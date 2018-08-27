Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?

Söz konusu Antik Mısır’ın en önemli yapıları, yani Mısır Piramitleri olunca efsaneler de birbirini izliyor haliyle… Devlere inanan da var, uzaylılardan şüphelenen de… Kimi binlerce yıl önce yaşayan bu ilkel insanların dehasına saygı duyarken; kimi de işin içerisinde hala bir bit yeniği arıyor. Peki insanlık tarihi boyunca herkesin ilgisini çeken ve çok sayıda efsaneye konu olan Mısır Piramitleri gerçekte nasıl inşa edildi? Sizin için araştırdık.

1. Dünya tarihinde eşi olmayan bir mühendislik örneği

Hem hayatta kalmak hem de refaha ulaşmak için Nil Nehri’ni yönetmek zorunda olan Mısır halkının mühendislikte çığır açması pek de tesadüf değil. Sel sularını denetlemek, hendekler açmak ya da sulama çözümleri geliştirmek gibi teknik tecrübeler piramitlerin yapımına da ışık tutmuş gibi görünüyor. Piramitlerin dev duvarlarını inşa etmek için buldukları çözüm ise duvarları bir moloz yığınına gömmek ve inşaat tamamlanana kadar duvarla birlikte yükselmek.

2. Pusula: Yıldızlar

Tabii dümdüz bir duvarın göğe doğru yükselmesinden söz etmiyoruz. İşin içerisinde hayranlık uyandıran bir geometri ve matematik bilgisi de var. O dönemde pusula henüz icat edilmediği için piramitlerin hizalanmasında başta Kutup Yıldızı olmak üzere yıldızların konumlarının belirleyici olduğuna inanılıyor.

3. Yüzlerce yıl, binlerce insan…

Özellikle Gize’de bulunan dev piramitlerin 20 yıla yakın sürede inşa edildiği ve bunlar için 10 bin kadar insanın çalıştığı yönünde tahminler var. Her gün işçiler tarafından 2 bin kilo etin tüketildiği bir inşaat alanı düşünün! Daha önce burada çalışanların köle oldukları sanılıyordu ancak yakın tarihte bulunan işçi mezarları bu iddiayı çürüttü. Artık inşaatta çalışanların paralı işçiler olduğu düşünülüyor.

4. Vergi niyetine işçilik

Firavun döneminde Mısır’da yaşayıp da dev kireç taşlarına dokunmamak pek de mümkün değil gibi. Tarım ya da ticaret gibi farklı meslek gruplarına mensup olanların da vergi ödemek yerine taş taşıdığı biliniyor.

5. Herodot’un dilinden…

Ünlü tarihçi Herodot’un anlatımına göre; kaldıraç fikrini ilk geliştiren Arşimet değil, Mısırlı ustalar… Eğik

düzlemler, rampalar ve beşik adı verilen basit bir makine sistemi ile dev taşların kusursuz biçimde birleştirildiğine dikkat çeken Herodot; sadece piramitlerin değil, inşaatlar ile nehir arasına yapılan geniş yolun da tam bir sanat eseri olduğuna dikkat çekiyor.

6. Bir motivasyon kaynağı olarak rekabet

Piramitlerin yapımı aşamasında işçileri değilse de hükümdarları motive eden en önemli unsur ise rekabet. Her firavun daha da büyük bir piramide sahip olmak istiyor; bu da sınırsız sayıda kaynağı tek bir iş için seferber etmeye yetiyor.

7. Disiplin, disiplin, disiplin

İnsanoğlunun gücü ve zekası; Antik Mısır’ın iyi kalitede taşlarıyla birleşince ortaya böyle ölümsüz eserler çıkmış olabilir; ancak işin bir diğer sırrı da kesinlikle disiplin. Birçok kitabede çalışmaların kazasız şekilde ve zamanında bitirilmesiyle övünüldüğünü belirtmek gerek.