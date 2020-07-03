Öğrenmeniz gereken spiritüel semboller ve anlamları

Daha önce mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmış olan ama çoğunlukla taşıdıkları anlamlarla ilgili pek de fikriniz olmayan spiritüalizm ile ilgili 10 sembolü ve anlamlarını sizler için derledik.

Karmaşık ve derin anlamlara sahip olan bu semboller zihnimizde güçlü psikolojik etkiler yaratarak kendimizi bir şeylere bağlı, kimi zaman daha canlı ya da meraklı hissetmemizi sağlayabiliyorlar.

Peki bu sembollerin anlamları ne?

1. Hamsa

Arapça'da 5 anlamına gelen "Hamsa" kelimesi bir elin 5 parmağını temsil etmektedir. Evrensel olarak da insanları kötülüklerden, kem gözlerden koruduğuna inanılır. İnanışa göre, bu sembolü taşıyorken birisi size kem gözleriyle baksa ya da zarar vermek istese bile hamsa sizi korur ve zarar görmezsiniz.

2. Hayat Ağacı

Hayat ağacının dünya çapında çeşitli kültürler ve dinlerde birçok anlama sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hayat Ağacı doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuşu temsil etmektedir, yani kısacası yaşam döngüsü anlamına gelmektedir. Hristiyanlıkta, Adem ve Havva'nın yasak elmayı bu ağaçtan kopardıklarına inanılmaktadır. Genel olarak, hayat ağacının dünyadaki 4 elementin (toprak, su, hava ve ateş) arasında bağlantıyı sağladığına inanılır ve bu ağaç yaratılıştaki her şeyin sonsuzlukla ilişkilendirilmesinin bir temsilidir.

3. Yaşam Çarmıhı (The Ankh)

Ankh, Antik Mısır'dan beri bilinen bir semboldür. Genellikle, Ankh sembolü ebedi yaşam ve yenilenme ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde ise, hayatın anlamı ve spiritüel bilgelik anlamı taşınıyor.

4. Horus'un Gözü

Antik Mısır'da Wadjet olarak da bilinen Horus'un gözü, her şeyi gören ve koruyan bir gücü sembolize etmektedir. Wadjet, papirüslerin ve firavunların koruyucusu olarak bilinmektedir. Mısırlı ve Orta Doğulu denizciler kendilerini güvence altına almak için gemilerinin başına bu sembolün resmini yaptırırlardı.

5. Lotus Çiçeği

Başta Budizm olmak üzere birçok dinde spiritüel anlama sahip olan bu çiçek, aydınlanmayı temsil etmektedir. Materyalizmin kirli dünyasından kurtulup güneş ışığına ulaşan bir aydınlanma... Lotus çiçeği, kendi içimizdeki karanlıktan sıyrılıp, iç huzurumuza dönüşümüzü tamamlamak gibi çok derin anlamlar taşıyan bir semboldür.

6. Yin Yang

Yin Yang, ikililiğin uyumunu sembolize eder. Aydınlık ile karanlık arasındaki dengenin anlamlı bir yaşam için bütünsel yaklaşımı sağladığına işaret etmektedir.

7. Pentagram

Çoğunlukla yanlış bilinen ve satanizm ile ilişkilendirilen bu sembol aslında insanın sahip olduğu özelliklerini temsil etmektedir. Tepe noktası ruhu ve diğer dört köşe dört elementi simgelemektedir. Wiccanlar kutsal törenlerde bu simgeyi insanlığın doğasını hatırlatmak için kullanıyorlar.

8. Caduceus

Sağlık kuruluşları tarafından kullanılıyor da olsa Caduceus aslında Hermes'i simgelemektedir. Mitolojiye göre Hermes'e, abisi Apollon'un verdiği bu asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne sahiptir. Hermes yeni asasını denemek için birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar. Caduceus sembolü, aynı zamanda kendi ilkel yaşam gücü enerjimizin bir gösterimidir. Biri dişiliği diğeri erkekliği simgeleyen yılanlar, omurganızın tabanından yükselen Kundalini enerjisini temsil eder;

9. Dharma Çarkı

Dharma çarkı ya da "Yasanın Çarkı" olarak bilinen bu sembol, Budizm'de Nirvana'ya giden yolun sembolüdür. Her bir tekerlek parmağı, Buddha'nın Sekiz Katlı Yolundaki bir basamağı temsil ediyor. İlginçtir ki, bu sembolün varlığı Budizm'den öncesine dayanmaktadır.

10. Yaşam Çiçeği

Geometrinin başlıca sembollerinden biri olan Yaşam Çiçeği tüm yaratılış modellerini içermektedir. 7 veya daha fazla örtüşen simgeden oluşan bu çiçek, hayat türünün hemen hemen her antik kültüre dayandığını simgelemektedir. Ayrıca yaratılışın ortaya çıkardığı kutsal oluşumlardan biri olduğuna inanılmaktadır.