İngiltere’nin Corona Stratejisiyle Akıllara Gelen Malthus Teorisi

Neredeyse tüm dünya ülkeleri corona virüs ile mücadelede karantina yöntemini benimsemiş durumda.

Corona virüsü ile mücadele konusunda tüm dünya benzer fikirlere sahip. Vakaların görüldüğü tüm ülkelerde, halk toplu taşıma kullanmamaları, kalabalık yerlere gitmemeleri konusunda uyarılıyor. Okullar kaptıldı, şirketler ise çalışanlarına home-office şeklinde çalışma öneriyor ya da izin veriyor. Bunun yanı sıra bazı illerde ise karantina uygulaması var. Ancak İngiltere’nin bu konudaki yaklaşımı tüm ülkelerden farklı. İngiltere’nin bu konudaki stratejisi virüsü kontrollü bir biçimde yaymak. Peki bu fikir nereden geliyor ve neye dayanıyor? Bu stratejinin temelinde Malthus teorisi olabilir mi, Malthus teorisi nedir? Gelin birlikte bakalım.

İngiltere, corona virüsü ile ilgili farklı bir strateji izliyor. Ülkede günlük hayatı kısıtlayan tedbirler oldukça az ve bunlar kişisel iradeye bırakılmış durumda

Ağır vakalar haricinde ise corona virüsü testi yapılmıyor. Okullar kapatılmadı ve ülkede yaşam corona virüsü yokmuş gibi devam ediyor

İngiltere, virüsün zaten oldukça fazla yayılacağını bildiklerini ve “sürü bağışıklığı” olarak da bilinen ve virüsün kontrollü yayılmasını öngören bir yöntem uygulayacağını açıklamıştı

Bazılarına göre ise bu yöntem Malthus teoriye dayanıyor. Peki Malthus teori nedir?

1766 – 1834 yılları arasında yaşamış İngiliz İktisatçı Robert Thomas Malthus’un teorisi en genel tanımıyla, nüfus artışı ile gıda üretiminin birbirini dengelemeyeceği

Teoriye göre insan nüfusu, var olan gıda kaynaklarına göre çok daha hızlı artıyor. Malthus’a göre gıda kaynakları aritmetik olarak artarken, nüfus ise geometrik olarak çoğalacak



Malthus’a göre dünya nüfusu yirmi beş yılda bir iki katına çıkarken yani geometrik bir şekilde (2,4,8,16…) artarken; besin maddelerinin üretimi ancak aritmetik bir biçimde (2,3,4,…) artmaktadır. İşte bu artışlar arasındaki fark nedeniyle yüzyıl sonunda besin maddeleri üretimi beş kat artarken, dünya nüfusu tam 16 kat artacaktır.

Mevcut gıda kaynaklarının yetersizliği, onların ulaşılamaz olmasına neden olacak ve böylelikle dar gelirli kesim onlara erişemeyerek bir süre sonra hayata veda edecek



Yani güçsüz olan hayatta kalamayacak. Ancak bu şekilde denge korunmuş olacak.

Bu durum ise güçlü olanın yaşaması, güçsüzün ise doğal seleksiyona uğraması anlamını taşıyor. Bu teori ise evrim teorisinin temellerini oluşturan düşüncelerden biri

Malthus’a göre bu durumu engellemek için bireyler olabildiğince geç evlenmeli ve az çocuk sahibi olmalı. Ancak Malthus’un nüfus teorisi bununla sınırla değil

Malthus teoriye göre alt sınıflar bir nüfus planlaması uygulanmalı. Bu düşünceye sahip olan Malthus, alt sınıflara yapılan yardımlara karşı çıktı ve alt sınıflara karşı yaşamı boyunca muhalif bir tutum sergiledi. 18. yüzyıl sonlarında ortaya atılan Malthus teori oldukça büyük bir yankı uyandırdı ve birçok devlet adamını etkiledi.