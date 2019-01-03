İşte üretilen ilk otomobiller

Her otomobil markasının bir geçmişi var aslına. Bundan yıllar önce piyasaya sundukları ilk otomobillerini, gelişen teknoloji ve endüstriyle harmanlayıp günümüze kadar getirdiler. O dönemlerde senelerce müşteri bulamayanlar oldu ama bir şekilde ayakta kalmayı başardılar...

İşte bugünün en büyük otomobil markalarının ilk modelleri.

Mercedes-Benz Patent Motorwagen

1885 yılında yapılan otomobilin patenti 1886 yılında alındı ve Mercedes-Benz isminin Pantent Motorwagen olmasına 1901 yılında karar verdi. 954 cc motoru olan bu ilk otomobil 0.75 beygir gücünde ve tek silindiri var. Üç tekerleği olan bu aracın, dört tekerlekli, 1745 cc hacminde motorlu, 3 beygir güç üreten versiyonunu ise 1893 yılında üretmişlerdi. Mercedes bugün Daimler çatısı altında bir marka ve 2017 yılında 2.5 milyon otomobil üretti!

Peugeot

Peugeot markası aslında 1842 yılında kuruldu ve o dönemde marka tuzluk ve karabiberlik üretiyordu. Bundan 40 yıl sonra bisiklet üretmeye başlayan Peugeot, ilk otomobilini 1892 yılında önceden ürettikleri bisiklet lastiklerini kullanarak oluşturdu. Arkadan motorlu olan bu otomobil V-twin motora sahipti ve o dönem bir yılda 5 adet üretilmişti. 1900 yılına gelindiğinde ise Peugeot yılda 500 adet otomobil üretiyordu. Marka bugün PSA grubunun en geniş sahibi olarak öne çıkıyor!

Ford Quadricycle

Henry Ford’un ilk dört tekerlekli otomobil denemesi 1896 yılında oldu ve bu otomobilden sadece 1 adet var! 1899 yılından 1901 yılına kadar Ford, Detroit Automobile Company olarak hayatına devam etti. Bu yıldan sonra Henry Ford Company olan marka finansal olarak yaşadığı sorunlar yüzünden kapandı ve sonra Ford Motor Company olarak pazara geri döndü.

Renault Type A

1899 yılında Louis, Marcel ve Fernard Renault “Societe Renault Freres’i hazırladılar ve 1CV prototip modelini geliştirmişlerdi bile. 20 mil yani 32 km/s hız yapabilen Type A ise bu otomobilin 1903 yılında seri üretilen modeliydi. 5 beygir güç üreten motor yerini 1 beygir güç üreten prototip motorundan almıştı. Günümüzde ise Renault Nissan ve Mitsubishi ile büyük bir birliktelikte ve Avrupa’nın en çok satan grupları arasında.

Fiat 4 HP

Fabbrica Italiana di Automobili Torino yani FIAT 1899 yılında kuruldu, 1900 yılında ise marka ilk fabrikasını açtı. O yıl sadece 24 adet otomobil üretebildiler. Markanın ilk modeli ise 4 beygir güce sahip olan 679 cc motor hacminde bir model oldu. Bu modelden sonra ise FIAT 837 cc hacminde motorlu modeller üretti. 1908 yılında fabrikada 2700 kişi çalışıyor ve senede 5000 adet otomobil üretiyorlardı. Bugün ise FIAT, FCA grubu bünyesinde…

Opel

Adam Opel, 1862 yılında firmayı kurmuştu ancak üretim ilk olarak dikiş makinesi üzerineydi ve 1886 yılındaydı. 1895 yılında hayata gözlerini yumduktan sonra eşi ve 5 oğlu işleri devam ettirdiler. Otomobil işine 1899 yılında yılında girdiler. 1545 cc hacme ve 3.5 beygir güce sahip olan tek silindirli motorları iki ve dört koltuklu edisyonları bulunan otomobil modellerinde kullanıldı ve 1899 yılında 11 adet müşterisi olan Opel’in 1900 yılında müşteri sayısı 24’e çıktı. Marka günümüzde General Motors’un bir parçası olarak hayatına devam ediyordu ama 2017 yılında PSA’nın bünyesine girdi…

Cadillac

Cadillac 1902 yılında ilk defa ortaya çıktı. Marka Model A otomobilini o yıllarda ilk defa üretirken 194 yılında bu otomobili makyajlayıp Model B olarak üretti. 1609 cc hacminde olan motoru arka koltukların altına konumlandırılmıştı. Marka günümüzde GM bünyesinde ve Cadillac’ın 2017 yılında Amerika’daki satış adedi 156 bin 440!

Rolls-Royce

Mühendis Henry Royce ilk otomobilini 1904 yılında, zengin Charles Rolls’un ona destek olmasından önce üretti. Sonrasında Charles Rolls’un da desteğiyle Rolls-Royce Ltd. kuruldu. İki silindirli 1809 cc hacminde motoru olan ilk otomobil 1906 yılında markanın 8 silindirli motoruna yerini bıraktı. Marka 1998 yılında BMW’ye satıldı ve günümüzde BMW çatısı altında hayatına devam ediyor.

Skoda

Skoda markası aslında Laurin & Klement olarak bisiklet üretmek için 1895 yılında kurulmuş, 1899 yılında motosiklet üretimine başlayan marka ilk otomobilini ise 1905 yılında üretmiş. Voiturette A model adına sahip olan ilk Skoda 1005cc hacme sahip olan motoruyla 7 beygir güç üretiyor. Sonrasında 1100 cc hacminde motorlu versiyon üreten marka 1906 yılında ise 1399 cc motor hacminde bir motor daha üretmiş. Günümüzde Skoda, Volkswagen Grubu bünyesi altında 1995 yılından beridir başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Laurin & Klement ismi ise markanın bir donanım adı olarak geçiyor…

Audi Type A

1904 yılın August HOrch tarafından kuruldu ve 1910 yılına kadar bu isimle anıldı. 1910 yılında Audi ismini alan markanın ilk modeli Type A, 2612 cc, 4 silindirli bir motora sahipti. Toplamda 140 adet üretilen bu otomobilden sonra 1911 yılında Type B modeli ortaya çıktı. Günümüzde ise Audi, Volkswagen bünyesinde premium bir marka olarak hayatına devam ediyor. 2017 yılında bu marka tam 1.9 milyon adet otomobil üretti.

Alfa Romeo 24 HP

Anonima Lombarda Fabbrica Automobili yani Alfa, 1910 yılında hayata gözlerini açtı. Sonrasında Nicola Romoe 1915 yılında markayı satın alınca isim 1918 yılında Alfa Romeo olarak güncellendi. Markanın ilk modeli olan Torpedo’dan 20-30 adet üretildi. 4.1 litre hacme sahip olan 24 beygir güc üreten otomobilden 1914 yılına kadar üretildi. Alfa Romeo 1986 yılında FIAT’ın çatısı altına girdi. Bugün ise Fiat Chrysler Automobiles çatısı altında hayatına devam ediyor.

Chevrolet Type C/Classic Six

Louis Chevrolet, şirketini 1911 yılında kurdu ama ilk otomobilini 1913 yılına kadar satamadı… New York Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Type C, 6 silindirli motoru 3 vitesli şanzımanı sayesinde herkesi etkilemeyi başardı. Ancak bu otomobilin maliyeti de rakiplerine göre yüksekti. Bu yüzden Chevrolet 4 silindirli ve daha ucuza mal olan yeni bir model oluşturdu. Chevrolet günümüzde GM’nin çatısı altında ve 1917 yılında beridir de o gruba ait. 2017 yılında Chevrolet 4.14 milyonluk araç üretimine sahip.

Mitsubishi Model A

Gemi markası olarak Mitsubishi 1870 yılında kuruldu ve 1917 yılına kadar otomobil üretimi yapmadı. O döneme kadar sadece 22 adet dev gemi üreten marka bu gemilerde motor olarak 2765 cc’lik 4 silindirli motorlarını kullanıyordu. Mitsubishi Model A otomobilini ise Fiat Tipo 3 gibi oluşturdu. Bu otomobilin motoru önde ve 35 beygir güç üretiyordu. Günümüzde Mitsubishi Japonya’nın 6. en büyük üreticisi ve Renault&Nissan ittifakının bir parçası.