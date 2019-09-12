Kitapların Değil İnsanların Ödünç Alındığı İnsan Kütüphaneleri

Sıra dışı hikayelere sahip insanlarla tanışmaya ve onların hikayelerini dinlemeye hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse The Human Library ile tanışın!

“Kitabı kapağına göre yargılama” sözünü daha önce birçok defa duymuş olabilirsiniz. Ancak bu söz bu kütüphanede geçerli değil! İlk olarak Danimarka’da hayata geçirilen The Human Library yani insan kütüphanesi, sizi kitaplarla değil sıra dışı hikayeleri olan insanlarla tanıştırıyor. The Human Library’de mültecilerle, askerlerle, alkoliklerle ya da zorlu hastalıklarla boğuşan insanlarla tanışabilir, onlara sorular sorabilir ve hikayelerini dinleyebilirsiniz. Detayları merak ediyorsanız sizi hemen aşağıya alalım. Kütüphaneye gittiğinizde birçok kitapla karşılaşmanız kadar normal bir durum yok. Ancak Danimarka’da bulunan bu insan kütüphanelerinde durum biraz farklı The Human Library Organization olarak isimlendirilen bu organizasyon, ilk defa 2000 yılında Kopenhag’da düzenlenen bir festivalde hayata geçirildi. Organizasyonun başında Ronni Abergel ve erkek kardeşi Dany bulunuyordu Abergel kardeşlerin asıl amacı ise gençlere karşı yapılan ayrımcılığı ve gençlerin üzerindeki baskıyı azaltmaktı The Human Library adlı bu kütüphaneye gittiğinizde bir kitap ödünç almak yerine sıra dışı hikayeleri olan insanlarla tanışıyorsunuz ve o hikayeleri onların ağzından dinleme şansını yakalıyorsunuz Genellikle toplumda dışlanan kesimlerden seçilen bu anlatıcılara sorular sorabiliyor, onlarla sohbet edebiliyorsunuz Bir mülteciyle, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir askerle, bir evsizle ya da HIV pozitif bir kadınla sohbet edebilir, onların hikayelerini dinleyebilirsiniz The Human Library, günlük hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirerek önyargıları yıkmayı hedefliyor The Human Library, genellikle önemli olduğunda düzenleniyor. Yani belli bir yeri ve zamanı yok. Ancak son zamanlarda farklı ülkelere de yayılmış olan The Human Library’i, New York’tan Tunus’a kadar dünyanın birçok yerinde bulabilirsiniz Yakın zamanda yaşadığınız şehre gelip gelmeyeceklerini öğrenmek için Facebook sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz The Human Library sayesinde Holokost’tan kurtulan insanlarla, çingenelerle, yetimlerle ve otizmli insanlarla tanışabilir, bir buçuk saat boyunca onların ilginç hikayelerini dinleyebilirsiniz