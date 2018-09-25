 İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!

Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor.

İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometre.

Her insan yaşamı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor.

Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi 4-6 ay sürüyor.

Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.

Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor.

Her 20 kişiden birinin ve çoğunlukla da erkeklerin kaburga sayısı 1 fazla.

Böbrekler kanı günde 300 keze kadar filtreliyor.

İnsanın DNA`sıyla şempazelerinki arasındaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliği ise yüzde 70.

300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206`ya düşüyor.

Diş minesi insan vücudundaki en sert madde.

İnsanın kromozom sayısı 46, bezelyeninki 14 ve tatlı su istakozu da denilen kerevitinki ise 200.

İnsan açlıktan önce uykusuzluktan ölüyor.

Her bin bebekten biri tek dişle doğuyor.