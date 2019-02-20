Örümcekler hakkında bilmedikleriniz

Örümceklerle ilgili ilk kez duyacağınız şaşırtıcı gerçekler

Örümceklerin dünyada yaşayamadıkları tek bir kıta vardır. 14 milyon kilometrekare büyüklüğündeki Antartika.

Her 4 metrekarelik alanda ortalama 1000 örümcek yaşar.

Tropik bölgelerde ise bu rakam 3000 örümceğe ulaşır.

Dünyada yaşayan hiçbir insanın örümcek bulunan bir alandan 10 adım bile uzaklaşma şansı yoktur.

Brezilya'da yaşayan Phoneutria nigriventer cinsi bir örümcek çeşidinin tek bir ısırığı, bir erkeği uzun ve acılı bir ereksiyona götürebilir.

Bu orgazm 4 saate ulaşabilir ve sonucunda oksijen yetersizliğinden öldürebilir.

Örümcekler kuşlardan ve yarasaların toplamından daha fazla böcek yer.

Bütün örümcekler ipek örebilir ama bütün örümcekler ağ öremez.

Bir örümcek yürürken her zaman 4 ayağı yere basarken diğer 4 ayağı havadadır.

Bagheera cinsi örümcek dünyadaki tek vejetaryen örümcektir.

Örümceklerin kanı mavidir. İnsanlarda oksijen hemoglobine bağlanır, demir taşır ve kana kırmızı rengini verir.

Örümceklerde ise oksijen hemocyanine bağlanır ve demir yerine bakır taşır.

Dünyanın en büyük örümceği goliath örümceğidir. 28 santimetreye kadar büyüyebilir.

Bu örümcekler kurbağa hatta fare bile yiyebilir.

İnsanların kasları iskeletlerinin üzerindedir, buna karşılık örümceklerin kasları iskeletlerinin altındadır.

Yani insanların kasları iskeletlerini korur, örümceklerin ise iskeletleri kaslarını korur.

Tüm örümcekler duvara tırmanamaz. Evlerde yaşayan örümcekler ayaklarında duvarda yürümelerini sağlayan tüylere sahiptir.

Fakat dışarıda yaşayan örümceklerin ayakları ağ örmelerini sağlayan pençelerle sona erer.

Bir örümcek ağındaki ipek, aynı kalınlıktaki bir çelikten 5 kat daha güçlüdür.

Örümcekler suyun üzerinde yürüyebilirler.

Örümcekler kendi ördükleri ağları yiyerek tekrar kullanmak üzere geri dönüşüm yaparlar.

Evinizdeki örümceklerin yüzde 95’i hiç dışarı çıkmamışlardır, kapalı yerlerde yaşamaya alışmışlardır ve dışarı çıkarlarsa hayatta kalma şansları çok düşüktür.

Örümcekler kendilerini koma duruma sokarak su altında saatlerce hayatta kalabilirler.

Bir araştırmaya göre eğer örümceklerden korkuyorsanız, bir örümcek görme ihtimaliniz daha fazladır.

Örümcekler karıncalardan korkar.

Dişi karadul örümcekleri çiftleştikten sonra erkekleri yerler.

Bilinen 38 binden fazla farklı örümcek türü vardır, uzmanlar bir o kadar da henüz keşfedilmemiş örümcek türü olduğunu düşünmektedirler.

Örümcekler korkusu olan araknofobi insanlar arasındaki en yaygın korkulardan biridir. Daha büyük ve tüylü örümceklerin yaşadığı tropik bölgelerde bu korku daha az görülmektedir.

Örümcekler birçok zararlı böceği yiyerek bahçelerimizi korurlar. Aynı zamanda bitkilerin polenlerini yayarak çoğalmasına da yardımcı olurlar.

Örümceklerin birçoğunun sekiz gözü vardır, bazı türlerin altı veya daha az olabilir.

Örümceklerin uzağı görüşü zayıftır, vücutlarındaki tüyler sayesinde yaklaşmakta olan büyük canlıları fark ederler.

Erkek örümcekler genellikle dişi örümceklerden daha küçük olurlar.

Tarantula örümcek ailesinin en büyük üyesidir ve 30 yıldan daha uzun süre yaşayabilir.

Sekiz bacağı olan örümcekler yürürken her zaman dört bacağı yerde dört bacağı havadır.

Bazı erkek örümcekler dişi örümceklere hediye olarak ölü sinek ve böcek verirler.

Bir Antik Yunan efsanesine göre Arachne adlı bir kız o kadar güzel örgü örermiş ki, tanrıça Athena kıskanıp onu bir örümceğe çevirmiş.

Dişi bir karadul örümceğinin zehri çıngıraklı yılan zehrinden 15 kat daha güçlüdür.

Birçok örümcek türünün ortalama ömrü yaklaşık bir yıldır.