Halk arasında sebze olarak tanımlanan ancak botanikçilerine göre meyve sayılan bir sürü yiyecek var. Bu nasıl oluyor? Hemen anlatalım. Bir yiyeceğin bilimsel olarak meyve kabul edilebilmesi için bitkinin tohumunu içerisinde barındırması gereklidir. Yani, çekirdek içeren yiyecekler teknik olarak meyve sayılabilir. Sebze ise, bitkinin yenebilen diğer kısımlarına verilen isimdir. Bu bir bitkinin yaprağı, kökü veya gövdesi olabilir. Bu yeni edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sebze olarak bildiğimiz ama aslında meyve olan 9 yiyecek nelermiş, birlikte bir göz atalım.

1. Domates

Listenin en tahmin edilebilir yiyeceği, hemen hemen her yemeğe yakıştığı için mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiş, Domates! Domatesin aslında bir meyve olduğunu çekirdekli yapısından anlayabiliriz.

2. Patlıcan

Hünkarbeğendi, musakka ve kebap gibi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin en önemli öğesi olan patlıcan da çekirdekli yapısıyla meyve kategorisinde yerini alıyor.

3. Kabak

Hepimizin çok sevdiği spagettinin zayıflatan bir alternatifini istiyorsanız, imdadınıza çekirdekli yapısıyla aslında bir meyve olan kabak yetişiyor. 3 veya 4 adet kabağı spiral doğrama aleti ile doğrayarak spagetti haline getiriyorsunuz sonra da biraz kaynamış suda beklettikten sonra süzerek, üzerine domates sosu ekliyorsunuz. Bitirici vuruş için ise üzerine biraz peynir rendeleyebilirsiniz. İşte size bu lezzetli meyvenin tadını çıkarmanın en hafif yolu!

4. Bal Kabağı

Çorbasıyla lezzetli bir başlangıç yemeği, tatlısıyla menünüze tatlı bir dokunuş ve çekirdekleri ile de televizyon gecelerimizin vazgeçilmezi haline gelen bal kabağı da tahmin ettiğiniz gibi aslında bir meyve…

5. Biber

Meyveleri genellikle “tatlı” olarak düşündüğümüz için biber türlerini halk arasında meyve olarak sınıflandırmaya alışık olmasak da botanikçiler bunun aksini söylüyor. Menemenin bu vazgeçilmez parçası, aslında oldukça lezzetli bir meyve!

6. Bamya

Sebze familyasına mensup olduğunu zannettiğimiz bamya aslında çok güzel çiçekli bir bitkinin meyvesi… Bol lifli yapısıyla ve yüksek oranda içerdiği potasyum ve C vitamini sayesinde oldukça da sağlıklı bir meyve olarak listemize giriyor.

7. Zeytin

Patlıcan veya bamya kadar bizi zorlamayan ama yine de meyve olduğunu duyunca şaşırdığımız bir yiyecek ise kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytin… Aşina olduğumuz pek çok meyve gibi zeytin de ağaçta yetişiyor.

8. Bezelye

Sebze zannettiğimiz ancak meyve olan başka bir besin ürünü de bezelye… Asıl meyve olarak kabul edilen bezelyenin komple kabuklu halidir. Bizim besin olarak tükettiğimiz kısmı ise, bezelye meyvesinin tohumlarıdır.

9. Salatalık

Kahvaltı masalarımızın en aranan üyesi salatalık bizi şaşırtmadı ve meyve kategorisine girdi. Zaten domatesin meyve olduğu bir dünyada bunun aksini düşünemezdik.