İlginç psikolojik gerçekler!

Çevrenizde herkese tavsiye veren bir kişi varsa bilin ki hayatında en çok sorun yaşayan odur.

Bir kişinin karakterini, restoran çalışanlarına nasıl davrandığına bakarak anlayabilirsiniz.

Erkekler kadınlardan daha komik değil; yalnızca daha fazla şaka yapıyor ve umarsızca konuşuyorlar.

Geceleri düşünmekten uyuyamıyorsanız yataktan kalkın ve o düşünceleri yazmaya başlayın. Böylelikle zihninizi rahatlatabilirsiniz.

Normalin üzerinde zekaya sahip olan insanların diğerlerine oranla daha az arkadaşı vardır, çünkü çok daha seçicidirler.

Arkadaşlarının çoğu erkek olan kadınlar diğerlerine göre daha iyi hisseder.

Sevdiğiniz kişinin elini tuttuğunuzda daha az acı hisseder ve daha endişesiz olursunuz.

Seyahat etmek beyin sağlığınıza iyi geldiği gibi depresyon ve kalp krizi riskinizi de azaltır.

İnsanlar ilgilendikleri konular hakkında konuşurken çok daha çekici görünür.

Duygularımızın iletişimimizi etkilediği gerçeği aslında yanlış; tam tersine gün içinde yaşadığımız etkileşimler duygusal durumumuzu belirliyor.

Kadınların vücudunda erkeklerinkine oranlar 2 kat daha fazla ağrı reseptörü var, ama ağrı eşikleri yüksek olduğu için buna katlanabiliyorlar

Yüksek frekanslı müzik dinlemek sizi rahatlatarak daha mutlu hissetmenizi sağlar.

İki dil konuşan insanlar farkında olmadan konuştukları dile göre karakter değiştirir.

‘Günaydın' ve ‘iyi geceler' mesajları beyninizdeki mutluluk bölgesini harekete geçirir.

Ne kadar mutlu olursanız uykuya o kadar az ihtiyacınız olur.

Uzun süre yalnız kalmak, günde 15 sigara içmek kadar sağlığınıza zararlıdır.

Sizi korkutan şeyler yapmak aslında sizi daha mutlu yapar.

Zeki insanlar çok hızlı düşündükleri için el yazıları genellikle kötüdür.

Herkesi mutlu etmeye çabalayan kişiler kendini en yalnız hissedenlerdir

Bilim insanları kadınların ortalama sır tutma süresini 47 saat 15 dakika olarak belirledi.

En yakın arkadaşınızla evlenmek, ileride boşanma riskinizi yüzde 70 azaltır ve sonsuza dek sürme ihtimali çok yüksektir.

16 ve 28 yaşlar arasında kurulan dostluklar daha güçlü oluyor.