Kabus gösteren yiyecekler

Korku ve gerilim filmleri, ilaçlar ve stres de kabuslara yol açabilir. Ancak seçtiğiniz atıştırmalıkların da uyku kalitenizi azaltabileceğini biliyor muydunuz?

Tükettiğiniz yiyecekler uyku düzeninizi doğrudan etkileyebilir ve geceleri rüyalarınızı kontrol edebilir. Yatmadan kısa bir süre önce bir şeyler atıştırmaktan hoşlanıyorsanız, yiyeceğiniz şeye karar verirken iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Kek ve kurabiye:

Şekerin kilo yaptığı, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskini artırdığı bilinen bir gerçek. Ancak şekerli yiyecekler kötü rüyalara da neden olabilir. Bu yüzden yatmadan önce kurabiye ve kek yemekten uzak durmak gerekiyor. Yayınlanan bir araştırmada, çalışmaya katılanların yüzde 31'inin kurabiye ve kek gibi yiyecekler yedikten sonra tuhaf rüyalar gördüğü bildirildi. Şekerli yiyecekler uykunun REM (hızlı göz hareketi) aşamasında rüya oluşumlarını değiştirebilir. Bu yüzden uyumadan en az 6 saat önce yediklerinizden emin olun.

Peynir:

Size kabus gördürecek besinlerden biri de peynir. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre; yatmadan önce süt ürünleri tüketmek kötü rüyalar görmeye neden oluyor.

Acı sos:

Baharatlı yiyeceklerin ve acı sosun kötü rüyalar görmenize yol açtığını duymuş olabilirsiniz hatta bunu deneyimlemiş olabilirsiniz. Yapılan son araştırmalara göre; bu doğru bir bilgi. Frontiers of Psychology'de yayınlanan bir araştırma, yatmadan önce acı sos tüketen insanların uykuya dalmakta zorlandıklarını ve stresli rüyalar gördüklerini ortaya koydu. Avustralya'daki bir üniversite tarafından yapılan çalışmada, acı sosun uyku düzenini bozduğu da gösterilmiştir.

Patates cipsleri:

Patates cipsi gibi yağlı yiyecekler sağlığınız için zararlıdır çünkü çok fazla kalori içerirler. Kardiyovasküler hastalık riskini artırırlar. Bir çalışmada, araştırmacılar cips gibi yiyecekleri yemenin katılımcıların gece boyunca uyanmalarına neden olduğunu bulmuşlardır. Elde edilen sonuçlar, iyi uykunun tüketilen yiyecek türüne ve miktarına bağlı olduğunu göstermiştir.

Çikolata:

New Scientist'da yayınlanan bir araştırmaya göre; çikolata da uykuyu bozuyor ve kişilerin şiddetli kabuslar görmesine neden oluyor. Bitter çikolata sağlıklı antioksidanlar içeriyor olsa da aynı zamanda uykuyu da bozar. Gece yarısı atıştırmalığı olarak tercih etmek yerine öğleden sonra tüketebilirsiniz.

Kızartmalar:

Çoğu insan kızarmış yiyeceklerin sağlıklı olmadığını bilir ancak lezzetli olduklarından pek çok kişi onlardan vazgeçemez. Ancak uzmanlara göre; patates kızartması gibi yağlı yiyecekleri yiyen insanlar geceleri daha çok kabus görüyor. Patates ve buna benzer yiyecekleri fırında pişirebilir, yağ miktarını azaltabilirsiniz.

Dondurma:

Dondurma, pek çok kişinin vazgeçemeyeceği ürünler arasında yer alır ancak uyku saatlerine yakın bir zamanda yenilen dondurma uyku kalitesini bozuyor ve kabus gördürüyor. Geceleri televizyon izlerken bir kase dondurma masum görünse de uzmanlar, bu şekilde vücudunuza farkında olduğunuzdan daha fazla zarar verdiğinizi belirtiyor. Gece yenilen dondurma sadece kötü rüyalar demek değil; aynı zamanda yağlanmak demek.

Makarna:

Karbonhidratlar, dengeli bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak karbonhidrat vücut için önemli olsa da, yatmadan önce tüketmemek önerilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya katılanlar, makarna veya ekmek yedikten sonra yatağa girdiklerinde rahatsız edici rüyalar gördüklerini bildirdi.

Salata sosu:

Kötü rüyalar gördüren şaşırtıcı gıdalardan biri de salata sosu ve diğer tatlı soslardır. Bu soslar, bütün gece sizi ayakta tutabilir. Gizli şekerden kaçınmak, uykunuzun negatif etkilenmesinin önünde engel olacaktır.