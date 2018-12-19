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Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

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Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
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Eskimo bebekleri nezle olduğunda anneleri burunlarındaki sümüğü emerek temizler. 

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Eski roma'da diş macunu yerine ezilmiş fare beyni kullanılırdı.

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Amerikan Sağlık Dairesi (FDA) yaklaşık 200 gr kuru üzüm içerisinde 10 böcek ve 35 meyve sineği yumurtası bulunmasına izin verir.

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FDA ayrıca 450 gram fıstık ezmesi içinde 150 böcek parçası ve sıçan kılı bulunmasına izin vermektedir.

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Sıranızda, mutfak lavabosunda, market arabalarında, cep telefonunda, restoran menüsünde ve ATM'lerde klozetlerden daha fazla bakteri bulunur.

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Kelebekler kan içer. 

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Ofisinizde bulunan fincanların %20'sinde dışkı kalıntıları bulunabilir.

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Ayrıca cep telefonlarının %16'sında da dışkı parçasına rastlanır.

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Koalalar esasen annelerinin kakasını yer.

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Tek bir öpüşmede 40.000'den fazla parazit ve yaklaşık 250 tip bakteri değiş tokuşu yapılır.

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Sayısal loto oynamaya giderken ölme ihtimaliniz sayısal lotoyu kazanma ihtimalinizden daha yüksektir. 

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Erkek civcivler daha bebekken öldürülür, çünkü horozlar tavuklar kadar lezzetli değildir.

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Yılda ortalama 2.500 solak insan, sağlaklar için yapılmış araç gereçler yüzünden ölmektedir.

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Restoranlardaki buz makineleri hiç de temiz değildir. Özellikle "balçık koruması" denen parçasını temiz olmadığı bir günde görürseniz bir daha buz tüketmemeye yemin edebilirsiniz. 

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İkinci dünya savaşı sırasında içinde 9 asker bulunan bir Amerikan savaş uçağı Chi Chi Jima adındaki Japon adasına düşmüştür. Mürettebattan 8 kişi yakalanmış ve yenmiştir. Kurtulan 1 kişi George H. Bush'tur.

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Eğer bir erkek aslan sürünün yeni lideri olursa, tüm yavruları öldürür.

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Ortalama bir yatak 10 yıl içerisinde ağırlığının iki katına çıkar. Bunun sebebi üzerinde toz akarlarının ve bunların dışkılarının birikmesidir. 

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Bir metro istasyonunda soluduğunuz havanın %15'i insan derisidir. 

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Everest dağında 200'ün üzerinde ceset vardır ve bunlar tırmanıcılar tarafından yollarını bulmak için kullanılır.

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