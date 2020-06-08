Her Gün Farkında Olmadan Yanlış Yaptığımız 20 Şey

Örneğin, bazı ülkelerde, televizyon izlerken yemek yemek yaygınken, bazı ülkelerde ise yemek yemek tamamen farkındalık gerektirir. Bu tip küçük detaylar aslında içinde büyüdüğümüz kültürle son derece ilişkili

Küçük detaylar aslında hayatımızın tamamını oluşturur.

Ancak günlük hayatımızda oldukça rutin bir şekilde devam ettiğimiz bazı alışkanlıklarımız sağlığımız için zararlı olabilir. Farkında olmadan her gün yaptığımız 20 yanlış davranışı listeledik.

1. Yemekten sonra tıkanana kadar su içmek



Vücudumuzun büyük bir bölümü sudan oluşur. Sağlığımız için günde en az 2-2.5 litre su içme gerekiyor. Ancak büyük bir öğün yedikten sonra hızlı bir şekilde su içmek iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü bu şişkinlik hissine neden olur ve mideniz ağrıyabilir. Öte yandan suyu içerken yavaş içmek yutkunurken havanın da yutulmasından kaynaklı gaz oluşumunu engelleyebilir.

2. Buzlu su içmek



Özellikle yaz aylarında soğuk su içmek isteyebilirsiniz. Ancak bir araştırmaya göre, soğuk su içmek yemek borusunu etkileyen mide problemlerinin oluşmasına neden olabilir, ayrıca kan damarlarınızı daraltabilir. Öte yandan mide de şişkinlik hissi de yaratır.

3. Domatesleri buzdolabında saklamak



Bu uzun zamandır tartışılan bir soru; domatesleri buzdolabında mı yoksa tezgahta mı tutmalısınız? Aslında bu sorunun yanıtı, domateslerinizin ne kadar olgun olduğuna bağlı. Ama ideal olarak, her ikisini de yapmalısınız. Olgun domatesleri soğuttuktan sonra birkaç gün tezgahta tutabilirsiniz. Ancak hava sıcaklığına dikkat edin.

4. Sıcak ya da ılık su ile yüzü yıkamak



Duş sırasında yüzünüzü yıkamak kullanışlı görünse de, ılık suyla duş alırsanız, bu potansiyel olarak ters etki yaratabilir. Bir yandan, cildinizi telafi etmek ve sonuçta kuru hale getirmek için daha fazla yağ üretebilir . En iyi yolu yüzünü yıkamak için onu yapacaktır olarak duş sonrası ılık, hatta soğuk su ile olan şişlik go away .

5. Klozetin kapağı açıkken sifonu çekmek



Tuvalete ve banyoda çok fazla bakteri ve mikrop olduğu biliniyor. Bu mikropların etrafa yayılmasını önlemek içinse yapabileceğiniz birkaç basit şeyden biri, klozetin kapağını kapatarak sifonu çekmek. Kapak açık olduğunda sifonu çekmek suyun dışarı sıçramasına ve bakterilerin etrafa yayılmasına neden olabilir.

6. Tüm bitkileri ve otları aynı şekilde saklamak



Tüm taze bitkilerin aynı şekilde saklanması gerektiğini düşünüyorsanız, bu doğru değil. Kekik ve biberiye gibi bitkiler sapları suya konulduğunda çok daha iyi korunur. Bununla birlikte, kişniş, maydanoz, kereviz (sadece saplar ve yapraklar) veya nane gibi yumuşak otlar buzdolabı poşetlerinde daha iyi korunur.

7. Sabahları çok sıcak suyla duş almak



Çoğumuz gece yatmadan önce duş alıyoruz. Ancak bazılarımız sabah duş almayı tercih ediyor. Sabahları duş almak, sizi kelimenin tam anlamıyla uyandırır. Ancak sıcak su yerine daha ılık bir suyla duş almak daha verimlidir. Sıcak su cildinizi kurutup tahriş edebilir. Bu nedenle biraz daha soğuk bir duş tercih etmeniz önerilir.

8. Mikrodalga fırında yiyecekleri plastik kaplarda ısıtmak



Kullandığınız plastiğin türüne bağlı olarak mikrodalgada ısıtmak, ısıttığınız yiyeceklere veya sıvılara çeşitli kimyasalların bulaşmasına neden olabilir. Bazı plastiklerin ısınması güvenli kabul edilmesine rağmen, kaplarınızın türünden emin değilseniz, onlar yerine cam tabakları tercih edebilirsiniz.

9. Teneke kutuları ya da cam şişeleri kullanmadan önce yıkamamak



Teneke kutuları ya da cam şişeleri kullanmadan önce iyice yıkamak sağlığınız içn faydalıdır. Özellikle cam içeçek şişelerini kullanmadan önce yıkamanız, sizi olası mikroplardan korur. Çünkü şişeler direkt olarak ağzınıza temas eder bu da sizi mikroplara açık hale getirir.

10. Teflon tavaları yüksek ısılarda kullanmak



Yapışmaz tavalar doğru şekilde kullanılmazsa bir sağlık sorunu haline gelebilir. Teflonun belirli bir derece üzerinde ısıtılması size zarar verebilecek parçacıkların ve gazların salınmasına neden olabilir. Bu elbette, onları kullanmayacağınız anlamına gelmez. Ancak et gibi ürünleri pişirirken dökme devir ya da granit tavaları tercih edebilirsiniz.

11. Çok hızlı yemek yemek



Yemeğinizin tadını alabilmek için yavaş yemek yemek gerekir. Yavaş yemek yemek besinlerin sindirimini kolalaştırır, midenizde rahatsızlık hissi oluşturmaz. Japonların zayıf kalmasına yardımcı olan şeyin bir parçası da yavaş yemek yemeler. Yavaş yemek yemek doyduğunuzu anlamanıza olanak tanır. Çünkü beynimiz doyduğunu 20 dakika içinde anlar.

12. Yemek yerken televizyon izlemek



Yemek yerken televizyon izlemek dikkatinizi dağıtır ve çok daha fazla yemek yemenize neden olabilir. Harvard’da yapılan bir araştırmaya göre yemek yerken televizyon izlemek obezite riskinizi artırıyor.

13. Uyandıktan hemen sonra kahve içmek



“Stres hormonu” olarak adlandırılan kortizol, uyurken salgılanır. Uyandığınız an ise vücudunuzda çok fazla kortizol olur. Bu esnada kahve içerseniz kafein hormon seviyenizin dengesini bozabilir. Öte yandan kafein sabah aç karnına tüketildiğinde mide yanmasına da neden olabilir.

14. Hamburger yerken daireler çizerek yememek



Bilime göre hamburger yemenin en iyi yolu, doğrusal yerine döngüsel yemek. Yani hamburgeri bir daire gibi çevirerek ısırıp tüketmek.

15. Hamburgeri çok sıkı tutmak



Burger yemekle ilgili bir başka sorun da çok sıkı tutmak, çünkü bunu yapmak ezilmesine ve tüm içeriğin dökülmesine neden olabilir. İdeal olarak başparmak ve serçe parmaklar burgerin altında olmalı ve her elin ortadaki 3 parmağı ise üstte olmalı.

16. Muzu ters soymak



Maymunların muzları nasıl soyduğunu gördüyseni, bunu bizden biraz farklı yaptıklarını fark etmiş olabilirsiniz. Muzları geriye doğru soymak çok daha kolaydır. Muzu sapından soymak yerine tam tersi tarafından soymayı deneyin.

17. Çin yemeğini kutudan yemek



Çin yemekleri genellikle karton kutularda servis edilir. (paket servislerde) Bu kutu sosların akmasını önlemek için oldukça kullanışlı olsa da aslında kutuyu açıp bir tabağa dönüştürdüğünüzde yemeği çok daha rahat yediğinizi göreceksiniz.

18. Şekeri dairesel olarak karıştırmak



Bir fincan çaya ya da kahveye şeker attığımızda dairesel hareketlerle karıştırıp şekerin çözülmesini sağlarız. Ancak bunu aslında doğrusal hareketlerle yapmalıyız. Bu şekerin daha hızlı çözülmesini sağlar.

19. Yurtdışına seyahat ederken tuvalet kağıdını tuvalete atmak



Tuvalet kağıdını tuvalete atmak, bazı ülkelerde kanalizasyon alt yapısı yetersiz olduğu için tuvaletlerin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle tuvaletin yanında bir çöp kutusu görüyorsanız, tuvalet kağıtlarını oraya atmanızda fayda var.

20. Pringles’ı kutudan yemek



Pringles kutusu silindir olduğu için cipsi kutudan yerken zorlanabilirsiniz. Ancak bir A4 kağıdı yardımıyla cipsi yemeyi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.