenkler evrimin tam anlamıyla kanıtı. Bu türün erkeklerinin arka ayağında zehirli bir mahmuz vardır. Bu zehir insanlar için çok tehlikeli olmasa da küçük hayvanlar için tehlikelidir. Ornitorenklerin eşşizliği onu Avustralya’nın kanguru ve koala ile beraber en belirgin sembollerinden biri yapar. Avustralya 20 sentinin arkasında resmi yer alır.

9. Fok balıkları



Soğuk ve ılıman deniz kıyılarında olan yaşayan bu hayvan türü herkes için tehlikelidir; küçük memeliler, balıklar ve hatta insanlar. Şubat ayının sonunda ve Mart ayının başında, dişiler kıyıları yumurtlamak için işgal eder. Tehlikeli olduğunu düşündükleri herkese saldırabilirler. Foklar; kendilerini eğlendirmek için yunusları ve penguenleri avlarlar.

10. Deniz samuru



Deniz samuru, Kuzey Pasifik Okyanusu’nun kuzey ve batı sahillerinde yaşayan bir deniz memelisi. Deniz samurları birbirlerinin sırtlarına pençelerini geçirerek birlikte yüzerler. Ama çiftleşme mevsimlerinde bu durum anlatıldığı gibi büyüleyici değildir. Erkekler; kadınlara, diğer erkeklere, foklara ve yavrularına dokunurken gerçekten agresif davranırlar ve onları öldürebilirler.