Hindular tanrıçalarını dünyaya davet etti

Hindistan'daki en önemli festival Durga Puja'nın başlamasına bir hafta kala, Hindular Mahalaya Günü'nde nehirde yıkandı, Tanrıçalarını Dünyaya gelmeye davet etti.

Durga Puja, saygıdeğer savaşçı Tanrıça Durga’nın kötü kurnaz iblis Mahishasura’a karşı zaferinin kutlanması olarak biliniyor.

Hindistan’daki bu önemli festival başlamadan bir hafta önce (8 Ekim) Mahalaya vesilesiyle tanrıça dünyaya gelmeye davet ediliyor.

Herkesin gözü Tanrıça’nın putlarına, Chokkhu Daan adındaki uğurlu bir ritüele çevriliyor.

Şekil değiştiren, aldatıcı ve güçlü bufalo iblis Mahishasura ve onun yükselen zaferi ile tanrıça Durga’nın savaşını işaret eden Durga Puja Festivali, tanrıçayı tüm yaşamın ve yaratılışın ardındaki ana güç olarak gösteren bir hasat festivali.