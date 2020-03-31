Rüyaların Pek Bilinmeyen 11 İlginç Özelliği

Rüyaların şaşırtıcı, gizemli ve aynı zamanda gerçek olan pek çok yönü var. Rüyalarla ilgili daha önce duymadığınız pek çok şey için yazımızı okumaya devam edin...

İnsan doğası gereği ihtiyacımız olan uykuyu, az olduğunda yorgun düşmemize ve fazla olduğunda tüm gün mayışmamıza sebebiyet verse bile çok seviyoruz. Uykularımızda bize eşlik eden rüyalarımızla ilgili çoğu zaman esrarengiz gerçekler duyabiliyoruz. Rüyaların insanlara yaşattığı derin ve ilginç etkiler hakkında birçok bilgi mevcut. Peki bu olağanüstü bilgilerin kaç tanesinden haberimiz var?

1. Rüyalarda gördüğümüz yüzler

Rüyalarda gördüğümüz insanları tanımadığımız ya da tanıdık gelmesi gibi durumlarla karşılaşmışsınızdır. Bu aslında o insanı gerçek hayatta daha önce bir yerde görmüş olduğumuzu gösterir. Beynimizin bazı bölgeleri bir kere gördüğümüz yüzleri hatırlamamamıza veya anımsamamıza yardımcı olur. İşte bu yüzden, o insanı yolda karşıdan karşıya geçerken ya da çok eskiden aynı arkadaş çevresinde görmüş olsak bile, bu rüyalarımızda onlarla karşılaşmamız için yeterli bir sebeptir.

2. Pek çok insan rüyalarını hatırlamaz

Pek çok insan uykusunda ortalama birden çok rüya görebilir. Fakat bu insanların yalnızca %5’i gördükleri rüyaları hatırlıyorlar! İnsanların %95’i uyandıktan sonra rüyalarını hatırlamıyor veya uyandıktan kısa bir süre sonra unutuyor. Eğer rüyalarınızı her zaman hatırlayan bir insansanız şanslısınız demektir.

3. Görme engelli bireyler de rüya görür

Görme engelli bir birey, bu engele 5-7 yaş arasından sonra sahip olduysa eğer, rüyalarında o yaşındaki deneyimleriyle alakalı görsel içerikli rüyalar görebilir. Ancak doğuştan görme engelli bir bireyin görsel içerikli rüyalar görmesi imkansızdır. Buna rağmen, bu bireyler sahip oldukları işitme, tatma ve dokunma gibi duyuları sayesinde rüyalar görebilirler. Gerçek hayatta bu duyularına dair yaşadıkları anlarını rüyalarında yaşıyormuş gibi hissederek gördüklerini söylememiz mümkün.

4. Bazı insanlar siyah-beyaz rüya görürler!

Rüyaların bilinçaltımızda barınan olgular sayesinde şekillendiğini pek çoğumuz biliyoruzdur. İşte bu yüzden, kişiden kişiye değişmekle birlikte, çocukluk yaşlarında siyah-beyaz televizyon izlemiş insanların çoğu rüyalarını siyah-beyaz olarak görebiliyor. Çünkü bu durum bu insanların bilinçaltında bulunuyor. İlginç bir bilgiye göre, 20.yüzyılın ilk yarısında insanların gördükleri rüyaların çoğunun siyah-beyaz olduğu iddia edilirken, 21.yüzyıla doğru insanların renkli rüyalarla da karşılaşmaya başladığı öne sürülen bilgiler arasında.

5. Hayvanlar da rüya görürler

Evinizde evcil hayvanınız varsa ve uyurken nasıl göründüklerine alışıksanız, mutlaka rüya gördüklerini tahmin ettiğiniz anlara denk gelmiş olabilirsiniz. Bu anlar uyurken bedenlerini hareket ettirdikleri şekillerle anlaşılabilir. Hayvanların çoğunun uyurken rüya görüyor olma durumları insanlardan farksızdır. Hayvanlar da rüyalarında günlük yaşantılarında rastladıkları durumları içerebilir.

6. Yaratıcı fikirler rüyalar ile doğabilir

Rüyalarda gördüğümüz çoğu şey bilinçaltımızda yatan tutkularımız, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız olabilir. Rüyalarında rastladıkları bu durumlardan esinlenerek fikirler üreten insanlar olduğunu söyleyebiliriz, bunlardan biri Paul McCartney. Birçok insanın bildiği The Beatles grubunun Yesterday şarkısı, Paul McCartney’in gördüğü rüyalar sayesinde ortaya çıktı!

7. Kadın ve erkeğin rüyalarda yaşadıkları farklılıklar

Kadın ve erkeklerin pek çok konudaki farklılıklarını düşünürsek, rüyalarda da birtakım farklılıklara sahip oldukları söyleniyor. Örneğin erkekler rüyalarında kavga ve şiddet gibi durumları deneyimledikleri, kadınların ise kendileriyle alakalı daha hassas ve kırılgan deneyimler yaşadıkları biliniyor. Rüyaların cinsiyete göre değişiklik gösterdiğini duymak oldukça ilginç!

8. Dysania etkisi

Uykunun keyifli ve rüyaların eğlenceli olduğunu inkâr edeniniz yoktur. Ancak uyandıktan sonra uyku ve rüyaların gizemli etkileri yüzünden yataktan kalkamama problemiyle karşılaşmak mümkün. İşte yataktan uzunca bir süre kalkamama problemine uzmanlarca verilen isim Dysania. Dysania etkisi sizi yorgun ve mutsuz hissettireceği için depresyona ve strese de meyilli olduğunuzu gösterir. Bu duruma dikkat etmenizi öneririz!

9. Kâbuslarımız her zaman kötücül değildir

Rüyaların kötü yüzü olarak görülen kâbuslarımız bazı geceleri zehir edebilir ve huzursuz bir şekilde uyanılmaya sebebiyet verebilir. Kâbuslarımız genelde gördüğümüz canavarlar ve korkutucu karakterler hâricinde, bizi rahatsız eden duygulardan oluşur. Bunlar stres, yalnızlık korkusu ve karanlık korkusu gibi duygularımızdan türeyen rüyaların birleşiminden oluşur. Fakat bu her zaman kötüye yorulmamalıdır. Bu tarz kâbuslar kendi içimizde düzeltmemiz gereken birtakım sorunlar olduğunun ve bunlarla gerçek hayatta yüzleşmemiz gerektiğinin sinyallerini verebilir.

10. Uykusuzluğu engellemek ve huzurlu rüyalar görmek için beslenmeye dikkat!

Eğer huzurlu bir uyku uyuyamıyorsanız ve bu durumdan rüyalarınız da etkiliyorsa, gece atıştırmalığı olarak uyku getiren yiyecek ve içecekleri tercih edebilirsiniz. Gece yatmadan içececeğiniz sıcak bir süt, yiyeceğiniz yoğurt ya da muz rahatça uyumanızı sağlayacaktır. Huzurlu bir uyku, huzurlu rüyaların oluşması için birebirdir!

11. Uyku ve rüyalarınızın ortak yönü: 7 rakamı!

Yapılan araştırmalara göre rüyaların süresinin 7 saniye olduğu söyleniyor. Uykuya dalma süresinin kişiden kişiye göre değiştiğini varsayarsak, uzmanlara göre bu sürenin ortalama bir insan için 7 dakika olduğu öne sürülüyor. Ne tesadüf ama!