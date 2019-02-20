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Örümcekler hakkında bilmedikleriniz

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Örümceklerle ilgili ilk kez duyacağınız şaşırtıcı gerçekler

Örümcekler hakkında bilmedikleriniz
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Örümceklerin dünyada yaşayamadıkları tek bir kıta vardır. 14 milyon kilometrekare büyüklüğündeki Antartika.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Her 4 metrekarelik alanda ortalama 1000 örümcek yaşar.

 

Dünyanın en ilginç hayvanları

Tropik bölgelerde ise bu rakam 3000 örümceğe ulaşır.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Dünyada yaşayan hiçbir insanın örümcek bulunan bir alandan 10 adım bile uzaklaşma şansı yoktur.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Brezilya'da yaşayan Phoneutria nigriventer cinsi bir örümcek çeşidinin tek bir ısırığı, bir erkeği uzun ve acılı bir ereksiyona götürebilir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bu orgazm 4 saate ulaşabilir ve sonucunda oksijen yetersizliğinden öldürebilir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Örümcekler kuşlardan ve yarasaların toplamından daha fazla böcek yer.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bütün örümcekler ipek örebilir ama bütün örümcekler ağ öremez.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bir örümcek yürürken her zaman 4 ayağı yere basarken diğer 4 ayağı havadadır.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bagheera cinsi örümcek dünyadaki tek vejetaryen örümcektir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Örümceklerin kanı mavidir. İnsanlarda oksijen hemoglobine bağlanır, demir taşır ve kana kırmızı rengini verir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Örümceklerde ise oksijen hemocyanine bağlanır ve demir yerine bakır taşır.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Dünyanın en büyük örümceği goliath örümceğidir. 28 santimetreye kadar büyüyebilir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bu örümcekler kurbağa hatta fare bile yiyebilir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

İnsanların kasları iskeletlerinin üzerindedir, buna karşılık örümceklerin kasları iskeletlerinin altındadır.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Yani insanların kasları iskeletlerini korur, örümceklerin ise iskeletleri kaslarını korur.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Tüm örümcekler duvara tırmanamaz. Evlerde yaşayan örümcekler ayaklarında duvarda yürümelerini sağlayan tüylere sahiptir.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Fakat dışarıda yaşayan örümceklerin ayakları ağ örmelerini sağlayan pençelerle sona erer.

Dünyanın en ilginç hayvanları

Bir örümcek ağındaki ipek, aynı kalınlıktaki bir çelikten 5 kat daha güçlüdür.

 ilginÃ§ Ã¶rÃ¼mcekler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Örümcekler suyun üzerinde yürüyebilirler.

suyun Ã¼zerindeki Ã¶rÃ¼mcek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Örümcekler kendi ördükleri ağları yiyerek tekrar kullanmak üzere geri dönüşüm yaparlar.

Ã¶rÃ¼mcekler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Evinizdeki örümceklerin yüzde 95’i hiç dışarı çıkmamışlardır, kapalı yerlerde yaşamaya alışmışlardır ve dışarı çıkarlarsa hayatta kalma şansları çok düşüktür.

evdeki Ã¶rÃ¼mcekler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Örümcekler kendilerini koma duruma sokarak su altında saatlerce hayatta kalabilirler.

Su Ã¶rÃ¼mceÄi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bir araştırmaya göre eğer örümceklerden korkuyorsanız, bir örümcek görme ihtimaliniz daha fazladır.

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Örümcekler karıncalardan korkar.

Ä°lgili resim

Dişi karadul örümcekleri çiftleştikten sonra erkekleri yerler.

Ã¶rÃ¼mcek Ã§iftleÅmesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bilinen 38 binden fazla farklı örümcek türü vardır, uzmanlar bir o kadar da henüz keşfedilmemiş örümcek türü olduğunu düşünmektedirler.

Ã§eÅitli Ã¶rÃ¼mcek tÃ¼rleri ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Örümcekler korkusu olan araknofobi insanlar arasındaki en yaygın korkulardan biridir. Daha büyük ve tüylü örümceklerin yaşadığı tropik bölgelerde bu korku daha az görülmektedir.

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Örümcekler birçok zararlı böceği yiyerek bahçelerimizi korurlar. Aynı zamanda bitkilerin polenlerini yayarak çoğalmasına da yardımcı olurlar.

Ã¶rÃ¼mcekler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Örümceklerin birçoğunun sekiz gözü vardır, bazı türlerin altı veya daha az olabilir.

Örümceklerin uzağı görüşü zayıftır, vücutlarındaki tüyler sayesinde yaklaşmakta olan büyük canlıları fark ederler.

tÃ¼ylÃ¼ Ã¶rÃ¼mcek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Erkek örümcekler genellikle dişi örümceklerden daha küçük olurlar.

erkek ve diÅi Ã¶rÃ¼mcek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Tarantula örümcek ailesinin en büyük üyesidir ve 30 yıldan daha uzun süre yaşayabilir.

bÃ¼yÃ¼k Ã¶rÃ¼mcek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Sekiz bacağı olan örümcekler yürürken her zaman dört bacağı yerde dört bacağı havadır.

yÃ¼rÃ¼yen Ã¶rÃ¼mcek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bazı erkek örümcekler dişi örümceklere hediye olarak ölü sinek ve böcek verirler.

BazÄ± erkek Ã¶rÃ¼mcekler diÅi Ã¶rÃ¼mceklere hediye olarak Ã¶lÃ¼ sinek ve bÃ¶cek verirler. ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bir Antik Yunan efsanesine göre Arachne adlı bir kız o kadar güzel örgü örermiş ki, tanrıça Athena kıskanıp onu bir örümceğe çevirmiş.

antik Yunan efsanesine gÃ¶re Arachne ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Dişi bir karadul örümceğinin zehri çıngıraklı yılan zehrinden 15 kat daha güçlüdür.

ilginÃ§ Ã¶rÃ¼mcekler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Birçok örümcek türünün ortalama ömrü yaklaşık bir yıldır.

Ã¶rÃ¼mcek Ã¶ldÃ¼rmek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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