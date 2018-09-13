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İlginç tedavi yöntemleri

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İlginç tedavi yöntemleri
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Olası bir rahatsızlığınızı elinizin altında bulunan malzemelerle tedavi edebilmeniz mümkün. Üstelik birazdan vereceğimiz yöntemler hem oldukça pratik hem de oldukça doğal.

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Yanıklar: Güneşten veya herhangi bir ısıdan cildinizde meydana gelen yanığı poşet çay yöntemiyle tedavi edebilirsiniz. Siyah çayın içerisinde yer alan tannik maddesinin asitli yanıkları iyileştirmede oldukça etkili olduğu söylenmektedir

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Karbonatlı su: Sivrisinek ısırıklarını ve arı sokmalarını karbonatlı su yöntemi ile tedavi edebilirsiniz. Bir kaşık karbonat ile suyu karıştırıp, sinek ısırığı olan bölgeye ve arı sokan bölgeye sürebilirsiniz. Aynı zamanda sivrisineğin çok fazla olduğu bir ortamda ayağınıza bir miktar karbonatlı su dökerseniz sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

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Siğiller için selobant: Selobantlar çok pratikler ve her işi görüyorlar. Hatta siğilleri bile geçiriyorlar. Slobant, siğilleri önce gerdirir sonra da yok olmalarına yardımcı olur. Eğer siğiliniz 6 günlük veya daha uzun süredir varsa, siğillerin üzerindeki ölü deriyi çıkarana dek selobantı yapıştırıp çekin. Kolay ve pratik. 

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Nane koklayın: Sabahları yorgun uyanıyorsanız ve gün içerisinde ayılmakta güçlük çekiyorsanız yüklü miktarda kafein almak yerine nane koklayabilirsiniz. Nane koklamak gün içerisinde dinç hissetmenize yardımcı olacaktır.

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