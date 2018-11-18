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Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı

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Antalya'da bir et restoranı tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Katarina Pekoğlu, 32 dakikada 415 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı

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Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
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Antalya'da bir restoran tarafından uzun süredir düzenlenen 'çöp şiş yeme yarışması'na ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce yarışmaya katılan Ceren Yılmaz (21), 315 çöp şiş yiyerek rekor kırmıştı. Son rekorun sahibi Yılmaz, Rus asıllı Katarina Pekoğlu ile yarıştı. Bir süre önce Türkiye'de evlenen Pekoğlu, Türk vatandaşı oldu. Bir süreliğine memleketine giden Pekoğlu, yarışmaya katılmak için Antalya'ya geldi.

Katıldığı son yarışmada 46 dakikada 315 çöp şiş, 1 tabak salata, 2 bardak ayran ve 1 lavaş ekmeği yiyerek rekor kıran Ceren Yılmaz ile yarışacak olan Pekoğlu, yarışma öncesi Yılmaz'ın rekorunu geçeceğini söyledi. Yılmaz yarışmada 355 çöp şiş yerken, Pekoğlu ise 32 dakikada 415 adet çöp şiş, 1 tabak salata, 1 bardak ayran, 1 şişe soda ve 1 lavaş ekmeği yedi. Yaklaşık 4,5 kilo et yiyen Pekoğlu'nun, yarışmanın sonlarına doğru zorlandığı görüldü.

İş yerinin sosyal medya hesabından yayınlayan yarışmayı, binlerce kişi canlı izledi. Yeni rekorun sahibi Pekoğlu, yarışma sonunda 8 bin TL değerinde elektrikli motosiklet ve 10 bin TL'nin sahibi olurken, 6 ay boyunca da restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı.

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