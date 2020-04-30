KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.

Özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde evlerimizi davetsiz misafirlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz ve bu durum bizi rahatsız edebiliyor. İlaçsız, doğal yollarla bu canlıların evinize gelmemelerini ya da evinizi terk etmelerini nasıl sağlarsınız?

Evinizde karıncalar varsa “Bu karıncalar neden evime geliyor?” diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Karıncaların evinize gelme nedeni elbette ki yiyecek bulmak. Bu nedenle yiyecekleri, karıncalarınızı evinize çekecek şekilde bırakmamalısınız. Örneğin; şeker kavanozunuz hava almayacak şekilde olmalı ya da ekmek ve yemek kırıntılarını hemen temizlemelisiniz. Peki, bunları yaptığınız halde evinize karıncalar geliyorsa karıncalardan kurtulmak için ne yapmalı? Bu durumda öncelikle karıncaları takip ederek çıktıkları noktayı bulmanız gerekiyor. Sonrasında evde karınca sorunu için doğal çözümleri uygulayabilirsiniz.





1. NANE

Nane, karıncalardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek bir böcek kovucudur. Karıncalar, nane kokusunu sevmezler ve izlerini içeren bölgelerden uzak dururlar. Nane, karıncalar tarafından tolere edilemeyen güçlü bir kokuya sahiptir ve bu da onları evlere girmekten alıkoymaktadır. 10 damla nane uçucu yağı ve bir bardak su karışımı hazırlayın. Karıncaları bulduğunuz her yere serpin. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Sıvı karışım yerine kurutulmuş nane serpebilirsiniz.





2. TARÇIN VE KARANFİL

Tarçın ve karanfilleri evin girişine ve karıncaların girebileceğini düşündüğünüz bölgelere koyun. Bu da evinizin taze ve dünyevi kokusunu sürdürebilmesi için iyi bir yöntem. Tarçın genellikle etkili bir karınca kovucu yöntemidir. Daha etkili sonuçlar için, tarçın tozuna biraz uçucu yağ ekleyebilir, böylece karıncaları uzak tutarak daha güçlü bir karınca kovucu elde etmiş olursunuz.

3. SİRKE

Karıncalar beyaz sirkenin kokusunu taşıyamaz. Eşit miktarda su ve beyaz sirke bir karışım hazırlayın. Bir kaç damla esansiyel yağ ekleyin ve iyice çalkalayın. Bu karınca kovucu karışımı saklayın ve karıncaların girdiği noktalara serpin. Bunu günde bir kez tekrarlayın. Yine, bu çözüm karıncaları öldürmeyebilir, ancak kesinlikle bölgeye girmelerini engeller. Pencerelerinizin, kapıların ve genellikle karıncaların geldiği yerlerin etrafına püskürtebilirsiniz.





4. SOFRA TUZU

Karıncaların evin içine girdiği köşelere tuz serpmek karıncaları uzak tutmaya yardımcı olur. Sofra tuzu doğal olarak karıncalardan kurtulmanın en iyi ve en ucuz yollarından biridir. Sağlık artırıcı kaya tuzu değil sıradan sofra tuzu kullanın. Yapmanız gereken tek şey, suyu kaynatmak ve çözülünceye kadar karıştırmak için büyük miktarda tuz eklemek. Bir sprey şişesine dökün ve karıncaların girmeye eğilimli olduğunu düşündüğünüz yerlere püskürtün.





5. KIRMIZI VE KARABİBER

Karıncalar şekerden çok hoşlanır ama biberden nefret ederler. Karıncaların evinize girdiği bölgelere biber serpin. Bu karıncalardan kurtulmaya yardımcı olacak. Kırmızıbiber veya karabiber karıncalar tarafından nefret edilir. Ayrıca, bir biber ve su çözeltisi hazırlayabilir ve giriş alanlarına yakın bir yere püskürtebilirsiniz. Biber karıncaları öldürmez ama kesinlikle evinize dönmelerini engeller. Biber çözeltisini püskürtmek istediğiniz alanı temizlediğinizden emin olun.

6. LİMON

En çok bilinen ve denenen karınca kovuculardan biri de limondur. Karıncaların bulunduğu yere bir limon sıkın veya limon kabukları yerleştirin. . Karıncalar limon suyunun kokusunu beğenmedikleri için uzak dururlar. Ekşi ve acı her şey karıncaları uzak tutabilir, ama herhangi bir şeker karıncaların en iyi arkadaşıdır. Bu yüzden karıncaları bir şekilde uzak tutmak için şekerli şeyleri sakın karınca kovucu olarak kullanmayın. Aynı zamanda mutfak tabağınızı tamamen temiz tutun ve limon kabuklarıyla tabaklarınızı ovun.





7. TEBEŞİR

Karıncalardan kurtulmak için en iyi ev ilaçlarından biri tebeşir kullanmaktır. Tebeşir, karıncaları uzak tutmaya yardımcı olan kalsiyum karbonat içerir. Karıncaların giriş noktaları olan bölgelere toz haline getirilmiş bir tebeşir püskürtün ya da girişte bir tebeşir çizgisi çizin. Çizgiyi evin içindeki herhangi bir çocuğun erişemeyeceği bir şekilde yaptığınızdan emin olun.







8. PORTAKAL

Portakallar karınca kovuculuğu açısından limonla aynıdır; Karıncaları evinizi ziyaret etmekten uzak tutarlar. Karıncalardan kurtulmak için yardımcı olacak bir fincan sıcak su ve birkaç portakal kabuğu bir macun yapın. Bu macunu karıncaların giriş noktaları etrafına yayın ve daha sonra silin. Ayrıca, mutfak masasına portakal kabuklarını veya bu karıncaların girebileceği yerlere yerleştirebilirsiniz.





9. SALATALIK

Karıncalardan kurtulmak için başka bir maddede salatalık kabuğudur. Salatalık kokusu karıncaları oldukça kötü olarak etkileyecektir. Hatta acı salatalık bu sorunun çözülmesinde daha etkili olacaktır. Ama normal salatalıkta kullanabilirsiniz.

• Bir salatalığın kabuklarını soyun ve bu kabukları gerekli gördüğünüz yerlere yerleştirin.

• Ertesi gün bu kabukları kaldırım yenilerini ekleyin.

• Karıncalardan kurtulana dek bu yöntemi uygulayabilirsiniz.







10. KAHVE TELVESİ

“Keyif” dendiğinde aklımıza gelen ilk içeceklerden biri olan Türk kahvesi sadece sohbetlerinize eşlik etmiyor, aynı zamanda evdeki karıncalardan kurtulmak için de doğal bir yöntem sunuyor. Türk kahvesini içtikten sonra kalan telveyi karınca yuvalarının önüne koyabilirsiniz.







11. SARMISAK

Sülfür bileşenleri ve taze sarımsak kokusu bir araya geldiğinde karıncalar için çok rahatsız edicidir. Bu doğal karışımı karıncalardan kurtulmak için kullanabilirsiniz.

Kullanılışı

Bir kaç diş ezilmiş sarımsağı bir kavanoz suya koyun ve en az 24 saat bekletin.

Bir gün geçtikten sonra karışımı 15 dakika kaynatın.

Karışımı süzüp bir sprey şişesine koyun ve ihtiyaç duyduğunuz yerlere bol miktarda sıkın.







12. PİRİNÇ

Pirinç fermente olduğunda bir tür küf ortaya çıkar ve bu karıncalardan kurtulmak için sunacağımız çözümlerden bir diğeridir.

Kullanılışı :

Sık sık karınca gördüğünüz bölgelere biraz beyaz pirinç serpin.

Bunu yaptığınızda, karıncalar diğer taşıdıkları şeyleri bırakıp yuvalarına pirinç taşımaya başlayacaklardır.

Yuvaya taşındıktan sonra, nem ve sıcaklık sayesinde pirinç fermente olmaya başlayacak ve istediğiniz sonucu yaratacaktır.





13. MAYA

Kullanılışı :

100 gram kuru maya, bir litre su ve 100 gram şekeri karıştırın.

Bu karışımı ufak parçalara bölüp evinizde veya bahçenizde karıncaların yoğun olduğu bölgelere yerleştirin.





14. KARBONAT

Bitkilerinizin etrafına veya karıncaların sık gezindiği yerlere karbonat serpin.Benzer bir sonucu kül serperek de elde edebilirsiniz..



