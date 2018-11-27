Kendi düşmanını kendi yaratan kardeşler Adolf ve Rudolf’un hikayesi. Peki bu hikayeyi bizim için okunabilir yapan ne? Bu iki kardeşin, iki dünya markası olan Adidas ve Puma’nın sahipleri olmaları. Gelin hep birlikte bu düşmanlığın nasıl ortaya çıktığına ve iki kardeşi birbirine rakip olacak iki marka kurmaya ittiğine bakalım!

Adolf -kısacası Adi- ve Rudolf -tıpkı Adi gibi, Rudi- Dassler Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Herzogenaurach şehrinde doğmuş ve büyümüş iki kardeştiler

Tıpkı babaları gibi bu iki kardeş de ayakkabı sektöründe bir şeyler yapmak istedikleri için 1924 yılında annelerinin çamaşırhanesinde, kısıtlı imkanlarla ayakkabı üretmeye başladılar

Mesela başlarda elektrikleri olmadığı için bisikletten ürettikleri enerji ile derileri kesip üretim yapmışlardır.

Ortak özellikleri olsa da, bu kardeşlerin ünlü olmasının sebebi birbirlerinden oldukça farklı olmalarıydı

Adolf Hitler’in başa geçtiği dönemde ikisi de Nazi partisine üye olmalarına rağmen karakterleri birbirlerinden çok farklıydı. Adolf teknik açıdan daha donanımlıyken, Rudolf daha dışa dönükmüş.

Ne olursa olsun ikili siyasi görüşlerinin ticaretlerini etkilemesine izin vermeyerek 1936 yılında düzenlenen Berlin Olimpiyatlarında Jesse Owens’e sponsor oldular

Uzun çabalar sonucu Jesse Owens’i olimpiyatlarda kendi ayakkabılarını giymeye ikna eden ikili, Owens 4 adet altın madalya kazandıktan sonra ün sahibi oldular. Ama bu onlar için sonun başlangıcı oldu. Çünkü bu olaydan sonra Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Dassler Kardeşlerin Ayakkabı Fabrikası) kapanacak ve yerine Adidas ve Puma olmak üzere iki farklı marka kurulacaktı.

Kendileri gibi eşleri de anlaşamayan kardeşler her şeye rağmen aynı evde yaşıyorlarmış

Tabii bu sırada savaş devam ediyordu ve bir gün şehre saldırı düzenlenmesi sonucu Rudolf ve eşi, sığınaktaki Adolf ve eşinin yanına gidiyorlardı. Fakat tam Rudolf ve eşi sığınağa girdiğinde Adolf’un “Kahrolasıcalar yine geldiler” lafını üstüne alınan Rudolf için ipler tamamen kopmuştu. Halbuki Adolf bu lafı düşmanlara söylediğini iddia etmişti. Ama maalesef ki artık Rudolf için bu alınganlığından geri dönüş yoktu.

İlerleyen zamanlarda Rudolf iki kere tutuklandı ve ikisinde de Rudolf’u ihbar edenin sonradan da olsa Adolf olduğu ortaya çıktı

Daha politik bir şekilde davranan Adolf, savaş zamanı Nazi’lerin fabrikalarına el koyması sonucu Amerikalılarla iyi geçinmeye çalıştı. Ama Adolf’un aksine Nazi’leri desteklemekten vazgeçmeyen Rudolf, küçük kardeşi Adi tarafından ‘istihbaratçı’ yaftasıyla ihbar edildi.

Takvimler 1948 gösterdiğinde Adolf artık Rudolf ile iş yapmak istemediğini ve fabrikasını ayıracağını söyledi ve Rudolf’un karşı koymasına rağmen 40 tane işçiyi alarak nehrin diğer kenarında, adının ve soyadının ilk hecelerini birleştirerek Adidas’ı kurdu



Tabii ki altta kalmak istemeyen Rudolf, ilk etapta kardeşini taklit ederek, kalan 13 işçiyle Ruda adında bir fabrika kurdu. Fakat daha sonra bu ismin yeterince ‘atletik’ olmadığını düşünmüş ve şirketin adını Puma yapmıştır.

Savaş sonrası Almanyasında iki tane ayakkabı fabrikası kurulması, ekonomi için adeta bir ilaç etkisi yaratmıştır





Adidas ve Puma’nın o günden günümüze Herzogenaurach şehrindeki fabrikaları.

Fakat, maalesef ki, aynısını Herzogenaurach şehri için söyleyemeyeceğiz. Çünkü ikilinin arasındaki anlaşmazlık şehrin insanlarına da yansımıştı.

Şehirdeki insanlar da Puma çalışanları ve Adidas çalışanları olarak ikiye ayrılmıştı. Bu insanlar birbirlerinin alışveriş yaptığı marketlere gitmiyor, çocuklarının birbirleriyle arkadaşlık yapmasına izin vermiyor, hatta ve hatta birbirleriyle evlenmiyorlardı



(-Seninle konuşmuyorum. +Ben de seninle konuşmuyorum.)

(Adidas ve Puma’nın kurucuları kardeştiler)

Bu ikilikten dolayı bir dönem şehre “Eğik Boyunluların Şehri” lakabı takıldı. Çünkü insanlar birbirleriyle iletişime geçmeden önce birbirlerinin hangi marka ayakkabı giydiğine bakıyordu.

4 yıl arayla, birbirlerine küs bir şekilde ölen ikilinin mezarları da aynı mezarlığın birbirinden olabildiğince uzak iki kısmına gömüldüler

Yıllar süren düşmanlık/küslük 2009’da Dünya Barış Günü için 21 Eylül’de Fifa’nın düzenlediği ve her iki firmanın CEO’su ve çalışanlarının yer aldığı futbol maçıyla sonunda sona erdi