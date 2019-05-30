İnsanların içinden çıkarılmış en garip nesneler

Ciğerlerinde küçük bir ağaç yetişen adamdan, koca bir uçağı 2 yılda sindirmiş olan adama kadar, insanların içinden çıkarılmış en garip nesneler...

Mideden çıkan 4.5 kiloluk saç yığını:

Fotoğrafta gördüğünüz şey, bir insanın midesinden çıkartılan, 4.5 kilo ağırlığında bir saç yığını. 18 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç kız, trikofaji olarak da bilinen saç yeme hastalığına yakalanmıştı. Midesinde ağrı ve yemek yedikten sonra kusma şikayetiyle doktora giden genç kız, çok fazla kilo kaybettiğini de söylemişti. Saçların çıkartılması sonrası genç kız tamamen iyileşti ve bir süre sonra bu alışkanlığı bir kenara bıraktı.

Akciğerde büyüyen bezelye bitkisi:

Massachusetts’de yaşayan Ron Sveden, halsizlik, öksürük ve iştahını kaybetme şikayetleriyle doktora gitti. Doktorlar ciğerinde büyüyen bir bitkicik olduğunu söyleyince gülmeye başladı, çünkü o akciğer kanseri odluğunu düşünmüştü! Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Sveden bu bezelyenin nasıl olup da ciğerine girmiş olabileceğini hatırlamıyor. Ancak doktorların teorisi şu: Yaşlı adam bezelye yerken bir bezelye tanesi yanlışlıkla nefes borusuna kaçmış ve sonra orda çimlenmiş olabilir.

Bir adamın doğmamış ikiz kardeşi:

Hindistan’da bir adamın karnı öyle bir büyüdü ki, sanki hamileymiş gibi görünüyordu. Bu şikayetle hastaneye gittiğinde, nadiren yaşanan ve “fetudaki fetüs” olarak Türkçe’ye çevrilebilecek bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrendi. Buna göre anne karnındaki ikizlerden biri, diğerinin içinde hapsoluyor ve buradan çıkamıyor. Bir süre sonra da bir çeşit parazite dönüşüyor. Bu örnekte de, Hintli adam ikiz kardeşini 36 yıl karnında taşıdı.

78 çatal ve kaşık:

Bundan yaklaşık 30 yıl önce, Hollandalı bir kadının midesinden toplamda 78 adet çatal ve kaşık çıkartıldı. Bir an önce ameliyata alınan kadın şu açıklamayı yaptı: “Neden bilmiyorum ama, gümüş şeyleri yemek konusunda feci bir istek duyuyorum, kendimi kontrol edemiyorum.”

Bir uçak:

Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito’nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito’nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!

Takma diş:

Bir gün Romanyalı yaşlı bir kadın, erkek arkadaşıyla “özel bir öpüşme tekniği” denemeye karar verdi. Sonra da olanlar oldu! Kadın yanlışlıkla erkek arkadaşının takma dişini yuttu ve soluğu hastanede aldı.

Köknar ağacı:

Bezelye tanesi yutan adamdan sonra bir de bu! Rusya’da bir adamın nefes borusuna köknar ağacından bir tohum kaçtı. Bunu fark etmeyen adam, bir süre sonra ciğerlerinde bir ağrıyla doktora gitti v e garip gerçekle karşılaştı: Ciğerinde minik bir ağaç büyümüştü!

Mıknatıslar ve çelik toplar:

Amerika’nın Indiana eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, bir gün mıknatıs ve çelik topların şeker gibi göründüğüne karar verdi. Ardından bunların hepsini, toplamda 10 mıknatıs ve 20 çelik topu yuttu. Zaten zararlı olan bu yabancı maddeler, bir de vücudunun içinde birbirine ulaşmaya çalışınca her şey daha da kötü oldu. Acilen ameliyata alınan kız çocuğunun bağırsaklarına da 8 dikiş atıldı.

Pil ve yatak yayı:

Tutuklular, hastaneye gidebilmek ya da hapishaneye kaçak olarak sokabilmek için bazen çok acayip şeyler yutabiliyor. Amerika’nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir hapishanede bulunan tutuklular, hastaneye gönderilme umuduyla pil ve yatak yayı yutmuşlar. Her iki tutuklu da denemesinde başarılı oldu; yukarıda, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede çekilen röntgenleri görüyorsunuz.

Wendy’s restoranından bir plastik parçası:

Kuzey Karolina’da yaşayan John Manley, Wendy’s restoranından aldığı yemekleri mideye indirmekle meşguldü. Bu esnada restorandan verilen plastik çatal bıçaklardan bir parçayı da ısırdığını fark etmedi. Olayın nasıl geliştiği soruluğunda ise Manley, “Adı üstünde bunun; fast food, yani hızlı yemek. Hızlıca yersin ve oradan ayrılırsın” diye cevap vermiş. Manley’nin içinden bu parçayı çıkartan ve ciğerler konusunda uzman doktor, bulduğu şeye çok şaşırdığını söylüyor. Daha önce insanların boğazından ve ciğerlerinden yaban mersini tanesi, patlamış mısır, diş ve tırnak çıkardığını söyleyen doktor, “size ne olduğunu belli eden bir objeyle karşılaşmak garibime gitti” diyor.

20 yassı, yuvarlak taş:

Çinli bir kadın, erkek arkadaşıyla şiddetli şekilde kavga etti. Bu kavga sonrası öyle mutsuz oldu ki, kaldırımları süslemek için kullanılan türde 20 adet beyaz, yassı taş yuttu. Akabinde tabii ki kendini kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan kadının ilişkisi bu olaydan sonra ne yöne gitti, bilinmiyor.

Kafada bir kalem:

Almanya’da bir kadın, 50 yıl boyunca kafasının içinde bir kalemle gezdi. 4 yaşındayken bir kaza geçirmiş, elinde kalemle yürürken ayağı takılıp düşmüştü. “Kalem derimin içinden geçti ve kafamın içinde yok oldu” diyen kadın, pek çok ameliyat geçirdi. Başta doktorlar, kalemin beyne yakın olması yüzünden ameliyat yapmaktan kaçındılar. Daha sonra birkaç kez ameliyat olan kadının kafasından kalemin büyük bir bölümü çıkarıldı. Ancak kalemin ucu çıkartılamadı, çünkü beyin dokusuyla hemen hemen birleşmişti.

Kafatasında bir çivi:

Colorado’da bir inşaat işçisi bir gün dişçiye gitti. Dişi ağrıyan ve bulanık gördüğünü söyleyen adamın sorunu ise 20 yaş dişi değildi! Kafatasında bir çivi bulunan adam, bir hafta önce çivi makinasıyla çalışırken bir sorun yaşamıştı. Makina tepmiş, adamın ağzından içeri bir çivi göndermiş ve bu çivi de kafatasına kadar gitmişti!

Anahtar:

İşte size, hayatınızda duyacağınızı düşünmediğiniz bir cümle: Sarhoş bir öğrenci, partiye kaldığı yerden devam edebilmek için anahtarını yuttu. Olaydan hemen önce, arkadaşları çok içtiği konusunda öğrenciyi uyarmış, onu eve götürmek istediklerini söylemişti. Akşamdan kalma haldeki öğrenci, ertesi sabah kendini çok iyi hissetmiyordu ve hastaneye koştu. Röntgen çekilerek, anahtarın yeri tespit edildi ve öğrenciye beklemesi söylendi. “Doktorlar bana doğal yollardan çıkacağını söylediler. Ertesi gün anahtar çıktı. Şansım varmış ki, anahtar vücudumda delik açmadı ve ameliyat olmam gerekmedi!” Büyük adam olacak bu öğrenci, belli...

Kocaman bir böbrek taşı:

(Fotoğraftaki bakışların meali: Tebrikler beyefendi, nurtopu gibi bir böbrek taşınız oldu!) Böbrek taşı düşürmek, doğumla eşdeğer bir acı olarak bilinir. Ufacık olanları bile damarları tıkayabilir ve enfeksiyona sebep olabilir. Bu adamın böbreğinden çıkan, yaklaşık 1.1 kilo ağırlığındaki böbrek taşı neler çektirmiştir, bir düşünün! Böbrek taşını düşürmenin tek yolu bol su içmektir ama, bu taşı düşürmek için dünyadaki tüm sular yetersiz kalırdı. Bu yüzden taş ameliyat yoluyla alındı.