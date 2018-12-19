Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Eskimo bebekleri nezle olduğunda anneleri burunlarındaki sümüğü emerek temizler.

Eski roma'da diş macunu yerine ezilmiş fare beyni kullanılırdı.

Amerikan Sağlık Dairesi (FDA) yaklaşık 200 gr kuru üzüm içerisinde 10 böcek ve 35 meyve sineği yumurtası bulunmasına izin verir.

FDA ayrıca 450 gram fıstık ezmesi içinde 150 böcek parçası ve sıçan kılı bulunmasına izin vermektedir.

Sıranızda, mutfak lavabosunda, market arabalarında, cep telefonunda, restoran menüsünde ve ATM'lerde klozetlerden daha fazla bakteri bulunur.

Kelebekler kan içer.

Ofisinizde bulunan fincanların %20'sinde dışkı kalıntıları bulunabilir.

Ayrıca cep telefonlarının %16'sında da dışkı parçasına rastlanır.

Koalalar esasen annelerinin kakasını yer.

Tek bir öpüşmede 40.000'den fazla parazit ve yaklaşık 250 tip bakteri değiş tokuşu yapılır.

Sayısal loto oynamaya giderken ölme ihtimaliniz sayısal lotoyu kazanma ihtimalinizden daha yüksektir.

Erkek civcivler daha bebekken öldürülür, çünkü horozlar tavuklar kadar lezzetli değildir.

Yılda ortalama 2.500 solak insan, sağlaklar için yapılmış araç gereçler yüzünden ölmektedir.

Restoranlardaki buz makineleri hiç de temiz değildir. Özellikle "balçık koruması" denen parçasını temiz olmadığı bir günde görürseniz bir daha buz tüketmemeye yemin edebilirsiniz.

İkinci dünya savaşı sırasında içinde 9 asker bulunan bir Amerikan savaş uçağı Chi Chi Jima adındaki Japon adasına düşmüştür. Mürettebattan 8 kişi yakalanmış ve yenmiştir. Kurtulan 1 kişi George H. Bush'tur.

Eğer bir erkek aslan sürünün yeni lideri olursa, tüm yavruları öldürür.

Ortalama bir yatak 10 yıl içerisinde ağırlığının iki katına çıkar. Bunun sebebi üzerinde toz akarlarının ve bunların dışkılarının birikmesidir.

Bir metro istasyonunda soluduğunuz havanın %15'i insan derisidir.

Everest dağında 200'ün üzerinde ceset vardır ve bunlar tırmanıcılar tarafından yollarını bulmak için kullanılır.