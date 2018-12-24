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İşte dünyanın en garip bilgileri

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İşte dünyanın en garip bilgileri
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Kaptanlar gemileri hareket halindeyken bir yunus gördüklerinde yavaşlarlar. Denizciler arasında adeta bir kural haline gelmiş bu durumun yunusların son derece duygusal hayvanlar olması ve geminin onları geçtiği takdirde intihar edebilme ihtimalleridir.

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Sabahları elma, kahveden daha fazla uykunuzu açar.

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Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak yapılan araştırmaya göre insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor.

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Martılar doğada etçillerdir. Onlara simit yemeyi öğreten Türklerdir.

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Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.

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Bulunduğunuz yerde kuşlar uçuş yüksekliğini azalttıysa şiddetli soğuk veya fırtına yakın demektir.

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Kanalizasyon kapağının kare altıgen vs. değil de,daire şeklinde olmasının sebebi daire şeklindeki kapağın yan dönse de içeri düşmemesidir. 

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Alkolü azaltan ya da bırakan insanlar, vücut sürekli şeker ihtiyacı hissedip tatlı arayışında olacağından, kısa sürede kilo alır.

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 Hafıza kaybı yaşayan insanlara müzik dinletilmesi önerilir; çünkü beyin şarkıların içine bir çok anıyı kaydeder.

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 Beethoven, kafasından aşağı soğuk su dökmeden beste yapamıyordu. 

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Marilyn Monroe'nun altı adet ayak parmağı olduğu iddia edilir. 

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İnekler merdiven çıkabilir, ama inemezler.

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 Fermuarların üzerinde sıklıkla gördüğümüz YKK, Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (okumadan geçtiğinizi tahmin ediyoruz ) isminin kısaltmasıdır.Japonya'da Tadao Yoshida tarafından 1934'de fermuar üretimi amacıyla kurulmuş bir firmadır. Türkçe'ye Yoshida Limited Şirketi olarak çevrilebilecek bu isim dünyanın en büyük fermuar üreticisidir ve 52 ülkede 206 fabrikaya sahiptir. günümüzde dünya üzerindeki fermuarların %90'ı bu fabrikada üretilmektedir.En büyük fabrikaları Gürcistan'dadır ve günde 7 milyon fermuar üretir.

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 Gallium adlı bu metalin erime noktası bir insanın elindeki sıcaklıktan düşük olduğundan elinizle tuttuğunuzda sıvılaşır.

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