Kadınların Giremediği Ada: Aynoroz

Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasında bulunan Aynoroz özerk bölgesi dünyada benzeri olmayan bir uygulamaya sahip. Adaya kadınların girmesi yasak, hem de yüzyıllardır böyle. Kadınlara girişin yasak olma nedeniyle beraber genel hatlarıyla Aynoroz’u yakından tanıyalım.

Resmi adıyla Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti Yunanistan’ın güneyinde 390 km² alana sahip özerk bir devlet yönetimi ile yönetiliyor. Aynoroz Özerk Keşişsel Devlet, kadınların girmesinin yasak olduğu dünyadaki tek yer. Aynoroz 10.yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğdu ve Bizans, Osmanlı, Yunanistan Devletleri süresince bağımsızlığını korumayı başardı. Adada yalnız 2000 kişi yaşıyor ve nüfusun tamamı erkek. Bölgedeki 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir heyet adayı yönetiyor. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı adaya deniz yoluyla ulaşmak mümkün. Kadınların zaten giremediği adaya erkekler de kafalarına göre giremiyor. Her gün ziyaretçi olarak 100 erkeğe giriş hakkı tanınıyor. Adayı ziyaret etmek için Selanik’ten randevu ve pin kodu, ardından limandaki bürodan giriş izni almak gerekiyor. Yunanistan vatandaşı olmayanların ayrıca kendi ülkelerinin konsolosluğundan alacağı tavsiye kağıdı ve Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almaları adaya giriş için şartlar arasında. Turist olarak bile girişinin bu kadar zorlayıcı olduğu adanın kutsal olmasının sebebi ise oldukça ilginç. Meryem Ana’nın geçirdiği kötü bir deniz yolculuğundan sonra bu bölgede karaya çıkması ve bölgeyi çok beğendiği için tanrının burayı ona hediye etmesiyle yarımadanın “Bakire Meryem’in Bahçesi” olarak anılmayı başlaması. Kadınların girişinin yasak olmasının sebebi ise; ilk dönemlerden beri keşişlerin huzuru ve adanmışlığı için