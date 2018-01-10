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Kayıp kardeşi 60 yıllık dostu çıktı

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Bazı dostluklarımız vardır; kardeşten öteye gider ve yıllar boyunca hiç kopmaz… Bazı dostluklar gerçekten de kan bağı gerektirmez...Fakat bunların dışında sizleri çok farklı bir dostluk hikayesine götüreceğiz. 60 yılı aşkın bir arkadaşlığın kan bağı ile daha farklı boyutlara taşındığı ilginç ve yüzlerimizde gülümsemenin bırakmasına sebep olacağına eminiz.

Kayıp kardeşi 60 yıllık dostu çıktı

 

 

74 yaşındaki Walter Macflarlane ve 71 yaşındaki Alan Robinson, 60 yılı aşkın süreden beri yakın arkadaşlar

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Honolulu’da doğan ve arkadaşlıklarına ilkokulda başlayan bu ikili, aynı futbol takımında yer almış, aynı kadınla evleneceklerine dair şakalar yapmış, hatta aileleriyle birlikte tatile bile çıkmışlar

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Evlatlık olarak başka bir ailenin çocuğu olan Walter, bir gün babasının kim olduğunu merak eder ve DNA testleriyle aile soylarını bulmaya çalışır. En nihayetinde sürprizli sonla karşılaşır. 60 yıldır kanka dediği Alan ile kardeş olduklarını öğrenirler.

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Walter 1943’de dünyaya geldi. O doğduğunda Pearl Harbor’un etkileri şiddetli şekilde devam ediyordu. Annesi büyük ikileme düştü ve en sonunda kağıt ve evrak işleri olmadan kayıtsız şekilde onu evlatlık vermeye karar vermiş.

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Çabuk geçen 2 yılın ardından da Alan dünyaya gelmiş. Birbirleriyle 6. sınıfa giderken tanışan ikili pek çok ortak paydada birleşmiş ve 60 yıl sürecek bir kankalığın temellerini atmışlar.

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Aradaki bağı hiç koparmadıkları gibi Walter’ın çocuklarından Flores, Alan’a sürekli amca dediğini de belirtiyor…

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Kayıp babasını arayan Walter, kızı Cindy’nin de önerisiyle Alan’ın DNA’sını da almak istemiş. Bunun sebebi de kızlarının bu iki arkadaşın yakınlığı ve benzerliği olmuş. Eh dışarıdan bir görüş her zaman iyidir!

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Bu tanışma hikayesinin ardından Flores “Kayıp olan amcamın tanıdık biri olması gerçekten çok havalı. Bizi yeniden tanımasına ihtiyaç yok!” diyor.

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Bu yaşanan olayın ardından Walter ve Alan, birlikte tatile gitme planlarını hızlandırmış. İkili şu günlerde her gününü birlikte geçiriyor ve de fotoğraf çektirmekten eksik kalmıyorlar!

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