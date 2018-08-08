Olimpos Dağı’nın Tanrıları

3 bin metreyi bulan yüksekliğiyle Yunanistan’ın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı, Yunan mitolojisinin en haşmetli tanrılarının da yuvası. Dağın zirvesinde, bulutların arasında yaşayan tanrılara inanmak belki tuhaf ama bu öykülere kapılmamak da mümkün değil! Olimpos Dağı’nda yaşadığı bilinen ve efsaneleri hala dilden dile yayılmaya devam eden tanrıları sizin için bir araya getirdik.

1. Göklerin Tanrısı Zeus



Listenin bir numarası elbette Zeus… Gökler, şimşekler ve gök gürültüleri ondan sorulurken kendisi aynı zamanda yağmuru ve bereketi de temsil ediyor. Yunan mitolojisinin bu en güçlü ve önemli tanrısına, insanlık tarihinin babası olarak da bakılıyor.

2. Evlilik Kraliçesi Hera



Mitolojide narla, zambakla ve tavuskuşuyla simgelenen Hera, Afrodit’ten sonra en güzel ikinci tanrıça. Güzelliğine rağmen eşi Zeus’a duyduğu sadakatle öne çıkan bu kadın, aynı sadakati görmeyince elini biraz kana bulamış tabi. Kıskançlığı ile bilinen Hera’nın Zeus’tan daha fazla iktidar sahibi olduğu da konuşulanlar arasında!

3. Denizlerin Tanrısı Poseidon



O aslında sadece denizlerin değil; atların ve depremlerin de tanrısı. Elindeki yabasını yere vurmasıyla, yerküreyi sarsmasıyla bilinen Poseidon hırsı ve gücü sembolize ediyor. Meşhur Atlantis kentinin yok olmasından da Poseidon’un bitmek bilmeyen hırsı sorumlu tutuluyor…

4. Bereketin Tanrısı Demeter



Mitolojide bir buğday demetiyle simgelenen bu tanrıça; tarımı, toprağı, bolluk ve bereketi simgeliyor. Güzel örgülü kraliçe olarak da bilinen Demeter’in güzelliğine vurulanlar arasında hem Zeus hem de Poseidon var. Ancak Poseidon’un inadı, Demeter’in hayata küsmesine ve toprağın da verimini kaybetmesine neden oluyor.

5. Güzelliğin Tanrısı Afrodit



Denizin köpüklü dalgalarından doğduğu rivayet edilen, genç bir kadın görünümüne sahip Afrodit; aşkın, güzelliğin ve zarafetin Antik Yunan’daki adı. Çoğu zaman çıplak tasvir edilen bu tanrıça, aynı zamanda aşk oklarıyla bilinen Eros’un da öz annesi.

6. Savaş Tanrısı Ares



Öyle bir tanrı düşünün ki yardımcılarından birinin adı dehşet, biri fitne, biri de korku olsun! Zeus ve Hera’nın oğlu Ares işte tüm bunlardan beslenen bir savaş tanrısı. Efsaneye göre tanrıların dünyayla olan bağlantılarını koparan da, babasını tahtla tehdit eden Ares’ten başkası değil.

7. Güneşin ve Kehanetin Tanrısı Apollon



Sanatsal yönüyle ön plana çıkan bu tanrı, Zeus’un Leto tarafından dünyaya getirilen iki çocuğundan

biri. Sarışın, yakışıklı ve biseksüel.

8. Ay Tanrıçası Artemis



Avcılık, vahşi doğa ve okçuluk denildiğinde akla, Apollon’un ikiz kız kardeşi Artemis geliyor. Artemis ile ilgili en ilginç bilgi ise ikiz kardeşinden bir gün önce dünyaya gelip doğum sırasında annesine yardım etmesi!