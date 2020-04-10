Hayvanlarla İlgili Muhtemelen Bilmediğiniz 16 Şaşırtıcı Bilgi

Onların bazı özelliklerine ne kadar hâkimiz? Fillerden jaguarlara, zürafalardan ineklere kadar uzanan hayvanlar hakkında şaşırtıcı gerçekler...

Hayvanlar ile ilgili yırtıcı olanlardan, küçük ve sevimli olanlara kadar genel anlamda pek çok bilgiye sahip olduğumuzu zannetsek de, onların özellikleri hakkında eksik bildiğimiz pek çok şey var. İnsanları yüzlerinden hatırlayan ve birbirleriyle yakın arkadaş olan hayvan dostlarımız var. Birçoğumuza yabancı gelmeyecek bu hayvanların bazı özellikleri hem şaşırtıcı hem bilgilendirici. Hadi gelin onları daha yakından tanıyalım.

1. Jaguarlar dişleri sayesinde kaplumbağaları kabuğundan ısırabilir

Yırtıcı hayvanlar söz konusu olunca, dişlerinin ısırma kuvvetlerini göz ardı etmek imkansız. Jaguarlar aslan ve kaplanlardan sonra, ısırma gücü en kuvvetli canlılardır. Jaguarlar güçlü dişleri sayesinde kaplumbağaları kabuğundan tutarak ısırabilirler!

2. Timsahlar güçlü çene yapılarına sahip olsalar da ağızlarını selobant ile kapatmak mümkün

Timsahlar da güçlü çenelere sahip yırtıcı hayvanlar olarak bilinir ve ısırma güçleri yaklaşık 2000 kilo kadardır. Ancak şaşırtıcı bir gerçek vardır ki, bir selobant yardımı ile timsahların ağızlarını bantlayarak kapayabilirsiniz. Bunun sebebi ise; timsahların çok güçlü çene yapısına sahip hayvanlar olmasına rağmen, ağızlarını açmak için kullandıkları kasların gücünün daha zayıf olması. Yani bir timsahın ağzını selobant ile ve korkmadığınız takdirde ellerinizi kullanarak da kapatabilirsiniz!

3. Kedilerin göz kırpması size güvendiğini gösterir

Belki dikkatimizi daha önce çekmeyen şaşırtıcı bir gerçek daha! Kediler beden diline karşı oldukça duyarlı hayvanlardır. Karşısındaki canlının beden diline göre tehdidi ya da sevgiyi algılayabilen bu hayvanlar, göz kırpmasını bir güven sinyali olarak algılarlar. Kedilere göz kırparak yaklaştığınızda sizi tehlikeli bir canlı olarak görmeyeceklerdir ve karşılığında göz kırparak size güvendiklerini göstereceklerdir.

4. Kuşlar neden dışkılarını umarsızca yapıyorlar?

Kuşların vücut yapıları gereği kloak adı verilen ve “kanalizasyon” anlamına gelen bir açıklıkları bulunur. Erkek kuşların çoğunluğunun penisi bulunmaz ve cinsel birleşimi de kloaklarını dişi kuşların kloaklarına değdirerek gerçekleştirirler. Bu sebepten ötürü kuşlar hakkında bir gerçek vardır ki, kloakları sebebiyle dışkıları geldiğinde kontrol edemezler ve olduğu gibi bırakırlar. Bize bu şekilde trajikomik anlar yaşatan bu hayvanlara ne desek bilemiyoruz.

5. İneklerin yakın arkadaşları vardır!

İnekler sürü hâlinde gezmelerine karşın kendilerine yakın arkadaş edinebilirler. Sürü otlanırken ve dolanırken arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde rahatlayan bu hayvanlar bu şekilde daha az stres yaşarlar. Ancak arkadaşları ile bağları koptuğunda stres seviyeleri artabilir ve kendilerini oldukça yalnız hissedebilirler.

6. Zürafalar, insanların duyamayacağı frekansta iletişim kurabilirler

Bu sevimli ve ortalama 4-5 metre boyundaki hayvanlar kendi aralarında infrasonik ses yardımıyla, yani insanların işitemeyeceği kadar düşük frekansta olan seslerle iletişim kurabilirler. Ayrıca zürafalar bazı sesleri de çıkarabilirler, bunlar: öksürme sesi, miyavlama ve tıslama sesi olarak örneklendirilebilir.

Yapılan araştırmalar sonucu, bir dişi zürafanın tıslaması genç bir zürafaya kızdığını ve bir erkek zürafanın öksürmesi dişi zürafaya olan sevgisini gösterir.

7. Akvaryum balıkları hakkında ilginç gerçek

Akvaryum balıkları (Goldfish) olarak adlandırılan hayvanlar, küçük akvaryumlarda bulundurulmamalıdır. En az 5 galon su alacak bir akvaryumda barındırılması gereken bu balıklar oldukça fazla atık üretirler ve akvaryumlarının temizlikleri aksatılmamalıdır. Normalde 20 yıl ve üstü yaşayabilen bu hayvanlar, yanlış bakım sebebiyle genç yaşta ölebiliyorlar.

8. İnekler, köpek balıklarına karşı!

Yapılan istatistiklerin sonuçlarına göre, ineklerin sizi tehdit olarak gördükleri zaman öldürme olasılığı, köpek balığının sizi öldürme olasılığından daha fazladır! Köpek balıkları en çok korkulan hayvanlar kategorisinde bulunsa da, ineklerle karşılaşma ihtimalinin köpek balıklarıyla olana göre daha yüksek olduğunu düşünürsek, gayet mantıklı bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz.

9. Belki de en akıl almaz hayvan: Aksolotl

Aksolotllar, suda yaşayan semenderler olarak bilinirler. Bu hayvanlar enteresan bir özelliğe sahiptirler; kollarını, bacaklarını ve kuyruklarını büyütebilirler! Vücutlarında kopmuş bir bölgeyi yenileyebilen ve istedikleri gibi büyütebilen bu hayvanlar, hasar almış beyinlerini bile yenileyebilme özelliğine sahiptirler.

Semenderler, karada ve suda yaşayabilen, yavaş hareket eden, kertenkeleyi andıran hayvanlardır.

10. Filler dış görünüşlerinin farkındadır

Koskocaman ve sevimli filler, tıpkı maymunlarda olduğu gibi öz farkındalık düzeyine sahip hayvanlar kategorisine girmektedirler. Filler, aynaya baktıklarında gördüklerini garipsemez ve kendilerini tanıyabilirler.

11. Bok böcekleri Samanyolu’nu takip ederler

Bu hayvanlar, Samanyolu’nun gökyüzünde oluşturduğu yıldızlarla belirtilen yolu takip ederek yolculuk ederler. Deliklerle yaşayan bu hayvanlar, yolculukları ne kadar uzun sürerse sürsün yine aynı yolu takip ederek evlerine geri dönebilirler.

12. Okapiler efsanevi hayvanlar olarak biliniyordu

Yüzleri ve gövdelerinden zürafayı arka taraflarındaki çizgileri dolayısıyla zebraları andıran bu hayvanlar, 20.yüzyıla kadar efsanevi ve inanılmaz canlılar olarak kabul ediliyordu. Tek boynuzlu atlar olarak zannedildikleri gibi bir gerçek de var.

13. Ayılar da atlar gibi koşabilir

Ayılar pek çok kişi tarafından hantal ve koşamayan hayvanlar olarak bilinse de, aslında bir at kadar hızlı koşabilecek kapasiteye sahiptirler.

14. Seothyra adı verilen örümcekler, avlarını kumda pişiriyor!

Çöllerde bulunan bu hayvan, avlanabilmek için kuma gömülerek görünmez bir hâl alıyor. Kumdaki karıncaları beklerler ve titreşimlerini hissettiklerinde karıncaları bacaklarından tutarak avlarlar. Avlarını sıcak kuma koyan Seothyra örümceği avını sıcak ve pişmiş seviyor anlayacağınız!

15. Su samurları el ele tutuşarak yüzerler

Suda sırtüstü bir şekilde yatarak yüzen su samurları bazen el ele tutuşarak, bazen de dişisi erkeğin gövdesine yatmış şekilde yüzerler. Bu yöntem sayesinde bu tatlı hayvanlar birbirlerinden kopmuyor ve kaybolmuyorlar.

16. Kargalar ve güvercinler bir kez gördükleri yüzü tanıyabilirler

Pek çoğumuz kargaların insan yüzlerini unutmadığını ve insanlara musallat olabildiklerini biliyoruzdur. Ancak güvercinler ve kuzgunlar da kendilerine karşı agresif davranışlarda bulunan insanları hafızalarına kazıyan ve bu insanlara karşı saldırgan olabilecek hayvanlardır. Aman dikkat edelim.