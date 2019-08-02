İngiltere’de İdam Cezasına Çarptırıldıktan Sonra Firar Eden Türk Arı

İngiliz bir ailenin bavulunda Dalaman'dan Bristol'e kadar giden Türk arı, yerel arı türlerini tehdit ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı

Gün geçmiyor ki Türkiye ile ilgili ilginç bir haberle karşılaşmayalım. En fazla ne olabilir derken yine şaşırmadık ve bir Türk arısının idam cezasına çarptırıldığını öğrendik. Tatil için Dalaman’a gelen İngiliz bir aile, ülkelerine geri dönerken bavullarında bir arıyla döndü. İngiliz ailenin bavulunda 3 bin km’lik bir yolculuk yapan Türk arı, yerel arı türleri için tehdit oluşturunca İngiliz Hükümeti tarafından idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasına çarptırılan arı geçtiğimiz günlerde firar etti, görevliler her yerde arıyı arıyor!

Her şey İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Toy ailesinin tatil için Dalaman’a gelmesiyle başladı

Bavullarına canlı bir arının saklandığını fark etmeyen aile, arı ile birlikte 3 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı ve tatilin ardından ülkelerine döndü



Eve vardıklarında havluların arasında canlı bir arı olduğunu fark eden aile, durumu pek önemsemedi.

Ertesi gün 49 yaşındaki Ashley Toy, bahçelerinde bulunan seradaki koltukta alışılmışın dışında, taç yapraklardan oluşan bir koza fark etti



Bir sonraki gün ise 19 yaşındaki Amelia Toy, evlerinin dışında daha önce hiç görmediği bir arı türü gördüğünü söyledi.

Neler olduğunu merak edip araştıran Amelia Toy, bahçelerindeki arının türünün “osmia avosetta” olduğunu ve sadece Türkiye ve İran’da yaşadığını öğrendi



Orta Doğu’da yaşamını sürdüren osmia avosetta arıları, taç yapraklardan yaptıkları benzersiz ve renkli kozalarla bilinir.

Yetkililere haber veren aile; arının seralarına girip çıktığını, her gün yeni kozalar getirdiğini, evi benimsediğini ve istediği gibi gezip geri döndüğünü belirtti



İngiliz Hükümeti, dünyamızda her geçen gün artan arı ölümlerinden dolayı arılarla ilgili sıra dışı bir durum fark eden insanların mutlaka ihbarda bulunmasını istiyor.

Yetkililer ise yaşanan bu durumun yerel arı türleri için tehdit oluşturabileceğini, duruma müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi



İngiltere Arıları Koruma Derneği sözcüsü, “Bahsedilen arının, İngiltereli yerli arılara yıkıcı derecede etkisi olabilir. Bu arı gibi yerli olmayan türler çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kontrol edilmeliler.” yorumunda bulundu.

Kaçak arının; İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “virüs taşıyor olabileceği veya yerel arıları rekabette yenebileceği” gerekçesiyle idam edilmesine karar verildi

Kararın ardından Türk arı, kozalarını Toy ailesinin bahçesinde bırakarak kayıplara karıştı



Amelia Toy olanları şu şekilde anlattı: “Ulusal Arı Birimini, Türk arının etrafta dolaştığı ile ilgili bilgilendirmiştim. Arının fotoğraflarını çekip yollamıştım. Bunun üzerine bize arıyı öldürmemizi tavsiye ettiler. Anneme, ‘Arıyı yakalayın ve dondurun’ dediler. Ama arı ortaya çıkmadı ve biz de yakalayamadık.”

Sonrasında tavsiye edildiği gibi arının 4 adet kozasını bir kutuya koyan Amelia Toy, “Cuma sabahı birkaç kere uğradı. Ama o zamandan beri Türk arıyı görmüyoruz.” dedi

İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, “Arıyı yakalamak ve imha etmek için çalışmalarımız sürüyor.” açıklamasında bulundu