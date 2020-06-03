Korkuluklar Hakkında Daha Önce Duymadığınız 22 İlginç Bilgi

Korkuluklara genellikle filmlerde ya da dizilerde rastlıyoruz. Kuşları korkutmak için tarlalara yerleştirilen bu kuklaların tarihi çok eskilere dayanıyor.

Genellikle filmlerde ya da dizilerde tarlalarda bulunan korkuluklara rastlıyoruz. Peki korkulukların tarihini hiç merak ettiniz mi? Acaba korkuluklar ilk kez ne zaman kullanıldı? Bostan korkuluğu ya da kısaca korkuluk, kuşları ürkütüp ekili ürün veya mahsule yaklaştırmamak amacıyla bağa, bahçeye ve tarlaya dikilen insan kuklası anlamına geliyor. İşte korkuluklar hakkında daha önce duymadığınız 30 ilginç gerçek…

1. Korkuluklar aslında adlarının tam olarak karşılığını veriyor. Çiftçilerin mahsüllerini korumak için kuşları korkutmaları amacıyla yapıldı

2. Tarihte bilinen ilk korkuluklar 3000 yıl önce, Mısırlılar tarafından özellikle Nil Nehri boyunca buğday alanlarını korumak için yapıldı

3. Geçmişte yel değirmenleri de korkuluklar gibi tarlaları korumak için kullanılıyordu

4. Ancak kuşlar, korkuluklara alıştığında bu onları durdurmak için bir engel olmaktan çıktı

5. Bunların yanı sıra, ağaçlara teneke asmak da gürültü yapacağından kuşları korkutabilir. Ancak kuşlar bir süre sonra bunun bir hile olduğunu anlayıp tarlalara girerler

6. Yunan çiftçileri korkuluklarını Dionysos ve Afrodit’in oğlu olan Priapus’a benzetecek şekilde biçimlendirirlerdi

7. Yunan çiftçilerinin Priapus biçimi kullanması ise bir efsaneye dayanıyordu. Efsane göre; Priapus üzüm bağlarının yakınında yaşıyordu ve çok çirkindi. Priapus bağlarda ne zaman dolaşsa kuşları korkutup kaçırırdı

8. Ancak kuşlar, korkuluğun görüntüsünün yanı sıra korkuluk kıyafetlerinin yaydığı insan kokusundan da korkarlar

9. Japon çiftçiler de geçmişte korkuluklar kullandı, ancak onlar korkuluklara eski paçavra, et ve balık kemikleri astı. Kokunun kendisi sadece kuşları değil, tüm canlıları ekinlerinden uzak tutmak için yeterliydi

10. Alman çiftçiler ise tarlaları için tahta cadılar yaparlardı. Çünkü cadıların kışın kötü ruhunu, bedenine çekeceğine inanıyorlardı

11. Her yıl şaşırtıcı bir şekilde İngiltere’de korkuluk festivali düzenleniyor. Urchfont Korkuluk Festivali adı verilen bu festival 90’lı yıllardan beri düzenleniyor ve her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor

12. İngiliz romanlarında “korkuluk” kelimesinin bilinen ilk kullanımı 1719’da Daniel Defoe tarafından yazılan Robinson Crusoe’da yapıldı

13. Ortaçağ İngiltere’sinde tarlalarda kuşlara atmak için taş torbalarla dolaşan “kuş korkutucu” denilen genç erkekler çalışıyordu

14. Ancak veba salgınından sonra nüfus büyük oranda azaldı. Bu nedenle de çiftçiler çalıştıracak eleman bulamadı ve tarlalarına koymak için korkuluk yapmaya başladılar

15. En ünlü korkuluk ise Oz Büyücüsü’nde kendisine bir beyin arayan kurgusal bir karakter

16. Günümüze ulaşan en eski Japon kitabı (712 yılında yazıldı) “Kuebiko” olarak adlandırılan ve yürüyemeyen bir tanrı olan, ancak dünya hakkında her şeyi bilen bir korkuluk var

17. Bunun yanı sıra Hem DC hem de Marvel, “Korkuluk” adlı bir çizgi karaktere sahipler. Bu iki karakter birbirinden tamamen farklı ancak her iki evrendeki karakterler kötü

18. İngiltere’de, korkulukların bulunduğu yere bağlı olarak Hodmedod, Hay-man, Gallybagger, Tattie Bogal, Bwach ve daha fazlası gibi birçok farklı takma adı var

19. Nagoro isimli bir Japon köyünde 350’den fazla korkuluk bulunuyor

20. Korkuluklar müzikte de etki yarattı. Popüler grup Pink Floyd’un ilk albümlerinde “The Scarecrow” isimli bir şarkısı bulunuyor

21. Kanada’da düzinelerce korkuluğun bulunduğu Joe’s Scarecrow Village isimli turistik bir yer bulunuyor

22. En çok korkuluğun bir araya geldiği yer rekoru ise 3 bin 812 korkulukla Birleşik Krallık’taki Ulusal Orman Macera Çiftliği’nde. Bu dünya rekoru 2014 yılında kırıldı

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