 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
5 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
6 0
 
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
11 0
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
61 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
312 0
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
55 0
banner82

İngiltere’de İdam Cezasına Çarptırıldıktan Sonra Firar Eden Türk Arı

banner27

İngiliz bir ailenin bavulunda Dalaman'dan Bristol'e kadar giden Türk arı, yerel arı türlerini tehdit ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı

İngiltere’de İdam Cezasına Çarptırıldıktan Sonra Firar Eden Türk Arı
banner267

 

Gün geçmiyor ki Türkiye ile ilgili ilginç bir haberle karşılaşmayalım. En fazla ne olabilir derken yine şaşırmadık ve bir Türk arısının idam cezasına çarptırıldığını öğrendik. Tatil için Dalaman’a gelen İngiliz bir aile, ülkelerine geri dönerken bavullarında bir arıyla döndü. İngiliz ailenin bavulunda 3 bin km’lik bir yolculuk yapan Türk arı, yerel arı türleri için tehdit oluşturunca İngiliz Hükümeti tarafından idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasına çarptırılan arı geçtiğimiz günlerde firar etti, görevliler her yerde arıyı arıyor!

Her şey İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Toy ailesinin tatil için Dalaman’a gelmesiyle başladı

 

Bavullarına canlı bir arının saklandığını fark etmeyen aile, arı ile birlikte 3 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı ve tatilin ardından ülkelerine döndü


Eve vardıklarında havluların arasında canlı bir arı olduğunu fark eden aile, durumu pek önemsemedi.

Ertesi gün 49 yaşındaki Ashley Toy, bahçelerinde bulunan seradaki koltukta alışılmışın dışında, taç yapraklardan oluşan bir koza fark etti


Bir sonraki gün ise 19 yaşındaki Amelia Toy, evlerinin dışında daha önce hiç görmediği bir arı türü gördüğünü söyledi.

Neler olduğunu merak edip araştıran Amelia Toy, bahçelerindeki arının türünün “osmia avosetta” olduğunu ve sadece Türkiye ve İran’da yaşadığını öğrendi


Orta Doğu’da yaşamını sürdüren osmia avosetta arıları, taç yapraklardan yaptıkları benzersiz ve renkli kozalarla bilinir.

 

Yetkililere haber veren aile; arının seralarına girip çıktığını, her gün yeni kozalar getirdiğini, evi benimsediğini ve istediği gibi gezip geri döndüğünü belirtti


İngiliz Hükümeti, dünyamızda her geçen gün artan arı ölümlerinden dolayı arılarla ilgili sıra dışı bir durum fark eden insanların mutlaka ihbarda bulunmasını istiyor.

Yetkililer ise yaşanan bu durumun yerel arı türleri için tehdit oluşturabileceğini, duruma müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi


İngiltere Arıları Koruma Derneği sözcüsü, “Bahsedilen arının, İngiltereli yerli arılara yıkıcı derecede etkisi olabilir. Bu arı gibi yerli olmayan türler çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kontrol edilmeliler.” yorumunda bulundu.

Kaçak arının; İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “virüs taşıyor olabileceği veya yerel arıları rekabette yenebileceği” gerekçesiyle idam edilmesine karar verildi

Kararın ardından Türk arı, kozalarını Toy ailesinin bahçesinde bırakarak kayıplara karıştı


Amelia Toy olanları şu şekilde anlattı: “Ulusal Arı Birimini, Türk arının etrafta dolaştığı ile ilgili bilgilendirmiştim. Arının fotoğraflarını çekip yollamıştım. Bunun üzerine bize arıyı öldürmemizi tavsiye ettiler. Anneme, ‘Arıyı yakalayın ve dondurun’ dediler. Ama arı ortaya çıkmadı ve biz de yakalayamadık.”

Sonrasında tavsiye edildiği gibi arının 4 adet kozasını bir kutuya koyan Amelia Toy, “Cuma sabahı birkaç kere uğradı. Ama o zamandan beri Türk arıyı görmüyoruz.” dedi

İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, “Arıyı yakalamak ve imha etmek için çalışmalarımız sürüyor.” açıklamasında bulundu

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.