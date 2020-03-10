Nazilerin Korkunç İnsanlık Suçu

Nazi döneminde Almanya'da pek çok korkunç insanlık suçu işlendiği dilden dile yayınlanlar arasında. İşte onlardan en korkıncu Nazilerin İnsan Derisinden Yaptığı Fotoğraf Albümü

Korkunç İnsanlık Suçu: Nazilerin İnsan Derisinden Yaptığı Fotoğraf Albümü

İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Adolf Hitler iktidarındaki Almanya özellikle Yahudilere karşı takındığı ırkçı tutumla hatırlanıyor. Bu döneme dair pek çok üzücü gerçek var. İnsanlık suçlarının işlendiği bu utanç döneminde, Yahudilere yapılan soykırım, hala unutulmadı. Nazilerin saf (ari) ırk yetiştirmek istemesinden, insan çiftliği kurmalarına, Yahudileri deneylerde kullanmalarına kadar pek çok konu tarihin karanlık sayfalarında insanlık suçu olarak hatırlanıyor. Bu karanlık döneme dair bir detay daha ortaya çıktı. Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Detaylara birlikte bakalım.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler yönetimindeki Almanya, Yahudilere karşı ırkçı bir tutum sürdürüyordu

Hatta toplama kamplarında Yahudilerin uğradıkları işkenceler dilden dile yayıldı. Ancak bu işkencelerin bir kısmının doğruluğu hala muallaktaydı

Nitekim Polonya’daki bir antika pazarında İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü satışa çıkarıldı

Albümü İkinci Dünya Savaşı’na ilgisi olan bir kişi satın aldı. Ancak kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti

Albümü satın alan kişi durumdan şüphenelerek Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu. Müze uzmanları, albümü inceledi.

Uzmanlar, albüm kapağı laboratuvarda koleksiyonlarda yer alan benzer nesnelerle karşılaştırdı. Bu fotoğraf albümünü “korkunç” yapan detay ise insan derisi ile yapılmış olmasıydı

Yetkililer ortaya çıkan albümün muhtemelen Almanya’nın Buchenwald toplama kampından geldiğini belirtti. Ayrıca bu albümün mahkumların vücut parçalarını ele geçirmekle tanınan bir karı-koca tarafından üretildiğini söylediler

Müzenin koleksiyon birimi başkanı Elżbieta Cajzer; albüme ilişkin yaptığı açıklama şunları söyledi;



“İnsan cildinin bir üretim malzemesi olarak kullanılması, kocasıyla birlikte adını tarihe Buchenwald kampındaki katiller olarak yazan Ilse Koch’la doğrudan ilişkili”

Ilse Koch, mahkumlar tarafından ‘Buchenwald’ın Cadısı’ olarak biliniyordu. Kamp komutanı Karl-Otto Koch’un eşi olan Ilse Koch’un dövmeli erkek mahkumları öldürdüğü ve derilerinin çeşitli tasarımlarda kullandığı iddia ediliyor.

Albümün kapak derisinin Almanya’daki Nazi toplama kampı Buchenwald’da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, “Şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı” açıklamasını yaptı

Buchenwald Toplama Kampı, Hitler’in ilk toplama kampı olarak da bilinen bu kamp; infazlar ve deneylerle ün kazanmıştı