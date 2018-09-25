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İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
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İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

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İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
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Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor.

 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

 

İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometre.

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

  

 

Her insan yaşamı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor.

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

 

Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi 4-6 ay sürüyor. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

 

 

Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor.

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

 

Her 20 kişiden birinin ve çoğunlukla da erkeklerin kaburga sayısı 1 fazla. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

Böbrekler kanı günde 300 keze kadar filtreliyor. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

 

 

İnsanın DNA`sıyla şempazelerinki arasındaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliği ise yüzde 70. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206`ya düşüyor. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

Diş minesi insan vücudundaki en sert madde.

 İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

İnsanın kromozom sayısı 46, bezelyeninki 14 ve tatlı su istakozu da denilen kerevitinki ise 200. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

İnsan açlıktan önce uykusuzluktan ölüyor. 

İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

 

Her bin bebekten biri tek dişle doğuyor.

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