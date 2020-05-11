Kadınlar Tarafından İcat Edilmiş Hayatı Kolaylaştıran 12 Ürün

Geçmiş yıllarda icatları çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülse de, bugün kullandığımı pek çok şeyi kadınlara borçluyuz.

Her gün rutin işlerin bir parçası olan bazı ürünler kullanıyoruz. Bu ürünler o kadar yaygınlaştılar ki, nasıl icat edildiğini ya da keşfedildiğini bilmiyoruz. Ancak gerçek şu ki yüzyıl ya da daha fazla zaman önce kullandığımız bu ürünler birileri tarafından önce hayal edildi, sonra da gerçeğe dönüştürüldü. Geçmiş yıllarda icatları çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülse de, bugün kullandığımız pek çok şeyi kadınlara borçluyuz. İşte kadınlar tarafından keşfedildiğini bilmediğiniz 12 ürün…

1. Lupe Hernandez / El dezenfektanı



1966 yılında Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinde, genç bir hemşirelik öğrencisi sabun ve suya erişim olmadığında ellerini temizlemek için bir harika bir şey tasarladı. Yüzde 60-65 alkol içeren, bakterileri öldürebilen ve azaltabilen bir madde fikrinin patentini aldı. Lupe Hernández isimli bu genç kadının bugün kullandığımız el dezenfektanlarının mucidi.

2. Amanda Jones / Vakum konserve



Yazar ve araştırmacı olan Amanda Jones 1872’de, konserve için “Jones süreci” olarak adlandırılan bir vakum yöntemi icat etti. Bu icadın içeriği ise hava geçirmez bir kapta işlenen ve kapatılan gıda muhafazasından oluşuyordu. Buluşu için 5 patent aldı. 1880 yılında ise Chicago’da kadın haklarını ve oy hakkını güçlü bir şekilde destekleyen Women’s Canning and Preserving Company’i kurdu.

3. Rachel Fuller Brown / Antifungal bir antibiyotik



Rachel Fuller Brown, ilk etkili antifungal antibiyotiği geliştiren bir kimyagerdi. Keşfi, mikrobiyolog Elizabeth Lee Hazen ile uzun mesafeli bir iş birliğinin sonucuydu Bu kadınlar sayesinde, mantar hastalığının ilaçları artık eczanelerde ve satılabiliyor.

4. Florence Lawrence / İlk mekanik dönüş sinyali



Oyuncu ve mucit Florence Lawrence, ilk mekanik dönüş sinyali ve mekanik fren lambası ile otomotiv endüstrisini geliştirdi. İcadı, sürücü koltuğunun yanında bulunan düğmeye basmak suretiyle devreye giren ve otomobilin arka tamponun üzerine yerleştirilen bir sinyal koluydu. Bu sayede ise trafik kazaları biraz önlenmeye başladı. Ancak bu icadın patentini alamadı.

5. Bette Nesmith Graham / Daksil – Tipeks



Bette Nesmith Graham, daksil keşfi sayesinde mucit oldu. Daksil, kağıtlardaki yazım hatalarını düzeltmek için kullanılan bir sıvı. Bette, ekstra para kazanmak için bankada çalışıyordu. Bir sanatçının hatalarını asla silerek düzeltmediğini, bunun yerine sadece üzerlerini boyadığını fark etti ve bu şekilde bir düzeltme sıvısı yaratma fikrini oluşturdu. Yıllar içindeyse, oğlunun kimya öğretmeninin yardımıyla sıvının kimyasal formülünü geliştirdi ve 1956’da daktilo düzeltme sıvısını “Mistake Out” olarak pazarlamaya başladı.

6. Marie Van Brittan Brown / Güvenlik kamerası



Queens, New York’ta doğan Marie Van Brittan Brown, 1966’da ev güvenlik sistemini icat etti. Sistem, sinyali evin içindeki bir monitöre gönderen bir kameradan oluşuyordu. Böylece ev sakinleri, kapının dışında kimin olduğunu görebiliyor ve uzaktan kumandayla kapıyı açabiliyordu. Marie, kısa süre içinde sadece evlere değil, aynı zamanda işletmelere de hizmet eden Ulusal Bilim Komitesi’nden bir ödül aldı.

7. Ángela Ruíz Robles / Elektronik kitap



Ángela Ruiz Robles, zamanının çok ötesinde bir kadındı. İspanyol bir öğretmen olan Ángela Ruíz Robles, aynı zamanda bir yazar ve mucitti. Robles, bugün kullanılan elektronik kitapların ilk taslağını oluşturdu. 1949’da Ruiz, “Mekanik Ansiklopedi” için İspanyol patenti aldı. Amacı, bilgiyi öğrencilere daha etkileşimli bir şekilde ulaştırmaktı. Kitap; düğmelerin, bobinlerin, ışıkların ve kaydırılabilir sayfaların yer aldığı mekanik ve elektrikli bir cihazdı. Ayrıca, tüm dillerde kitaplar içeriyordu.

8. Margaret Knight / Kese kağıdı makinesi



Kese kağıtları eskiden alışverişlerde oldukça sık kullanılıyordu. İnsanların meyve ve sebzelerini taşıdığı bu kağıt torbalar kişilere büyük kolaylık sağlıyordu. Margaret Eloise Knight ise, kese kağıdı endüstrisinde devrim yaratan Amerikalı bir mucitti. 1867’de yılında Columbia Paper Bag Company isimli şirket 2 çeşit kağıt torba üretiyordu. Bunlardan birinin tabanı düzdü. Bu torbaların alt kısmında dik durabilmeleri için bir kısım bulunuyordu ve çok daha kullanışlıydı. Düz olmayan tabanlı torbalar ise daha kullanışsızdı. Ancak çok daha kolay üretiliyorlardı. Margaret Eloise Knight ise düz tabanlı torbaların üretilmesini kolaylaştıracak bir makine icat etti. Bu da kağıt torba endüstrisinde bir devrim yarattı.

9. Mary Phelps Jacob / Modern sütyen



Mary Phelps Jacob, aynı zamanda Caresse Crosby olarak da biliniyor. Paris’te yaşayan Amerikalı bir yayıncı olan bu kadın; Ernest Hemingway, Archibald MacLeish, Henry Miller, Anaïs Nin, Kay Boyle, Charles Bukowski, Hart Crane ve Robert Duncan gibi kayıp nesil gurbetçi yazarların bir destekleyicisiydi. İlk modern sütyeni icat etti. 1910’da bir gece, bir dansa hazırlanırken Mary, hem son derece rahatsız olan hem de giydiği kıyafete hiç uygun olmayan bir korse giymek zorunda kaldı. Bu yüzden kişisel yardımcısından bir pembe kurdele ve bir iğne ve iplik almasını istedi. Böylece modern sütyenin ilk adımları atılmış oldu.

10. Margaret Wilcox / İlk otomobil ısıtıcısı



Margaret A. Wilcox ilk otomobil ısıtıcısını icat eden Amerikalı makine mühendisiydi. 1893’te Margaret, otomobil motorundaki yanma odasından ve sıcak su ileten borulardan oluşan bir araba ısıtıcısı için bir patent aldı. Sistem, yolcuların sıcak kalmasını sağlamak için havayı motordan araca yönlendirdi. Bu, modern ısıtıcıların kullanmaya devam ettiği temel sistem.

11. Alice H. Parker / Isıtma fırını

Alice H. Parker, evler ve tüm binalar için merkezi ısıtma sağlayan bir fırın icat etti. 1919’da yaptığı bu buluş, odun fırınları kullanan insanlar için en güvenli alternatif haline geldiği için bir dönüm noktasıydı. Tasarımında havanın geçtiği ve ısının tüm yapıya doğal gazla yayıldığı kanallar vardı.

12. Sarah Guppy / Ekmek kızartma makinesi

Sarah Guppy, İngiltere’deki büyük projelere katkıda bulunan İngiliz bir mucitti. Evde kullanım için çeşitli nesneler geliştirdi. Bunlar arasında, bugünkü ekmek kızartma makinesinin atası sayılabilecek bir icat da bulunuyor. O ve ailesi sadece 19. yüzyılın ilk yarısında 10 farklı ürünün patentini kaydetti. Buna ek olarak, Sarah Guppy çocuklar için kitaplar yazdı ve kızlar için bir yardım okulu kurdu.