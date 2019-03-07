Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı

Asırlar boyu elden ele geçen, büyük hükümdar ve imparatorların yenilmez olmak adına peşinden koştukları Kader Mızrağı, Adolf Hitler için de bir esin kaynağıydı. Ona sahip olarak ‘’görkemini’’ en üst mertebeye ulaştıracağına inanan Hitler bu mızrağı elde etmek için türlü işlere girişmişti. Bu çaba Hitler’le başlamamış, daha eski yüzyıllarda da aynı amaçla atılımlar gerçekleştirilmişti. Kader Mızrağı ve Hitler’deki yeri hakkında ayrıntıları aktarmaya çalıştım.

İnanış odur ki; İsa peygamber çarmıha gerildiği zaman öldüğünden kesinkes emin olmak istenilir Çarmıha gerilen Hz. İsa’nın yanında nöbet tutan Komutan Longinus bu amaçla elindeki mızrağını İsa’nın göğsüne saplar ve öldüğünden emin olur İsa peygamberin kanına bulanan bu mızrağın bundan böyle kutsal ve mistik bir güce sahip olduğu kabul edilir Rivayete göre; ünü günden güne yayılan bu mızrağa sahip olan kişi dünyayı yönetebilecek kudretle donatılacak ve mağlubiyet nedir bilmez olacaktır Kader Mızrağı’nın kutsiyetine, görkemine inananlar arasında uzun süre peşinden koşsa da elde edemeyen İmparator Napolyon da vardır Bir sürü insanın hayatı pahasına Napolyon’dan saklanan mızrağa Kral Şarlman bir süre sahip olur ve başarılı 47 seferinde de bu mızrak yanındadır. Mızrağı elinden düşürdüğü vakitse hayatını kaybeder Kutsal Roma İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın da bir nehirden geçerken mızrağı elinden düşürmesinin ardından öldüğüne inanılır Bir diğer Roma İmparatoru I. Otto tarafından da kullanılan Kader Mızrağı’nı arzulayan daha pek çok isim vardır Mızrağı arzulayan bir diğer isimse 20. asrın meşhur diktatörü Adolf Hitler’dir Güzel Sanatlar Akademisi’ne giremediği Viyana yıllarında Hitler yaptığı suluboya resimleri sokakta satarken havanın soğuk olması nedeniyle Hofburg Müzesi’ne sığınır Viyana’daki Hofburg Müzesi’nde sergilenen, pek çok imparatorun arzuladığı Longinus Mızrağı’nı görür ve ona hayran olur Öyle ki bu karşılaşmadan yıllar sonra bir öğretmen ve filozof olan Walter Stein da Hitler’in kendisine bu mızraktan ne kadar etkilendiğini söylediğini aktarır Mızrak hakkında ‘’Kaderim üzerindeki olağanüstü etkisini gördüm’’ diyen Hitler de eski imparatorlar gibi ona sahip olmak ister 1933 yılında Almanya Devlet Başkanı olan Hitler için varılacak nokta burası değildir; o, bir imparator gibi olmak ister Eski imparatorlar devrinde önemli yeri olan taç, asa gibi simgesel eşyaların en önemlilerinden biri de Kader Mızrağı’dır Bunu bilen ve tıpkı o imparatorlar gibi bir güce sahip olmak isteyen Hitler de mızrağın mistik gücünden ziyade onun bir imparator gibi görünmek için elzem olduğuna inanır Hitler’in iktidara geldiği yıllarda mızrak Viyana’daki Hofburg Müzesi’nde sergilenir ve Almanya 12 Mart 1938’de Avusturya sınırını geçer Kutsal Roma İmparatorluğu’nun topraklarına sahip olmaya ve mızrağa bir adım daha yaklaşan Hitler Hofburg Müzesi’ne sivil asker dahi gönderir Mızrağa sahip olmasının önünde bir engel kalmayan Hitler’in 3 gün daha bekleyip 15 Mart 1938’de Hofburg Müzesi’ne gelme sebebi ise bu tarihin Aziz Longinus günü, yani Kader Mızrağı’nın ilk sahibinin anıldığı gün olmasıdır 15 Mart 1938’de mızrağı alıp Nürnberg’e götüren Hitler halka bir imparator olduğunu göstermeyi amaçlar Elbette kazın ayağı öyle değildir. Geriye kalan şey; 5 yıllık savaşın ardından yorgun düşen Avrupa ve Nazi İmparatoru unvanını elde edemeyen Hitler’dir Bu atmosfer içerisinde kaybolan mızrak daha sonra bir Amerikan vatandaşı olan Walter Horn tarafından bulunur ve yıllar sonra yapılan araştırmalar da mevzunun trajikomikliğini gözler önüne serer 2003 yılında yapılan incelemeler İsa’nın kanına bulandığı için kutsal sayılan mızrağın İ.S. 7. asra ait olduğunu tespit eder Hitler’in Viyana işgali sonrasında 6 yıl Almanya’da tutulan mızrak, 1945’te Berlin’i işgal eden General Patton tarafından alınıp Viyana’ya gönderilir ’’Kader Mızrağı’’, ‘’Longinus Mızrağı’’ ya da ‘’Longine Spear’’ adlarıyla bilinen mızrak tekrar Hofburg Müzesi’nde sergilenmeye devam eder Daha sonra mızrak hakkında ‘’The Spear of Longinus’’ filmi ve ‘’Longinus’un Mızrağı’’ adlı bir dizi de çekilir