Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi

Soğukların bizi terk etmediği ama güneşin de hafif hafif yüzünü göstermeye başladığı ay Mart ayı. Bahar desen değil, kış desen değil…Sıcakla soğuğun arasında kalmış olan bu ayda bazı şehirlerde kar yağar, bazı şehirlerde ise çiçek açar. Baharın tatlı kokusunu inceden hissetmeye başladığımız,

Atalarımızın "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" olarak tabir ettiği Mart ayı hakkında pek de bilmediğiniz 13 ilginç bilgiyi derledik. Keyifli okumalar…

1. Adını Antik Roma’dan alıyor



Antik Roma’da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı “Martius” idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart’tı. MÖ 150’den önce doğmuşsanız, yılın ilk ayı sizin için Mart oluyordu. En eski Roma takvimlerine göre, bir yıl on ay sürüyordu. Yıl, Mart ayında başlayıp Aralık ayında sona eriyordu. Bununla birlikte geçmişte birçok ülkede de yıl Mart ayı ile başlardı. Avrupa’nın çoğu Mart’ı yılın başlangıcı olarak kullandı. İngiltere, 25 Mart’ı 1752’ye kadar Yeni Yıl başlangıcı olarak kullandı.

2. Mart ayının adı pek çok dilde benzerdir



Mart ayının adı pek çok dilde benzerdir; März (Maerz) (Almanca), Mars (Fransızca), Maris (Arapça), Marzo (İspanyolca), Marzo (İtalyanca), March (İngilzce) ve Maart (Hollandaca).

3. Mart ayının tarihsel isimleri birbirinden farklıydı



Mart ayına Romalılar; “Martius”, Saksonlar “Hrethmonath” (Fırtınalı ay), Cermenler ise “Lenz-mond” diyorlardı.

4. İlk bahar Mart ayında başlar

Martın 21’inde bahar ekinoksu gerçekleşir. 21 Mart ekinoksunda güneş ışınlarının Ekvator’a dik olarak gelir. Gündüz ile gece 21 Mart’ta birbirine eşittir. Hatta 21 Mart’ta Bahar Bayramı (nevruz) kutlanır.

5. Her yıl Mart ve Haziran ayları aynı gün biter



Mesela bu yıl 31 Mart Salı gününe, 30 Haziran ise Salı gününe denk geliyor.

6. Kış uykusundaki hayvanlar Mart ayında uyanmaya başlar

Hayvanların kış uykusundan uyanmaya başladığı ay Mart’tır. Öte yandan kedilerin de yılın bu zamanı çiftleşmek için çırpındığını biliyoruz.

7. Roma takvimine göre Mart’ın 15’inin çok derin anlamları var



“The Ides Of March” eski Roma takvimine göre 15 Mart’a tekabül ediyordu. Borçların ödenmesi için son günü temsil eden bu gün aynı zamanda MÖ 44’te, Roma tarihinin en ünlü hükümdarlarından Julius Caesar suikastının tarihi olarak ün saldı.

8. Mart ayında doğduysanız, doğum çiçeğiniz nergisdir!



Bu ayda doğanlar iki burca mensup olabilir; Balık ve Koç. Bu ayda doğanların doğum taşları ise akuamarin ve heliotrope’dir. Bu taşlar cesareti simgeler.

9. Mart, Güney Yarımküre’de Eylül ayının eşdeğeridir

Kuzey Yarım Küre’de Mart baharın gelişiyken, Güney Yarım Küre’de ise baharın gelişi Eylül ayıdır.

10. Bugün milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter’ın kuruluş tarihi de Mart ayında

Twitter, Jack Dorsey tarafından 21 Mart 2006’da kuruldu.

11. İstatiksel olarak Mart, ABD’de yılın en verimsiz ayıdır

İstatistiksel olarak, Mart ABD’de yılın en verimsiz ayı. Bunun sebebi ise NBA sezonu olan “March Madness”. Bu dönemde şirketlerdeki verim düşünüyor ve bazı şirketler zamanını NBA oyunlarına bahis yapmak için harcıyor.

12. İlk kez Eyfel Kulesine yine bu ayda çıkıldı

Bir grup hükümet yetkilisi ve basın mensubu Eyfel’e ilk kez Mart ayında çıktı. Ancak asansörler henüz çalışmıyordu bu yüzden kuleye yürüyerek çıkıldı. Bu ise bir saatten fazla sürdü.

13. İlk telefon görüşmesi de Mart ayında yapıldı



10 Mart tarihinde 1876’da, Alexander Graham Bell ilk telefon görüşmesi yaptı. Aradığı kişi ise asistanıydı. Ona; “Bay Watson, buraya gel. Seni görmek istiyorum.” dedi.