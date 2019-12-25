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İlginç psikolojik gerçekler!

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İlginç psikolojik gerçekler!

 

Çevrenizde herkese tavsiye veren bir kişi varsa bilin ki hayatında en çok sorun yaşayan odur.

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Bir kişinin karakterini, restoran çalışanlarına nasıl davrandığına bakarak anlayabilirsiniz.

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Erkekler kadınlardan daha komik değil; yalnızca daha fazla şaka yapıyor ve umarsızca konuşuyorlar.

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Geceleri düşünmekten uyuyamıyorsanız yataktan kalkın ve o düşünceleri yazmaya başlayın. Böylelikle zihninizi rahatlatabilirsiniz.

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Normalin üzerinde zekaya sahip olan insanların diğerlerine oranla daha az arkadaşı vardır, çünkü çok daha seçicidirler.

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Arkadaşlarının çoğu erkek olan kadınlar diğerlerine göre daha iyi hisseder. 

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Sevdiğiniz kişinin elini tuttuğunuzda daha az acı hisseder ve daha endişesiz olursunuz.

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Seyahat etmek beyin sağlığınıza iyi geldiği gibi depresyon ve kalp krizi riskinizi de azaltır.

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İnsanlar ilgilendikleri konular hakkında konuşurken çok daha çekici görünür. 

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Duygularımızın iletişimimizi etkilediği gerçeği aslında yanlış; tam tersine gün içinde yaşadığımız etkileşimler duygusal durumumuzu belirliyor.

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Kadınların vücudunda erkeklerinkine oranlar 2 kat daha fazla ağrı reseptörü var, ama ağrı eşikleri yüksek olduğu için buna katlanabiliyorlar

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Yüksek frekanslı müzik dinlemek sizi rahatlatarak daha mutlu hissetmenizi sağlar.

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İki dil konuşan insanlar farkında olmadan konuştukları dile göre karakter değiştirir.

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‘Günaydın' ve ‘iyi geceler' mesajları beyninizdeki mutluluk bölgesini harekete geçirir.

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Ne kadar mutlu olursanız uykuya o kadar az ihtiyacınız olur.

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Uzun süre yalnız kalmak, günde 15 sigara içmek kadar sağlığınıza zararlıdır.

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Sizi korkutan şeyler yapmak aslında sizi daha mutlu yapar.

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Zeki insanlar çok hızlı düşündükleri için el yazıları genellikle kötüdür.

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Herkesi mutlu etmeye çabalayan kişiler kendini en yalnız hissedenlerdir

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Bilim insanları kadınların ortalama sır tutma süresini 47 saat 15 dakika olarak belirledi.

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En yakın arkadaşınızla evlenmek, ileride boşanma riskinizi yüzde 70 azaltır ve sonsuza dek sürme ihtimali çok yüksektir. 

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16 ve 28 yaşlar arasında kurulan dostluklar daha güçlü oluyor.

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