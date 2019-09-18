Ölü bedeniyle ilgili ilginç araştırma

Avustralya'da yeni yapılan bir adli tıp araştırması, Avustralya Tafonomi Deneysel Araştırma Tesisi'nde (AFTER) kameralarla yapılan çekimler ile ölü bedenlerin kuruduğunu ve çürürken uzuvların hareket ettiğini ortaya koydu.

Newsweek'te yer alan habere göre; araştırmada, araştırmacılar ölü bedenlerin nasıl hareket ettiğini incelemek için hızlandırılmış kameralar kurdular. Kameralar, 30 dakikalık aralıklarla kayıt yaptı ve bedenlerin önemli ölçüde hareket ettiğini ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçlarına göre; ölümün üzerinden bir yıldan uzun süre geçse de bedenlerin hareket ettiği savunuldu. Araştırmacı Alyson Wilson, kolların önemli ölçüde hareket ettiğini bulduklarını belirtti.

-*

Newcastle Üniversitesi'nden adli tıp antropologu Dr. Xanthe Mallett ise "Ölünün ne kadar hareketli olduğunu görmek bence insanları şaşırtacak, ben gördüğümde hayretler içinde kaldım. Hele de kolların bu kadar çok oynamasına ağzım açık kaldı" dedi.

Wilson ve Mallett, söz konusu bulguların polis ve özellikle de suç mahalli soruşturmacıları için önemli olduğunu kaydetti. Cesedin ölüm anındaki pozisyonunu her zaman koruduğu düşünülüyordu ancak bu çalışma, bilineni tersine çevirdi.