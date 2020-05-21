NASA Paralel Evren’e Dair Kanıt Bulunduğunu Öne Sürdü

Paralel evrenler teorisi uzun yıllardır tartışılıyor. Bazıları paralel evrenlerin varlığına inanırken bazıları ise inanmıyor.

Evrene dair bildiklerimiz kadar bilmediğimiz şeyler de var. Ancak bilim insanları evrene dair sırları çözmek için pek çok farklı araştırma yürütüyor. Bunun yanı sıra evrenle ilgili farklı teoriler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de çokluevren yani paralel evren teorisi. Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Ancak bu evren, hipotezsel paralel evrenin çok küçük bir kısmına tekabül ediyor. Paralel evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünü. NASA ise yeni bir araştırmayla, paralel evrene kanıt bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Detaylara birlikte bakalım.

ABD’nin uzay programlarından sorumlu kurumu NASA, paralel evrenlere kanıt bulunabilmiş olacağını öne sürüyor. Paralel evrenlerin varlığı uzun zamandır tartışma konusuydu

Yıllardır çeşitli araştırmalara konu olan paralel evrenlerle ilgili yapılan son araştırma ise, bilim dünyasını heyecanlandırdı

Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA’nın Hawaii Üniversitesi’nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmasında bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu

Peter W. Gorham liderliğindeki araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullandı

Balonun üçüncü kez uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdi ve sinyalin uzaydan değil, daha çok yerin altından geldiğini gözlemledi



Araştırma grubunda yer alan bir bilim insanı ise bu araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi; “Araştırmadaki “bu sinyalleri açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor.”

Keşfedilen bu yeni bulgularla NASA, paralel evrenlerin varlığına dair ilk kez bir kanıt bulunmuş olabileceğini dile getirdi

Peki ama varlığı yıllardır tartışılan paralel evren nedir?



Evreninin oluşumuna dair pek fazla kuram bulunuyor. Ancak gerçek şu ki şu an içnde yaşadığımız ve teleskopla gözlemleyebildiğimiz evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Bunun ötesinde ise ne olduğu bilinmiyor. Çoklu Evrenler yaygın olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı; sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünü olarak açıklanıyor. Paralel evrenler, var olan her şeyi; mekan, zaman, madde ve enerjiyle fizik kanunları ve fiziksel değişimleri kapsıyor. Bu evrenlere “paralel evren” ya da “alternatif evrenler” de deniyor. Çoklu Evrenler’de özel bir evren olmadığı gibi, tek bir Çoklu Evren modeli de yok. Bir sınıflandırmaya göre, çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlı ve belirli fizik – matematik kuralları ile tanımlanmış tek bir sistemin parçası.

Paralel evrenle ilgili bir başka görüşte ise paralel evrenlerin hepsinin aynı anda eşit gerçeklik düzeyinde var olduğu savunuluyor



“Modal Realizm” olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970’lerde felsefede ortaya çıktı. 1990’larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir formla sisteme denk olduğu ve matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu hipotezi ortaya atıldı.