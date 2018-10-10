İlginç takıntılar

Hiç düşündünüz mü acaba sürekli yaptığınız, yapmaktan hoşlandığınız yahut yapamadan duramadığınız alışkanlıklarınızın olup olmadığını? Eminim herkes en az bir kere olsun durmadan el yıkamak, gördüğü her şeyi satın almak, evinin kapısını kilitleyip kilitlemediğini durmadan düşünmek, yeni duyduğu bir kelimeyi her cümlenin içine katmadan duramamak gibi çeşitli alışılmadık davranışlarda bulunmuştur.

Ancak bilindiği üzere çoğumuzda bu davranışlar geldiği gibi gidiverir ve bizi o bilindik “ takıntılı insan” tabirinden kurtarır. Ne yazık ki bazıları o kadar şanslı değildir. Bu davranışlar bir defa başladığında insan asla kurtulamaz bunlardan ne kadar çabalasa da. Aklın alamayacağı derecede ilginç olan bazen de duyunca kendinizi gülmekten alıkoyamayacağınız bu garip takıntılara bir göz atalım.

1 - TRİKOTİLOMANİ: SAÇ ÇEKME TAKINTISI

Trikotilomani rahatsızlığı olan kişiler, kendilerine saçlarını çekerek zarar vermek için karşı konulamaz bir istek duyuyor. Bu kişiler saçları haricinde vücutlarında kaşları, kirpikleri, sakalları gibi vücutlarındaki diğer kılları da çekme isteği duyuyor. Bu takıntı çoğunlukla vücutta kolay fark edilebilir kelliklere yol açıyor.

2 - KLİNOMANİ: YATAKTAN ÇIKMAMA TAKINTISI

Soğuk ve kasvetli günlerde uzun saatler boyunca yatakta kalmak istemek çok yaygın ve doğal bir durum. Fakat Klinomani rahatsızlığı olan kişiler için özellikle yağmurlu ve karlı günlerde yataktan çıkmak tamamen bir işkence hissi yaratabilir. Bu kişiler günler boyunca yatakta kalabilirler. Klinomani, Yunanca da uyuma takıntısı anlamına geliyor. Bu kişiler yataklarına, yastıklarına ve yorganlarına aşırı bir sevgi besliyor.

3 - ENOSİMANİ: SÜREKLİ OLARAK GÜNAH İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNME TAKINTISI

Devamlı günah işlediğine inanan kişilerin yaşadığı bu takıntı, eleştirilme korkusu olarak da tanımlanabiliyor. Bu kişilerde genellikle, nefes tıkanıklığı, hızlı nefes alıp verme, kalp ritmi bozukluğu, aşırı terleme, mide bulantısı ve endişe gibi semptomlar görülüyor.

4 - DOROMANİ: HEDİYE VERME TAKINTISI

Bütün insanlar hediye almaktan ve başkalarını mutlu etmekten zevk alır. Fakat bazı kişiler için hediye verme isteği, karşı konulamaz ve anormal bir dürtü olarak ortaya çıkıyor. Bu takıntıya sahip kişilerde hediye verme isteği bir başkasını mutlu etme ya da iyilik yapma isteği olarak görülmüyor. Doromani, kişilerin finansal durumları yeterli olmasa bile hediye alma isteğine karşı koyamadığı için kredi çekmesine, borca girmesine hatta bazı durumlarda haciz tehlikesiyle karşılaşmasına sebep oluyor.

5 - DEMONOMANİ: KÖTÜ RUHLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNE İNANMA TAKINTISI

Günümüzde kötü ruhlar tarafından ele geçirilen insanların yaşadıklarını anlatan birçok korku filmi ve kitap var. Bu tarz filmleri çok fazla izleyen insanlar, doğal olarak şeytana ve kötü ruhlara karşı korku duymaya başlıyor. Bu korkuları aşırı gelişen insanlar kötü ruhlar tarafından ele geçirilme fikrini takıntı haline getirmeye başlıyor. Demonomani kişinin şeytan tarafından ele geçirildiğine inanması olarak tanımlanıyor. Bu takıntıya sahip kişiler ruhunun ele geçirildiğine gerçekten inandığı için davranışlarında değişiklikler gözleniyor.

6 - GAMOMANİ: EVLENME TEKLİF ETME TAKINTISI

Gamomani, insanlara sürekli olarak evlenme teklifi etme isteği duymak olarak tanımlanıyor. Bu takıntıya sahip olan insanlar genellikle kısa süre zarfında farklı insanlara dikkat çekici evlenme tekliflerinde bulunuyor ve bu davranış genellikle poligami ile sonuçlanıyor.

7 - ABLUTOMANİ: YIKANMA TAKINTISI

Arkadaşlarınızdan birinin kısa aralıklarla sürekli olarak ellerini yıkama alışkanlığı olduğunu hiç fark ettiniz mi? Dışarı çıktıktan ya da tuvaleti kullandıktan sonra el yıkamak normal davranışlardan biri, fakat bazı insanlarda bu alışkanlık herhangi bir objeye dokunduktan sonra kaçınılmaz bir şekilde el yıkama isteği duymak olarak da görülebiliyor. Ablutomani rahatsızlığı olan kişiler sürekli kire ve mikroba maruz kaldıklarına inandıkları için el yıkamak için takıntı derecesinde bir istek duyuyorlar. Bu takıntıya sahip kişilerde çoğunlukla diğer akıl hastalıklarına da rastlanabiliyor. Çocuklarda görülen şizofreninin karakteristik özellikleri arasında Ablutomani takıntısı da görülüyor.

8 - ABOULOMANİ: PATOLOJİK KARARSIZLIK

Günlük hayatımızda ara sıra belirli konularda kararsızlık yaşamak normal bir davranış olarak görülür. Fakat bazı kişiler en ufak konularda bile karar verme sürecinde büyük sıkıntı yaşıyor. Aboulomani, kişinin herhangi bir konuda karar verme iradesinin olmaması olarak tanımlanıyor.

9 - ONOMATOMANİ: BELİRLİ KELİMELERİ TEKRAR ETME TAKINTISI

Bu takıntı kişinin belirli kelimelere özel bir ilgi duyması ve sürekli tekrar etmek için karşı konulamaz bir istek duyması olarak tanımlanıyor.

10 - CARTACOETHES: HER YERDE HARİTA GÖRME TAKINTISI

İnsan beyni birçok yerde yüz şekli görmek için doğal olarak koşullanmıştır. Fakat bu koşullanma bazı insanlarda sürekli olarak harita şekli gördüğünü düşünme olarak ortaya çıkabilir. Bu kişiler genellikle yemeklerinin şeklinin bir haritayı andırdığına inanır ve baktıkları her yerde özel olarak harita motifleri ararlar.

11- DANS ETME TAKINTISI ( ORCHESTROMANİA)

Sürekli dans etme isteğinin hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Bu hastalığa sahip kişilerin karşı koyamadıkları dans etme arzuları vardır. Hasta genelde bu konuda kendini kontrol edemez. Hiperaktivite hastalığına benzeyen bu rahatsızlık hakkında şüphe duyuyorsanız bir uzmana görünmenizde fayda var.



12- ALIŞVERİŞKOLİKLİK (SHOPAHOLİSM)



Bu hastalığın yüzde 70 kadınlardan oluşur. Paranın olup olmadığını umursamadan deli gibi alışveriş yapma isteği olan hastalar gerekli gereksiz her şeyi satın alır. Bu hastaların çoğunun genelde yüklü miktarda borcu vardır.

13- YATAKTAN ÇIKMAMA İSTEĞİ (KALZOMANİA)

Dünyanın en güvenilir yeri yatağınız geliyorsa sizde bu hastalığa sahip olabilirsiniz. Bu takıntı ne kadar da kulağa hoş gelse de rahatsızlığa yapılan araştırmalarda sahip kişilerde intihar eyilimi olduğu da ortaya çıkmıştır.