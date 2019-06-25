KFC’nin azim dolu başarı hikayesi

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan fastfood ürünleri, ülkemizde de en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Öyle ki, her köşe başında fast food restoranlarına rastlıyoruz. Dünyanın en büyük fast food zincirleri arasında yer alan Kentucky Fried Chicken Türkiye’de de oldukça fazla tercih ediliyor. Peki, KFC’nin kurucusu olan Albay Harland Sanders’ın azim dolu başarı hikayesi biliyor muyuz?

KFC’nin kurucusu ve yüzü haline gelen, tonton amca figürü ile bildiğimiz Harland Sanders, 1890 yılında ABD’nin Indiana eyaletinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemi zorluk içerisinde geçen Sanders, 5 yaşındayken babasını kaybetti ve kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ev içerisindeki işlerle ilgilenen Sanders’ın aşçılık yetenekleri gelişmeye başladı. 10 yaşına geldiğinde ise evden ayrılan Sanders, yaşını büyülterek ABD Ordusu’na katıldı. 8 yıl görev yaptıktan sonra ordudan ayrıldı ve uzun yıllar boyunca farklı işlerde çalıştı. Bu sırada evlenip çocuk sahibi olan Sanders’ın oğlu ne yazık ki fazla yaşamadı. Oğlunun kaybından sonra trenlerde kondüktörlük yapan Harland Sanders, 22 yaşındayken işinden kovuldu. Daha sonra uzun süre boyunca sigortacılık, çiftçilik gibi farklı işlerde çalıştı. 40 yaşına geldiğinde ise, bu hayatta bir şey başaramadığını düşünüp intiharın eşiğine geldi. İntihar düşünceleriyle boğuşurken, ne kadar iyi yemek yaptığını hatırladı ve bir dükkan açmaya karar verdi. Benzin istasyonu, motel ve cafeden oluşan bir tesis satın alarak, yemek yapmaya başladı. Kısa süre içinde yemekleri eyalet çapında ün kazandı. Özel sosla kızartılmış tavukları çok beğenildi. Hatta Kentucky Valisi Sanders’a eyalet mutfağına yaptığı katkılardan dolayı ‘Kentucky Albayı’ unvanını verdi. Ancak Albay Harland Sanders’ın bu küçük restoranıyla yakaladığı başarı uzun sürmedi. Satın aldığı motel çıkan bir yangın sonucunda küle döndü. Moteli tekrar inşa eden Sanders, bu sefer de tesisinin bulunduğu yolun kullanımının giderek azalması nedeniyle kendini adeta bir borç batağında buldu. Borçları günden güne artan Sanders, elinde olan her şeyi sattı ve başladığı noktaya geri döndü. Üstelik artık 66 yaşındaydı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen, azimle devam edip başarı yolunda ilerleyen Sanders, iki yıl boyunca Amerika’nın hemen hemen her yerini dolaşıp özel soslu tavuklarını restoranlara satmaya çalıştı. Onlarca, yüzlerce, binlerce kez denedi. 1009’uncu denemesinde ise nihayet bir restoranla anlaştı. Başlarda satılan her tavuktan 5 dolar komisyon alıyordu, zamanla Sanders’ın tavuklarının ünü ABD geneline yayıldı ve pek çok restorana franchise verdi. 1964 yılına gelindiğinde ise, Kentucky Fried Chicken tanınan bir marka haline geldi ve markasını 2 milyon dolar nakit para karşılığında John Brown Jr’a sattı. Albay Harland Sanders, nihayet çabalarının karşılığını aldı, KFC markası için ise globalleşme süreci başladı. Sanders’ın azimle, umutla ve mücadeleyle geçen hayata, 90 yaşındayken veda etti.