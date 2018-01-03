O 40 yıldır gerçek bir Survivor Kadını

Kanada’ya kilometrelerce uzak ıssız bir adada ömrünün büyük bir çoğunluğunu geçiren doğa bilimci Zoe Lucas, ömrünü vahşi yaşama ve adanın hayvanlarına adamış…

67 yaşındaki Zoe Lucas, hayatının 40 yılını Kanada’nın gözlerden çok uzak bir adasında tek başına geçirdi. Yılın 127 günü sisler içinde kalan adanın diğer sakinleriyse yaklaşık 400 at, 300 bin civarı fok ve 350 farklı türde kuş… Doğa bilimci olan Zoe, ada hayatına çok kısa sürede adapte olduğunu ve hiç yalnız hissetmediğini söylüyor. Bu korkusuz kadın hayatta kalmak için en temel eşyalarının bir not defteri olduğunu, bu sayede not alabildiğini ve vahşi hayatı gözlemleyebilmek için bir dürbün olduğunu paylaşıyor. Kanada’nın bu ıssız adası Sable Island’a 1974 yılında 21 yaşındayken gelen kadın, buraya aslında atlar için geldiğini ifade ediyor. Hayvanların adaya 18. yüzyılın başlarında zirai işlere yardımcı olması için getirildiği tahmin ediliyor. Lucas adada ulusal park yetkilerinin ahşaptan yaptığı bir evde yaşıyor. Lucas bir de okyanus kirliliğini takip etmek için atıkları topluyor. Doğayı gözlemlemekten bıkmayan 67 yaşındaki bu kadının adadan kopmaya niyeti yok…