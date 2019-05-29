Mezun olabilmek için 10 ağaç dikme zorunluluğu

Dünya son yıllarda çevre kirliliği, plastik atıklar ve küresel iklim değişikliği gibi oldukça kritik konularla mücadele ediyor. Pek çok ülke Dünya'nın geleceğini kurtarabilmek için çeşitli önlemler alıyor.

Birçok ülke uzun zamandır plastik atıklar, denizlerin kirlenmesi ve küresel iklim değişikliği gibi konularla mücadele ediyor. Ağaç dikmekse yeşil alanların artması ve çevre kirliliğinin azalması açısından oldukça önemli bir adım. Bu konuya çok önem veren Filipinler’de mezun olacak lise ve üniversite öğrencilerinin ağaç dikmesi zaten bir gelenekti. Ancak hükümet hem geleneği canlı tutmak hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla bunu zorunlu kılan bir yasa çıkardı…

Gezegenimizin geleceği hakkında en büyük endişeyi taşıyanlar şüphesiz ki o gelecekte yaşayacak olan gençler. Bu yüzden çevreyi korumak için pek çok proje geliştiriliyor

20. yüzyılda yeşil alanları yüzde 70’ten yüzde 20’lere inan Filipinler, doğasına en çok zarar veren ülkelerden biri. Hükümet ise bu durumu değiştirmek için önemli bir adım attı

Mezun olan öğrencilerin ağaç dikmesi zaten bir gelenekti. Filipinler’de hükümet 15 Mayıs 2019’da bunu bir yasa haline getirdi

Kongre Üyesi Gary Alejano tarafından tanıtılan tasarıya göre artık her yıl mezun olan yaklaşık 5 milyon ilkokul, 500 bin lise ve 12 milyondan fazla üniversite öğrencisi mezun olmak için 10 ağaç dikecek

Yasa doğru uygulanırsa her yıl 175 milyon, bir nesil boyunca ise 525 milyar civarında ağaç dikilmiş olacak

Ağaçlar mangrovlara, ormanlara, koruma alanlarına, askeri bölgelere ya da terk edilmiş maden alanlarına dikilecek. Dikilecek alanlara uygun yerli ağaçlar tercih edilecek

Dikim yapılacak alanların hazırlanması, fidelerin hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konulardan eğitim ve doğal kaynaklar bakanlıkları sorumlu olacak

Filipinler’de hala yasa dışı ağaç kesimi büyük bir problem. Ülkenin bu yasayı doğru bir şekilde uygulamasıyla çevrede nasıl bir değişim yaratacağı elbette merak konusu…

Dünya da çevreyi korumak için okulların ve öğrencilerin dahil edildiği projeler mevcut. Onlardan biri de Hindistan’da öğrencilerin okul ücretlerini getirdikleri plastik atıklarla ödemelerini sağlayan bir okul



Plastik atıkları getiren öğrenciler okul ücretlerini ödeyebiliyorlardı. Böylece okulda toplanan plastik atıklar geri dönüştürüldü ve hem öğrencilerin okul parasını ödemesi hem de para kazanmaları sağlandı. Yoksul bölgelerdeki çocuklar çocuk işçi olarak çalıştırılmak yerine okula gidebildiler. Asya’da bu tür uygulamalar oldukça yaygın.

Siz ülkemizde böyle bir yasa olmasını ister miydiniz?

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