Midesinden 2 Kilo Mücevher Çıktı

Hindistan yaşayan bir kadın, karın ağrısıyla hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda ise midesinde tam olarak 1 kg 680 gram ağırlığında mücevher ve bozuk para olduğu öğrenildi.

Daha önce de saç ya da benzeri cisimler yiyen insanlara haber bültenlerinde rastladık. Yabancı cisimleri yemeye karşı istek duyan insanların genellikle psikolojik bir rahatsızlıktan mustarip olduğu biliniyor. Hindistan’da yaşayan ve midesinden tam olarak 1 kg 680 gram mücevher çıkarılan kadın da bunlardan biri. Doktorları şaşkına çeviren bu olaya gelin yakından bakalım.

Hindistan’da yaşayan 22 yaşındaki genç kadın bir süredir mide ağrısından şikayet ediyordu. Öyle ki son bir haftada her yemekten sonra hastalanıyordu

Sonunda karın ağrısı ve mide bulantısıyla nedeniyle hastaneye gitti. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda ise midesinde metal cisimler olduğu görüldü

Ancak bünyesi zayıf olduğu için hemen ameliyata alınamadı. Genç kadın birkaç gün sonra ameliyat edildi

Ameliyatta 22 yaşındaki kadının midesinden 1 kg 680 gram ağırlığında mücevher, bozuk para ve kol saati çıkarıldı

1 saat 15 dakika süren operasyon sonucunda doktorlar hastanın psikolojik yardıma ihtiyacı olduğu söyledi

Besin değeri olmayan şeylere karşı yeme isteği duyma durumu olarak bilinen bu hastalığın adı ise Pika Sendromu



Pika Sendromu için yapılabilecek bir klinik test henüz bulunmuyor. Ancak, sabun, kumaş, saç gibi şeyleri yemeye eğiliminiz varsa bunlar Pika Sendromu’nun belirtileri arasında yer alıyor. Geçen ay ise yine Hindistan’da yaşanan benzer bir durumda doktorlar 24 yaşındaki bir adamın midesinden; para, tırnak kesici, anahtar, bıçak ve hatta cam olmak üzere tam 80 nesneyi çıkardılar